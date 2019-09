Innenstadt

Mehr Platz für Fahrräder am Hauptbahnhof: Bernd Rubelt, Beigeordneter für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt, hat am Dienstag die neuen Fahrrad-Abstellmöglichkeiten für die Lange Brücke vorgestellt. Danach werden sechs Fahrradparker montiert, die insgesamt 30 Fahrrädern eine sichere Abstellmöglichkeit bieten sollen. Bei Bedarf könne das Angebot erweitert werden.

Zur Verbesserung der Bedingungen für Radfahrer müssen laut Rubelt die Straßen und Wege fahrradfreundlich gestaltet werden. „Gleichzeitig sind gute und sichere Abstellmöglichkeiten für die Räder wichtig.“

Mehr als 550 überwachte Abstellplätze

Im Umfeld des Hauptbahnhofs zeigt sich an jedem Eingang der Bahnhofspassagen und Zugängen zu Bahnsteigen der hohe Nutzungsdruck und Bedarf an Abstellmöglichkeiten für Fahrräder. Insgesamt stehen im Bahnhofsumfeld bereits circa 550 Stellplätze zur Verfügung. Hinzu kommen mehr als 550 überwachte Stellplätze in der Radstation in der Babelsberger Straße. Für weitere Verbesserungsmaßnahmen im Eingangsbereich Kreuzung Lange Brücke/ Babelsberger Straße wurde bereits eine Planung beauftragt. Die sechs Fahrradparker kosten etwa 4400 Euro und werden mit Einnahmen der Stellplatzablöse finanziert.

Von MAZonline