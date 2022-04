Potsdam

Inzwischen leben mehr Geflüchtete aus der Ukraine in Potsdam, als noch vor einem Monat erwartet. Noch im März, als die Metropolis-Halle zur Flüchtlingsunterkunft wurde, ging die Stadt nach dem Zuweisungsschlüssel des Landes von bis zu 2500 Geflüchteten aus.

1500 Auszahlungen nach Asylrecht

Doch inzwischen haben mehr 2686 Menschen bei der Ausländerbehörde vorgesprochen und es wurden mehr als 2600 digitale Krankenkassenkarten ausgestellt. 1741 Anträge auf Asylbewerberleistungen wurden gestellt, darauf folgten in 1456 Fällen Auszahlungen.

Für die bessere Versorgung öffnet am 30. Mai das städtische Versorgungszelt für die ukrainischen Flüchtlinge auf dem Bassinplatz. Dieses „ist vor allem für die Geflüchteten gedacht, die derzeit privat untergebracht sind“, sagt Sozialbeigeordnete Brigitte Meier (SPD), Leiterin des Verwaltungsstabs Ukraine.

Beratung, Mahlzeiten, Waschmaschinen im Zelt in Potsdam

Das neue Versorgungszelt soll andere helfende Einrichtungen und ehrenamtlich arbeitende Organisationen entlasten, zum Beispiel das Freiland oder den Treffpunkt Freizeit. Dort werden Flüchtlinge ab Samstag jeden Tag von 12 bis 18 Uhr beraten, sie können ihre Wäsche waschen und zwischen 16 und 18 Uhr ein Essenspaket abholen. Das Ziel ist laut Meier, bis zum 1. Juni dieses Jahres für die Geflüchteten den Übergang vom Asylbewerberleistungsgesetz zu Hartz IV zu vollziehen. Mindestens bis dahin bleibt das Zelt mit seinen speziellen Beratungsangeboten bestehen.

Meier gehe es außerdem darum, die Erwartungen der Geflüchteten zu drosseln. „Es wird bis 2023 nicht jedem Ukrainer eine eigene Wohnung zur Verfügung stehen. Diese irrsinnig hohe Erwartungshaltung müssen wir über alle Kanäle steuern“, sagt Meier.

Betreut werden Angebote das Versorgungszelt vom Deutschen Roten Kreuz (DRK). „Wenn wir etwas können, dann ist das Nothilfe. In den letzten Jahren haben wir intensiv Erfahrung gesammelt“, erklärt Christine Großer, Geschäftsführerin DRK-Flüchtlingshilfe. Als besondere Schwerpunkte will das DRK einen Infopunkt und ein Treffcafés für Geflüchtete einrichten.

Um den Geflüchteten mehr Chancen bieten zu können, kooperiert die Stadt mit dem Jobcenter. Die bisherige Zusammenarbeit mit Fachbereichen des Rathauses bilde ein gutes Fundament, um den Flüchtlingen einen guten Übergang in den Arbeitsmarkt oder in Ausbildungsplätze sowie in ein Studium zu ermöglichen, erklärt Thomas Brincker, Jobcenter-Geschäftsführer.

Von Nick Wilcke