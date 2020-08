Potsdam

Ein neuer qualifizierter Mietspiegel gilt seit Donnerstag in Potsdam. Darin sind die Daten von fast 29.000 Wohnungen eingeflossen. Er wurde im neuen Amtsblatt veröffentlicht und löst den alten Mietspiegel von 2018 ab.

Wozu dient der Mietspiegel ?

„Der Mietspiegel ist der Rahmen für die Gestaltung der Netto-Kalt-Mieten. Es geht vor allem um Rechtssicherheit für Mieter und Vermieter“, erklärte Gregor Jekel, Fachbereichsleiter Wohnen der Stadt. Der Eigentümerverband Haus & Grund nennt ihn deshalb sogar „friedensstiftend“. Es gebe in Potsdam kaum Prozesse um Mieterhöhungen, was auch die Mietervereine bestätigen.

Anzeige

Wie entwickeln sich die Mieten ?

Über alle erfassten Wohnungen hinweg sind die Nettokaltmieten in den letzten zwei Jahren um knapp drei Prozent von 6,79 auf durchschnittlich 6,99 Euro pro Quadratmeter gestiegen. Die Steigerung liegt damit noch unter der Inflationsrate im gleichen Zeitraum. Laut Gregor Jekel handelt es sich um die niedrigste Steigerungsrate seit dem ersten Mietspiegel aus dem Jahr 2006. Er selbst hält allerdings eine andere Zahl für deutlich aussagekräftiger – die Mieten aus der Plattenbauära von 1971 bis 1990.

Weitere MAZ+ Artikel

„Die Plattenbaubestände sind ein Glücksfall für uns. Es gibt sehr stabile Mieten gerade da, wo Haushalte mit geringen Einkommen darauf angewiesen sind“, sagt Jekel. Bei rund 12.000 dieser Wohnungen sind die Mieten statistisch sogar leicht gesunken. Der Grund: Im Mietspiegel werden nur Wohnungen erfasst, bei denen sich in den vergangenen vier Jahren die Miete verändert hat. Dadurch, dass insbesondere die Wohnungsgenossenschaften nach Sanierungen nur moderat erhöhen, tauchen vergleichsweise günstige Wohnungen im neuen Mietspiegel auf, die bislang nicht berücksichtigt waren.

Gregor Jekel, Fachbereichsleiter Wohnen Quelle: Peter Degener

Haben stabile Mieten Nachteile?

Wenn die Mieten langfristig langsamer als die allgemeine Inflation steigen, ergibt sich allerdings auch ein Problem. „Sozial gesehen ist stabile Miete ein Vorteil, aber wenn Bau- und Lohnkosten stärker steigen als unsere Mieteinnahmen, reduziert das auf Dauer die Investitionsmöglichkeiten der Unternehmen“, merkte Jörn-Michael Westphal an. Er ist Geschäftsführer der städtischen Pro Potsdam und größter Vermieter der Stadt. Die Entwicklung des Bestands werde leiden, wenn die Mieterhöhungen dauerhaft unterhalb der Inflationsrate blieben. Schon heute müsse man aus Gründen der Wirtschaftlichkeit bei Sanierungen auf Verbesserungen der Barrierefreiheit verzichten.

Welche Mieten steigen stark?

Vor allem im Neubaubereich gibt es höhere Mieten und Mietsteigerungen. Rund 4300 Wohnungen, die seit 2009 errichtet wurden, sind im neuen Mietspiegel erfasst. Je nach Wohnungsgröße liegt der Durchschnittswert der Nettokaltmiete zwischen 10,37 und 11,01 Euro. Vor zwei Jahren lagen die Werte noch zwischen 9,80 und 10,79 Euro. Bei den erfassten Wohnungen zwischen 60 und 90 Quadratmeter Größe stiegen die Mieten in diesem Zeitraum um über fünf Prozent. Hierfür spielen die gestiegenen Baukosten eine Hauptrolle.

Was enthält der Mietspiegel ?

Sortiert nach Baujahr, Sanierungsstand, Ausstattung und Wohnungsgröße gibt der Mietspiegel einen verbindlichen Rahmen dafür vor, wie stark die Netto-Kalt-Mieten bei bereits bestehenden Mietverhältnissen erhöht werden dürfen. Dazu wurden die Daten der großen Genossenschaften, der Pro Potsdam, sowie zahlreicher Privatvermieter von einem Arbeitskreis analysiert, dem Mieter und Vermieter, sowie die Verwaltung angehören. Weil der Potsdamer Mietspiegel keine einfache Stichprobe, ein sogenannter „einfacher Mietspiegel“ ist, sondern mit tausenden echten Daten „qualifiziert“ wird, hat er eine besondere gesetzliche Wirkung.

Reinhard Schuster ist Vorsitzender des Mietervereins Babelsberg Quelle: Peter Degener

„Wenn es den qualifizierten Mietspiegel in Potsdam nicht gäbe, könnten die Vermieter die Miete auf Grundlage von nur drei Vergleichsmieten erhöhen. Da lassen sich einfach besonders hohe Beispiele finden“, sagt Reinhard Schuster, Vorsitzender des Mietervereins Babelsberg. So ist aber jeder Vermieter an den Mietspiegel gebunden. „Wir tragen den Mietspiegel trotz seiner Erhöhungen deshalb mit“, sagt er. Er hatte im Arbeitskreis des Mietspiegels angesichts der Corona-Krise allerdings auch für ein Aussetzen des Mietspiegels geworben. „Dann wären die Werte von 2018 erst einmal eingefroren worden“, sagt er. Dann aber wäre der gesamte Mietspiegel womöglich vor Gericht anfechtbar geworden - die zweijährige Fortschreibung ist gesetzliche Pflicht.

Was ist mit möblierten Wohnungen?

Möblierte Zimmer sind nicht im Mietspiegel erfasst. Sie gehören ebenso wie Sozialwohnungen oder Einfamilien- und Reihenhäuser nicht zu den mietspiegelrelevanten Wohnformen. Eine Aufnahme in den Mietspiegel wäre auch nicht ohne weiteres möglich, erklärt der Arbeitskreis auf Nachfrage. Es fehlen die Daten, um repräsentative Werte abbilden zu können. Eigentümer haben auch keine gesetzliche Verpflichtung, diese bereitzustellen. Laut Verwaltung ist der Anteil der möblierten Wohnungen zudem vergleichsweise gering und weise wenig Wechselwirkung mit dem regulären Mietmarkt auf. Die drastischen Mieten und die zunehmende Umwandlung von normalen Wohnungen in möblierte Wohnungen in Potsdam war zuletzt mehrfach heftig kritisiert und als wachsendes Problem identifiziert worden.

Von Peter Degener