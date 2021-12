Potsdam

Der Hollywood-Blockbuster „The Matrix Resurrections“ hat Chancen auf gleich zwei Oscars – dank zweier Firmen aus Babelsberg. Am Mittwoch veröffentlichte die Academy of Motion Pictures in Los Angeles die Shortlist für die „Academy Awards“. Darauf steht der vierte Teil der Matrix-Serie in den Kategorien Sound und Visuelle Effekte.

Volucap und Rotor Film haben Effekt und Sound für „The Matrix Resurrections“ gemacht

Keanu Reeves als Neo im neuen matrix-Film. Quelle: Courtesy of Warner Bros. Pictures

Bei der Soundproduktion des Films im Frühjahr 2021 hatte Regisseurin Lana Wachowski ganz auf das Know-How von Rotor Film am Standort Babelsberg gesetzt. Bei den Spezialeffekten sind für den Film wiederum weltweit neuartige volumetrische Kamerasysteme von der Babelsberger Volucap GmbH entwickelt worden, die von Dan Glass, dem Effektdesigner des Films, nun für den Oscar eingereicht worden sind. Mit der Babelsberger Technologie können die Filmemacher, nachträglich veränderte Kamerapositionen einnehmen, sodass hinter Schauspieler geblickt oder neue Kamerafahrten ermöglicht werden.

Die Shortlist ist die letzte Stufe vor einer offiziellen Oscar-Nominierung. Ob „Matrix“ für den Oscar nominiert wird, entscheidet sich am 8. Februar.

Matrix erhielt schon 1999 Oscar für beste visuelle Effekte

Schon der erste Matrix-Film setzte 1999 neue Maßstäbe – etwa mit der um die Schauspieler kreisenden Zeitlupenkamera – und bekam den Filmpreis „Oscar“ für die besten visuellen Effekte. Die Hoffnung auf einen Special-Effects-Oscar auch für den neuen Matrix-Film ist angesichts der technischen Innovationen nicht unbegründet. „Mit diesem Film ist die Messlatte echt höher gesetzt worden“, sagt Sven Bliedung, Geschäftsführer der Volucap GmbH, einem vor zwei Jahren mit öffentlicher Förderung in Babelsberg gegründeten Unternehmen.

„Matrix“ ist nicht der einzige Film, der in der Region entstand und nun auf den Shortlists für verschiedene Oscar-Kategorien steht. Insgesamt sechs Filme, alle vom Medienboard Berlin-Brandenburg gefördert, haben eine echte Chance auf einen Oscar.

Diese Filme sind auf der Oscar-Shortlist

In der Kategorie „Best International Feature Film“ haben es auf die Shortlist geschafft:

„Ich bin dein Mensch“ von Maria Schrader (Produktion Letterbox Filmproduktion) - geht für Deutschland an den Start

von Maria Schrader (Produktion Letterbox Filmproduktion) - geht für Deutschland an den Start „Compartment No. 6“ von Juho Kuosmanen (Produktion Achtung Panda! Media) - vertritt Finnland im Oscar-Rennen

von Juho Kuosmanen (Produktion Achtung Panda! Media) - vertritt Finnland im Oscar-Rennen „Große Freiheit“ von Sebastian Meise (Produktion Rohfilm Productions) - ist Österreichs Oscar-Hoffnung.

Die Academy wählte zudem 2 MBB-geförderte Filme auf die Shortlist der Kategorie „Original Score“:

„The French Dispatch“ von Wes Anderson (Produktion Studio Babelsberg)

von Wes Anderson (Produktion Studio Babelsberg) „Spencer“ von Pablo Larraín (Produktion Komplizen Film)

In der Kategorie „Sound“ kann sich dieser MBB-geförderte Film Hoffnungen auf eine Nominierung machen:

„The Matrix Resurrections“ von Lana Wachowski (Produktion Studio Babelsberg)

Auf der Shortlist für die „Visual Effects“ ist ebenfalls:

„The Matrix Resurrections“ von Lana Wachowski (Produktion Studio Babelsberg)

Für den Matrix-Film wurde sich in Potsdam modernster Filmtechniken bedient. Aufgenommen wurden Szenen im volumetrischen Studio im fx-Center der Medienstadt, bei dem zahlreiche Kameras eine Szene von allen Seiten gleichzeitig in 3D aufnehmen.

