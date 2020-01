Warum die Stadt so viel in Grundstücks-Käufe investiert wie nie

Potsdam

Die Stadt Potsdam will deutlich mehr Geld für den Ankauf wichtiger Grundstücke für öffentliche Aufgaben bereitstellen. Der Etat für das „aktive Liegenschaftsmanagement“ soll bis 2025 auf mehr als neun Millionen Euro verdreifacht werden. Das hatte Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) im MAZ-Interview zum Jahresende erstmals angekündigt hatte. „So viel hat die Landeshauptstadt noch nie ausgegeben“, sagte er.

9,3 Millionen Euro stehen für Ankäufe zur Verfügung

Tatsächlich sind die in der Kämmerei für den Doppelhaushalt und die mittelfristige Finanzplanung deutlich erhöht worden. Ursprünglich waren für den Doppelhaushalt 2020/21 zusammen nur 500.000 Euro für Ankäufe vorgesehen. Jetzt stehen dort jeweils 1,28 Millionen Euro zur Verfügung, wie die MAZ auf Anfrage erfuhr. In den kommenden fünf Jahren sollen nach derzeitiger Planung insgesamt 9,3 Millionen Euro bereitstehen.

„Das Geld soll ausschließlich für den Ankauf und die Entwicklung von Grundstücken verwendet werden“, sagt Stadtsprecher Jan Brunzlow.

„Während wir früher darauf angewiesen waren, Grundstücke zu verkaufen, um Investitionen in die Bildungsinfrastruktur zu stemmen, können wir nun aufgrund der Haushaltsführung in den vergangenen Jahren Flächen für die soziale Infrastruktur ankaufen“, sagt Brunzlow. Lange Zeit sei die Stadt gezwungen gewesen Grundstücke zu verkaufen, um die Finanzierung des Ergebnishaushaltes der Stadt zu sichern. Im vergangenen Jahrzehnt dienten die Verkäufe bereits als „unverzichtbare Säule zur Finanzierung der Investitionstätigkeit der Stadt“.

Die Aufstockung des Investitionsprogramms dient vor allem dem wachsenden Infrastrukturbedarf der Stadt, so etwa „im Bereich der kürzlich beschlossenen Vorkaufsrechtsatzungen in Golm und Fahrland“. Dort sollen beispielsweise ein Betriebshof für den nördlichen Tramzweig nach Krampnitz und Fahrland sowie ein weiterer Standort der Stadtentsorgung entstehen. Auch für eine weitere Feuerwache besteht im Potsdamer Norden Bedarf.

Kostenfreie Flächen vom Land

Nicht im vergrößerten Ankaufsbudget der Stadt enthalten ist allerdings das Geld für die Waldflächen des Landesforstbetriebs am Bahnhof Rehbrücke, wo die Stadt den Schulcampus Waldstadt Süd entwickeln will.

Der Ankauf dieser Grundstücke ist stattdessen im Wirtschaftsplan des Kommunalen Immobilienservice (Kis) geplant, teilt die Stadt mit. Kis-Werkleiter Bernd Richter hält sich über die dafür bereitgestellten Summen allerdings bedeckt.

„In unserem Wirtschaftsplan sind für alle nötigen Ankäufe für Schul- und Kitaprojekte, zum Beispiel für Waldstadt Süd, ausreichend Mittel eingeplant“, sagt Richter. Bis zum Frühjahr wollen Stadt und Land sich über den Kaufpreis der 13 Hektar großen Fläche einigen. Weil dort gebaut wird, kann der Landesforstbetrieb nicht einfache Waldpreise aufrufen, sondern verhandelt über deutlich teureres Bauerwartungsland.

Doch Richter hat auch gute Nachrichten für das städtische Liegenschaftsmanagement. So ist man sich mit dem Land über den Erwerb von Landesflächen in der Bornstedter Pappelallee und im Nuthewinkel hinter dem Humboldt-Gymnasium in der Teltower Vorstadt einig. „Sie fallen kostenlos an die Stadt“, sagte Richter.

Die Grundstücke werden dringend benötigt. In der Pappelallee entsteht nahe des Reiherwegs die „Gesamtschule am Schloss“, die bis zur Fertigstellung des Neubaus noch in der Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule residiert. Im Nuthewinkel soll eine neue Grundschule gebaut werden.

Neues System für den Überblick über Grundstücksflächen

Was der Stadt trotz mehr Geld zum Grundstückskauf noch fehlt, ist ein sogenanntes Flächeninformationssystem, das alle Grundstücksdaten bündelt und der Verwaltung einen Überblick über mögliche Flächen für Wohnstandorte, Gewerbeflächen und soziale Infrastruktur schafft. Der Stadtverordnete Sascha Krämer (Linke) hatte dies kürzlich angeregt, um diese Nutzungskonkurrenz im Blick zu behalten.

Die Verwaltung hält eine solche Plattform grundsätzlich „für ein sinnvolles Instrument“. Es könnte „eine einheitliche Basis zur Bewertung von Potenzialflächen“ bieten. Der Aufwand für die Einrichtung eines solchen Systems ist aber nicht unerheblich.

Im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts (Insek) soll der Aufbau „eines geeigneten Monitoringsystems“ erfolgen. Vorerst setzt die Stadt auf „geschäftsbereichsübergreifende Arbeitsgruppen“, damit sichergestellt wird, dass sich widersprechende Interessen berücksichtigt werden.

Über Potsdam hinaus werde zudem mit den Nachbarkommunen eine gemeinsame Analyse von Wohnungsbauflächen erarbeitet.

Von Peter Degener