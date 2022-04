Potsdam

„Willkommen, Bienvenue, Welcome“ heißt es ab Donnerstagabend wieder im Großen Haus des Hans-Otto-Theaters, wenn die Wiederaufnahme des Musicals „Cabaret“ startet. Erzählt wird die Geschichte des jungen amerikanischen Schriftstellers Cliff Bradshaw, der zu Beginn der 1930er Jahre nach Berlin reist, um dort einen Roman zu schreiben. Im Kit-Kat-Club lernt er den Star der Show, die englische Sängerin Sally Bowles, kennen und die beiden werden ein Paar.

Rückkehr ans Hans-Otto-Theater Potsdam

Die Rolle der Sally spielt die junge Berlinerin Maria-Danaé Bansen. Als Star sieht sie sich nicht. „So etwas obliegt ja immer dem Betrachter. Ich mache einfach meinen Job, den ich sehr liebe. Das zählt für mich“, beschreibt sich Bansen selbst.

Die Potsdamer Wiederaufnahme ist für Bansen die Rückkehr ans Hans-Otto-Theater. Bereits bei der Erstauflage des Stückes ab Herbst 2019 war sie hier als Sally Gast.

Die Absolventin der Universität der Künste weiß noch genau, wie aufgeregt sie damals vor der Premiere war. Die Sally hatte sie bereits in Regensburg am Theater gespielt. Die Rolle war dort aber eher klein angelegt. In Potsdam bekam sie die Chance, die Sally komplett neu zu entdecken. Das gefiel ihr.

Maria-Danaé Bansen 2019 als Sally Bowles (M.) in "Cabaret" am Hans-Otto-Theater Potsdam. Quelle: Thomas M. Jauk/HOT

Heute überwiegt die Freude, endlich wieder auf der Bühne stehen zu können, vor allem in diesem Stück. Sie sei deshalb eher entspannt, erzählt die schlanke, hochgewachsene junge Frau. Im Ensemble sei sie sehr herzlich aufgenommen worden. „Wir sind alle froh, dass wir wieder zusammen spielen dürfen“, sagt sie.

Corona: Nur 12 Auftritte in einem Jahr

Vom ersten Probentag an seien sie gemeinsam eingetaucht in das Stück und hätten geschaut, was sich eventuell an Neuem entwickelt. Regisseur Bernd Motti, erzählt Bansen, habe sich vorab Aufnahmen aus der ersten Spielzeit angesehen und überlegt, was man eventuell anders machen könne. „So sind wir frisch und neu an das Stück herangegangen. Vielleicht wird es so noch besser“, sagt Bansen.

Sie selbst möchte dazu unbedingt einen Beitrag leisten. Die Corona-Pandemie hätte zwar dazu geführt, dass sie seit 2019 wenig auf der Bühne stand. In einem Jahr hatte sie lediglich zwölf Auftritte. Dennoch sei seit dem Herbst 2019 viel passiert, habe sie sich weiterentwickelt und könne die Rolle heute anders spielen.

Schauspielerin arbeitet am Selbstbewusstsein

Die coronabedingte Zwangspause hat die Absolventin der Universität der Künste genutzt, um an sich zu arbeiten und Neues zu entdecken. Sie hat zahlreiche Kurse besucht und begonnen, Lieder zu schreiben. Ob aus Letzterem mehr wird – wer weiß? Auf jedem Fall habe ihr die Pandemie gezeigt, dass es von Nutzen ist, mehrere Standbeine zu haben.

Jede Woche hat sie zudem mit einem Gesangslehrer an ihrer Stimme gearbeitet. „Das hat mir gutgetan. Wenn ich mich stimmlich sicherer fühle, bin ich entspannter und es kann sich ganz viel entwickeln auf der Bühne.“ Schließlich sei das auch gut fürs Selbstbewusstsein.

Nach der Zeit am Staatstheater Nürnberg und an der Staatsoperette in Dresden freut sich die Jüngste im Team auch deshalb auf Potsdam, weil es näher an ihrem Zuhause ist. „Ich kann in Berlin wohnen und schlafen und vor allem können meine Familie und Freunde in die Vorstellung kommen und müssen nicht weit fahren, um mich zu sehen.“

Maria-Danaé Bansen auf der Bühne im HOT 2019. Quelle: Friedrich Bungert

Und immer wieder betont sie, die Rolle sei toll. An Sally, deren Rolle sie spielt, gefällt Bansen vor allem deren Liebe zur Bühne. Es beeindruckt sie zudem, dass sie sagt und trägt, was sie will, unabhängig davon, wie die Menschen um sie herum darauf reagieren.

Bansen ist sicher, dass sich jeder Zuschauer auf irgendeine Weise in der Aufführung wiederfinden wird. Es sei ein spannender musikalischer Abend, in dem Witz, Humor und Liebe ebenso einen Platz haben, wie die Auseinandersetzung mit leider immer noch aktuellen politischen Themen, wie dem Antisemitismus.

Für die Wiederaufnahme am 7. April um 19.30 Uhr gibt es noch einzelne Karten. Das Musical steht noch bis zum 8. Mai regelmäßig auf dem Spielplan.

Von Elivra Minack