In Potsdam leben aktuell mindestens 1900 aus der Ukraine Geflüchtete. Zwar könne die Stadt keine konkreten Aussagen treffen, so Rathaussprecherin Juliane Güldner am Dienstag auf MAZ-Anfrage. Denn es bestünde keine Meldepflicht.

Potsdam ohne Information zu Deserteuren

Die Stadt gehe aber davon aus, dass aktuell „geschätzt rund 1000 Personen privat untergebracht sind“. In den von der Landeshauptstadt betriebenen und angemieteten Unterkünften seien „nach aktuellem Stand rund 880 ukrainische Geflüchtete untergebracht“.

Keine Informationen hatte die Rathaussprecherin zu Geflüchteten, die aktuell stationär in Potsdamer Kliniken behandelt werden. Dazu gebe es „keine spezielle statistische Auswertung“. Sagen könne sie aber, dass im kommunalen Klinikum „Ernst von Bergmann“ seit Beginn des Krieges auch geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer stationär behandelt wurden.

Die Metropolishalle Potsdam ist eine Flüchtlingsunterkunft. Quelle: Julius Frick

Das seien aber immer Einzelfälle gewesen: „So zum Beispiel Frauen, die ihre Kinder entbunden haben. Oder auch chronisch kranke Kinder oder Erwachsene, die geflüchtet sind. Auf Grund ihrer chronischen Erkrankung benötigen sie schnell medizinische Hilfe.“

Potsdam registriert fast 2500 Geflüchtete

Als Beispiel nannte die Sprecherin Diabetes-Erkrankungen, Chronisch entzündliche Darmerkrankungen, Mukoviszidose, Epilepsien, Asthma oder auch Herzprobleme. Kriegsverletzte Menschen aus der Ukraine seien im Klinikum bislang nicht behandelt worden.

Keine Informationen hat die Sprecherin zu Kriegsdienstverweigerern oder Deserteuren aus Russland und der Ukraine, die in Potsdam Zuflucht gesucht haben könnten: „Dazu ist keine Auskunft möglich. Fest steht, dass bislang überwiegend Frauen mit Kindern sowie ältere Männer und Frauen in der Landeshauptstadt angekommen und untergebracht worden sind.“

Insgesamt seien seit Kriegsbeginn knapp 2500 ukrainische Geflüchtete durch die Ausländerbehörde Potsdam registriert und mehr als 1600 Anträge auf finanzielle Unterstützung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gestellt worden.

Neues Kantinen-Zelt für Geflüchtete in Potsdam

Eine mobile Kantine für Geflüchtete gibt es seit Mittwoch auf dem Gelände der Stadtverwaltung, Einfahrt Jägerallee 2-6. Von 11.30 bis 15 Uhr soll es dort täglich eine warme Mahlzeit und Picknickbeutel für bis zu 100 Geflüchtete geben. Der mit Unterstützung des Technischen Hilfswerks errichtete Versorgungspunkt mit zwei Zelten wird von insgesamt sechs Helfern betreut, sagt Antje Burke, die Leiterin der Koordinierungsgruppe des Verwaltungsstabes.

Der Versorgungspunkt sei als Entlastung für die Suppenküche gedacht, die ebenfalls auf dem Rathaus-Gelände untergebracht ist. Betrieben werden soll er etwa eine Woche lang. Dann soll eine zentrale Versorgungsstelle für geflüchtete Ukrainer auf dem Bassinplatz eröffnet werden. Ein genauer Termin dafür steht laut Burke aber noch nicht fest.

Der Versorgungsbedarf Geflüchteter aus der Ukraine ist enorm. Das schlägt sich auch bei der Potsdamer Tafel nieder. Laut Geschäftsführerin Imke Eisenblätter haben sich bislang 1400 Geflüchtete bei der Tafel angemeldet, zusätzlich zu den 1200 Gästen, die die Tafel bisher schon betreut.

Erste Spendenwelle abgeebbt

In Potsdam werden weiterhin Sachspenden für Flüchtlinge aus der Ukraine gesammelt. Zwar scheint die erste große Spendenwelle vorbei zu sein, doch die Potsdamerinnen und Potsdamer spenden weiterhin fleißig. So auch in der Spendensammelstelle in der Lindenstraße 11. Die Nachfrage seitens der Ukrainer bleibt weiterhin hoch. „Über die Ostertage war es ein bisschen ruhiger, aber gestern waren wieder so 30 bis 40 Personen hier“, erklärt Werner Schabert.

Der Koordinator vom Bessarabiendeutschen Verein organisiert die Aktion gemeinsam mit seiner Frau Samanta, die aus der Ukraine stammt. Sie haben sich auf Kleidung für Frauen und Kinder, Babynahrung und Windeln, Schuhe und Spielzeug und auf Hygieneartikel spezialisiert. Vor allem letztere werden weiterhin dringend benötigt, sagt Schabert: „Mit Kleidung sind wir gut eingedeckt, die Schuhe werden langsam knapp und auch die Nachfrage nach Geschirr ist groß.“

Katja (29) aus der Ukraine freut sich über das Mittagsangebot im Zelt auf dem Verwaltungscampus. Quelle: Varvara Smirnova

Für die Stadt koordiniert die Awo weiterhin die Sammlung von Sachspenden. Ihre Sammelstelle befindet sich in der Neuendorfer Straße 39a. Dort werden von Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr Spenden entgegengenommen. Auch in der Awo-Schatztruhe, Erlenhof 34, können Spenden abgegeben werden. Dies ist ebenfalls wochentags von 10 bis 16 Uhr möglich. Bei besonders hohem Spendenaufkommen hat die Spendensammelstelle allerdings noch länger geöffnet.

Auf ihrer Internetseite hat die Awo eine Liste der Dinge veröffentlicht, die aktuell am meisten gebraucht werden. Dazu zählen Hygieneartikel – wie Shampoo, Deodorant, Zahnbürste und Zahnpasta – sowie Wasch- und Reinigungsmittel. Außerdem werden Windeln, Desinfektionsmittel, Erste-Hilfe-Artikel und Medikamente weiterhin benötigt. Eine aktualisierte Version der Sachspendenliste wird die Awo nach eigenen Angaben im Laufe dieser Woche veröffentlichen.

Von Volker Oelschläger