Potsdam

Die Geste kam überraschend und hat berührt: Einer der Polizisten, der am 28. April 2021 als einer der ersten am Tatort war, hat diskret und in aller Stille in Erinnerung an die vier im Oberlinhaus ermordeten Menschen vier Rosen in das Thusnelda-von-Saldern-Haus gebracht. Die Tat hatte vor genau einem Jahr nicht nur Trauer und Wut, sondern auch eine Debatte über die Bedingungen in der Pflege und die Selbstbestimmung behinderter Menschen ausgelöst.

Mit einem Gedenkgottesdienst haben Donnerstagnachmittag die Bewohner des evangelischen Oberlinhauses in Babelsberg, Mitarbeitende des diakonischen Unternehmens und Vertreter aus Politik und Stadtgesellschaft der Menschen gedacht, die von einer langjährigen Pflegerin angegriffen und ermordet oder schwer verletzt wurden.

Ministerpräsident Woidke und OB Schubert sprechen Beileid aus

Ministerpräsident Dietmar Woidke und Oberbürgermeister Mike Schubert (beide SPD) sprachen den Angehörigen das tief empfundene Beileid der Landesregierung und der Landeshauptstadt aus. Auch wenn das offizielle Trauerjahr nun zu Ende, auch wenn der Fall juristisch abgeschlossen sei: „In den Köpfen und Herzen werden diese Ereignisse noch lange nachwirken“, sagte Woidke. Auf die Frage nach dem Warum werde es wohl nie eine letztgültige Antwort geben.

Morde im Oberlinhaus haben Vertrauen tief erschüttert

„Gleichwohl muss die Gesellschaft nach einem Verbrechen – erst recht nach einem mehrfachen Mord – nach Ursachen fragen und die Umstände in den Blick nehmen, die eine so schwere Straftat gegebenenfalls begünstigt haben“, so Woidke. Durch die Tat sei Vertrauen tief erschüttert worden. „Ich glaube fest daran, dass die transparente, umfassende Aufarbeitung des Geschehenen und eine differenzierte Bewertung aller Fakten verlorenes Vertrauen wieder wachsen lassen.“ Die erschütternde Tat einer einzelnen Person dürfe nicht zur Folge haben, dass sich ein hart arbeitender Berufsstand einem plötzlichen Rechtfertigungsdruck gegenüber sehe.

OB: „Oberlinhaus wird immer wichtiger Bestandteil Potsdams sein“

Auch Oberbürgermeister Mike Schubert betonte, wie wichtig es sei, das verlorene Vertrauen wieder zurückzugewinnen. „Für jeden einzelnen von uns war diese Tat ein Angriff auf unser Selbstverständnis“, so Schubert. „Unsere Gemeinschaft wurde im tiefsten Inneren getroffen.“ Das Oberlinhaus aber habe ein kraftvolles Fundament und sei eine starke Gemeinschaft „und wird für immer ein wichtiger Bestandteil der Stadt Potsdam sein.“ Der Arbeit der Oberliner gebühre Hochachtung.

Gedenkort auf dem Oberlinhaus-Campus

Die gemeinsame Trauer und das gemeinsame Gedenken erhalten künftig einen Ort auf dem Campus: Vier bunte gläserne Stelen sollen hinter der Kirche mit Blick auf das Thusnelda-Haus aufgestellt werden und – wie Pfarrer Matthias Amme sagt – „an vier lebenslustige Menschen und an den Segen, den wir durch sie gleichsam erfahren haben“, erinnern – an Martina W. (31), Christian S. (35), Lucille H. (42) und Andreas K. (56). „Jede von ihnen, jeder war ein Original und etwas Besonderes“, so Amme. Deshalb sei auch jede Stele anders, aber alle sind verbunden durch einen Regenbogen. „Wir haben geweint um die gewaltsam abgebrochenen Leben und um alles Ungelebte. Die bunten Stelen aber hätten etwas Tröstliches: „Als ob die fehlende Lebenszeit von Gott dazu gemalt worden sei mit Rot, Orange, Gelb, Grün.“

Bewohner im Oberlinhaus: „Gerichtsurteil hat uns geholfen“

Auch die Bewohner kamen zu Wort. „Wir sind sehr unterschiedlich durch die Zeit gekommen“, sagt Michael Göbel. „Schön war das Blumenmeer vor dem Haus, die lieben Worte, die Bilder, die Kerzen der Potsdamer.“ Päckchen mit kleinen Geschenken erreichten das Haus. Die Angehörigen brachten Süßigkeiten: „Wir wussten, die anderen denken an uns – aber so haben wir es sogar gespürt.“ Man habe aber schon bald mehr Unterstützung gebraucht – und erhalten. Einigen habe es auch geholfen, dass neue Mitarbeitende im Haus angefangen hätten, Menschen, die nicht von der Tat betroffen waren: „Sie konnten andere beflügeln“, sagt Michael Göbel. „Geholfen hat den Bewohnerinnen und Bewohnern auch, dass das Gerichtsurteil so klar und deutlich war: Die Täterin kommt nicht mehr zurück.“ Aber: „Wir denken auch an die Frau, die schuldig wurde und an ihre Familie.“

Diese auch nach einem Jahr noch immer unvorstellbare Tat, sie gehört nun zum Oberlinhaus und zu seiner Geschichte. „Wir werden sie nicht verschweigen“, sagt Tina Mäueler, die Bereichsleiterin Wohnen in den Oberlin Lebenswelten gGmbH, zu der auch das Thusnelda-von-Saldern-Haus gehört. „Wir werden darüber sprechen. Und wir werden auch über den heutigen Tag hinaus der Opfer gedenken.“

Von Nadine Fabian