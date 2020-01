Brauhausberg

Die Arbeiten am einstigen Terrassenrestaurant „ Minsk“ beginnen in der zweiten Januarwoche. Das hat die Hasso-Plattner-Stiftung am Donnerstag mitgeteilt.

„Die Hasso Plattner Stiftung wird das lange leerstehende Gebäude zu einem Museum umgestalten, in dem Werke von zeitgenössischen Künstlern präsentiert werden sollen, deren Schaffen unter anderem bis in die DDR zurückreicht“, heißt es in der Mitteilung.

Café mit Terrassenbetrieb ab Herbst 2021

Auch ein Eröffnungstermin wird erstmals genannt: Bereits im Herbst 2021 soll das „Museum Minsk“ fertiggestellt sein. Zugleich solle „auch wieder ein Café mit Terrassenbetrieb für die Besucher zur Verfügung stehen.“

Zu Beginn der Umbauarbeiten werden Schadstoffe entfernt, darunter asbesthaltiges Material. Daneben werden die Räume und Flächen entkernt und der „schadhafte Betonkern“ des Siebziger-Jahre-Baus saniert.

Auf dem Gelände des ehemaligen Terrassenrestaurants Minsk in Potsdam starten in der zweiten Januarwoche die Bauarbeiten, die am Beginn zur Umgestaltung zum Museum Minsk stehen. Die Abbildung zeigen den Planungsstand aus dem Dezember. 2019 Quelle: Hasso Plattner Stiftung

Das Ziel: Ein vertrautes Gebäude erhalten und dennoch zu verjüngen

Äußerlich solle sich das Museum „möglichst wenig von seinem Vorgängerbau unterscheiden“, schreibt die Stiftung: „Die horizontale Gliederung der beiden Hauptgeschosse, die auffällige Fassade aus Fensterbändern, Betonelementen und ziegelrotem Mauerwerk – dies alles soll grundsätzlich beibehalten werden. Lediglich die Fensterflächen der Hauptfront werden eine neue Teilung erhalten.“

Geplant ist darüber hinaus die komplette oder teilweise Rekonstruktion der Minsk-Terrassen mit Wasserspiel nach dem historischen Vorbild. Ziel sei es, „den Potsdamern ein vertrautes Gebäude am Brauhausberg zu erhalten und es dennoch grundlegend zu verjüngen und für die neue Nutzung optimal herzurichten.“

So soll das umgestaltete Minsk laut Planungsstand im Dezember aussehen. Quelle: Hasso Plattner Stiftung

900 Quadratmeter Ausstellungsfläche auf zwei Ebenen

Im Inneren dagegen entsteht ein moderner Museumsbau. Auf zwei Ebenen rechnet die Stiftung mit 900 Quadratmetern Ausstellungsfläche. Diese sollen mit einer LED-Beleuchtungsanlage und diversen Verdunklungssystemen ausgestattet werden, „um sowohl eine exzellente Gemäldepräsentation als auch die Installation von zeitgenössischen Werken verschiedener Kunstgattungen zu erlauben.“

Um diesen Ausstellungsbereich herum gruppieren sich Bereiche für Personal, Garderoben, Sanitärräume und Sicherheitssysteme. Das Haus werde barrierefrei erschlossen.

Das neueröffnete „Minsk“ im Jahr 1978. Quelle: Förderverein Potsdam-Museum

Im März 2019 war bekannt geworden, dass die Hasso-Plattner-Stiftung der Stadt ein Angebot für den Erhalt des vom Abriss bedrohten Restaurantbaus gemacht hatte. Neben dem Umbau zum Museum will die Stiftung auf weiteren Flächen am Brauhausberg Wohnungen errichten.

Von Peter Degener