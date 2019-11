Mike Schuberts erstes Jahr als Oberbürgermeister – eine Analyse

Potsdam

Vor einem Jahr hat Mike Schubert ( SPD) das Amt des Potsdamer Oberbürgermeisters übernommen. Und schon heute kann man sagen: Die Stadt ist durch ihn eine andere geworden.

Es hat Streit gegeben, einen beachtenswerten Erfolg und eine sichtbare Neuausrichtung in der Stadtentwicklung, aber auch unbequeme Wahrheiten. Der neue Mann an der Spitze der Stadtverwaltung hat seit dem 28. November 2018 etliche Zeichen gesetzt – und sich damit schon nach einem Jahr deutlich von seinem Vorgänger Jann Jakobs ( SPD) abgegrenzt.

Mit dem „ Konsens “ auf den Lippen hat Schubert auch verstimmt

Dabei war schon einer seiner ersten Amtshandlungen programmatisch für den neuen Kurs an der Stadtspitze: die Ehrung ganz unterschiedlicher Bürgerrechtler mit einem Eintrag in das Goldene Buch beim Neujahrsempfang der Stadt.

Da führte Schubert zusammen, was für Teile der Stadtgesellschaft einfach nicht zusammengehört. Schubert, der stets den „ Konsens“ auf den Lippen trägt, bestand darauf, dass auch der immer wieder polarisierende Lutz Boede (Die Andere) einen Platz im Gedächtnis der Stadt bekommen sollte. Am gleichen Tag schwärmte er vom Stadtkanal und gab dieser lange ruhenden Wiederaufbau-Debatte neue Kraft.

Symbole und Mammutaufgaben: Minsk , Glockenspiel, Krampnitz und ein neues Rathaus

Und nur wenige Wochen später landete er einen echten Coup: Das zum Abriss freigegebene Terrassenrestaurant „ Minsk“ am Brauhausberg wurde von der Hasso-Plattner-Stiftung gekauft, um ein DDR-Museum einzurichten. Sein Vorgänger wäre wohl gar nicht auf diese Idee gekommen.

Doch damit nicht genug, Schubert macht Tempo – und fasst auch die heißen Eisen an. Mehrfach machte er sich beim Streitthema Nummer eins der Stadt – dem Wiederaufbau der Garnisonkirche – neue Freunde und Feinde. Das Glockenspiel wurde kurzerhand ausgestellt.

Bei der Frage, wie Turm, Kirchenschiff und das Künstlerhaus Rechenzentrum miteinander vereinbar sind, gibt es ganz neue Töne aus dem Rathaus. Ein Kompromiss steht im Raum, denn Schubert signalisiert immer wieder, dass die Maximalforderungen der Aufbaubefürworter seinem Verständnis der Stadtentwicklung widersprechen.

Oberbürgermeister Mike Schubert in seinem Büro im Potsdamer Stadthaus. Quelle: Friedrich Bungert

Gleichzeitig scheut der Oberbürgermeister auch keine unbequemen Wahrheiten – und gesteht offen ein, dass die Entwicklung beim Vorzeigeprojekt „Krampnitz“ in die falsche Richtung geht. Er trat auf die Bremse, weil der Bau der Straßenbahn-Verbindung als Rückgrat des neuen Wohnquartiers noch in den Sternen steht.

Als Chef einer mehr als 2400 Mitarbeiter zählenden Verwaltung hat Schubert auch entschieden, dass ein großer Rathaus-Neubau außerhalb des Zentrums nötig ist. Ein Mammut-Projekt, das schnell versprochen, aber ein Kraftakt in der Umsetzung ist.

Er hat viel angeschoben, was sein Team nun stemmen muss

In nur einem Jahr hat Schubert verdammt viel angeschoben – doch stemmen muss es vor allem sein Team. Und das leidet trotz Stellenoffensive nach wie vor unter Personalmangel. Auch mit Versprechen in alle Richtungen macht es der Oberbürgermeister vielen nicht leicht. Das durfte zuletzt die Bildungsbeigeordnete Noosha Aubel (parteilos) spüren.

Ihre fachlich begründete, aber in der Stadt unpopuläre Absage an städtische Fördermittel für das Mitmachmuseum Extavium kassierte Schubert und schürte mit überraschenden Gesprächen neue Hoffnung, wo der Schlussstrich schon gezogen war.

Packt er auch die Themen an, die den Alltag der Bürger bewegen?

Doch als Oberbürgermeister kann man nicht „Everybody‘s Darling“ sein. Bei so viel Vermittlung und Symbolpolitik fragt sich mancher, ob Mike Schubert auch jene Probleme anpackt, die den Lebensalltag der meisten Potsdamer betreffen.

Wie wichtig ist die Frage, welches Gebäude neben dem Garnisonkirchturm steht oder wer seinen Namen ins Goldene Buch der Stadt schreibt, wenn man verzweifelt nach einer Wohnung sucht, einem Kita-, Sport- oder Parkplatz, nach Personal für das eigene Geschäft oder einem fair bezahlten Job in der teuren Stadt?

Die Bilanz nach einem Jahr zeigt zumindest Schuberts Willen, die Stadt sozialer auszurichten. Die Tariffrage im Ernst-von-Bergmann-Klinikum ist nach langem Druck nun erklärter Wille, wenn auch die Finanzierung offen und die angekündigten Schritte entsprechend klein sind.

Mehr Sozialwohnungen hat er sich auf die Fahnen geschrieben und beim Sportplatzmangel eine unpopuläre Entscheidung durchgesetzt – gegen den Protest der Waldstadt-Bewohner.

Was wird aus der Bürgerbeteiligung am Ende?

Dabei sind Bürgerbeteiligung und der Wille, dass alle an einen Tisch finden und sich aufeinander zu bewegen, erklärtes Aushängeschild des neuen Oberbürgermeisters. Was wird jedoch aus solchen Dialogen? Die Bürger an der Nutheschlange dürfen nun mitreden – ob ein Erbpachtmodell für das Terrassenhaus ernsthaft erwogen wird?

Die Bürger der Waldstadt haben lange beim Konzept für den Schulcampus mitgeredet – und schließlich wenig erreicht. Beim RAW haben die Bürgerbedenken zu keinerlei Anpassungen geführt. Am Ende hat doch der Rathauschef das letzte Wort, denn seine politische Mehrheit ist ihm seit dem Sommer sicher.

Der Scheint trügt. Mike Schubert hat seit der Kommunalwahl eine breite Mehrheit in der Stadtverordnetenversammlung. Quelle: Friedrich Bungert

Eine neue Mehrheit sichert ihm seine Entscheidungen

Auch die Karten in der Stadtverordnetenversammlung hat die Kommunalwahl im ersten Jahr seiner Amtszeit neu gemischt. Erstmals arbeitet seine SPD nun fest mit der Linken zusammen. Dazu kommt die erstarkte Grünen-Fraktion.

Sie loben ihn als „anpackend“, der sich die Themen „mit Ehrgeiz“ und „sportlich“, aber auch „forsch und temporeich“ vornimmt und damit auch für Irritationen sorgt.

2020 folgen die wegweisenden Entscheidungen auf die wiederbelebten Diskurse

In der CDU-geführten Opposition kritisiert man Schuberts „Aktionismus“. Vorgänger Jakobs hätte es zudem „besser verstanden, alle demokratischen Kräfte einzubinden und nicht nur auf die eigene Mehrheit zu schauen“. Da schimmere noch immer der frühere SPD-Fraktionschef durch.

Das allerdings steht einem Stadtoberhaupt als Repräsentant aller Bürger nicht gut – und widerspricht seinem so oft beschworenen Wunsch nach Konsens. Doch fest steht: Schubert hat es geschafft, festgefahrene Diskurse neu zu beleben. 2020 wird dann das Jahr der wegweisenden Entscheidungen.

Von Peter Degener