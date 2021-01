Falschparker haben es in Corona-Zeiten in Potsdam leichter. Das Ordnungsamt kontrollierte 2020 deutlich weniger. Das sorgt auch für einen Einbruch bei den Einnahmen. Der Lockdown wiederum hat für weniger Verkehr gesorgt, was sich in der Blitzer-Statistik und bei den eingenommenen Parkgebühren bemerkbar macht. Eine kleine Bilanz.