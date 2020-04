Massiver Corona-Ausbruch im Pflegeheim auf Hermannswerder

Hermannswerder

Im Altenstift der Hoffbauer-Stiftung auf Hermannswerder gibt es einen umfassenden Corona-Ausbruch. Nach MAZ-Informationen sind dort 38 von 80 Bewohnern positiv getestet worden.

Pressekonferenz am Nachmittag geplant

Die Hoffbauer-Stiftung wollte die Zahlen auf Anfrage nicht bestätigen. Sie lädt allerdings zu einer Pressekonferenz mit der Geschäftsführung am Mittwochnachmittag ein, weil die Zahl der am Coronavirus erkrankten Bewohnerinnen und Bewohner in der Seniorenpflege auf Hermannswerder „massiv angestiegen“ sei, wie es in der Einladung heißt.

Auch Mitarbeiterinnen sind demnach inzwischen infiziert und Maßnahmen in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt getroffen worden.

Erster Fall war am Freitag bekannt geworden

Bereits am Freitag war bekannt geworden, dass eine Bewohnerin des Seniorenheims im Ernst-von-Bergmann-Klinikum behandelt wurde und dort auch positiv auf Covid-19 getestet worden war. Es ist unklar, ob sie in ihrem Heim oder im Klinikum infiziert worden war.

Der Vorstandsvorsitzende der Hoffbauer-Stiftung, Frank Hohn, hatte am Freitag der MAZ gesagt, er habe keine Anhaltspunkte für einen Ausbruch im Pflegestift und zugleich angekündigt, dass „sämtliches Personal, das mit ihr in Kontakt war“, getestet werden sollte.

Von Peter Degener