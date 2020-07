Potsdam

Massive Oberarme, eine massive Brust, ein massiver Nacken: Der Mann, für den der Potsdamer Martin M. (41) über ein Untergrundlabor Anabolika beschafft haben will, ist sichtlich stolz auf seinen Körper. Dieser Körper ist sein Kapital. Der Personal Trainer setzt ihn werbewirksam ein, verspricht seinen Kunden und denen, die es werden sollen, „das gewünschte Maximum“ aus ihnen herauszuholen.

Glaubt man Martin M., dann formen nicht allein Disziplin und Training solch stahlharte Körper. Anabolika-Kuren seien Gang und Gäbe. „Im Bereich Bodybuilding und Freizeitsport konsumiert eine breite Masse in den Fitnessstudios Dopingmittel“, sagt Martin M. – er habe selbst über Jahre nachgeholfen, konsumiere seit einem Herzinfarkt 2014 aber keine Anabolika mehr.

Anzeige

Drogen-Machenschaften streitet er ab

Ins Fitnessstudio ist Martin M. dennoch regelmäßig gegangen – zum Trainieren, um Bekannte zu treffen und um die Mittel zu verkaufen, die möglich machen, was die Natur den meisten Menschen versagt. Am 30. Januar 2020 wurde Martin M. festgenommen, sitzt seither in Untersuchungshaft. Laut Staatsanwaltschaft soll er gewerbsmäßig mit Dopingmitteln gehandelt und auch Drogen verkauft haben. Die Doping-Geschichte gibt M. zu, Drogen-Machenschaften streitet er ab. Er habe die bei ihm sichergestellten Drogen lediglich für einen Bekannten aufbewahrt.

Weitere MAZ+ Artikel

Ein vielfältiger Mix verbotener anaboler Steroide

Die Beweise sind erdrückend: Zunächst hatte der Zoll am 24. Mai 2019 am Leipziger Flughafen mehrere an Martin M. adressierte Pakete abgefangen und darin aberhunderte Injektionsfläschchen, Ampullen und Pillen gefunden – ein vielfältiger Mix verbotener anaboler Steroide. Daraufhin wird M. über Monate obduziert. Nach seiner Festnahme stellen die Beamten in einem Sicherungskasten außerhalb seiner Wohnung knapp 50 000 Euro und einen Autoschlüssel sicher. In dem dazugehörigen Mercedes stoßen sie auf weitere Anabolika, auf Kokain, Marihuana und Ecstasy, auf eine Feinwaage und 2500 Euro. In einer von M. angemieteten Garage lagern fast fünf Kilogramm Amphetamine und abermals Dopingmittel, die Polizisten finden zudem Geräte zum Vakuumieren und um Ampullen zu verschließen. – Nein, Martin M. hat nichts zu leugnen. Er könnte schweigen, zieht es aber vor, ein Geständnis abzulegen – so etwas rechnet das Gericht bei der Strafzumessung positiv an.

Wäre Corona nicht, hätte er hinter Gittern geheiratet

Martin M. ist ein großer und gepflegter Mann von schlanker, sportlicher Statur. In der Justizvollzugsanstalt wurde er zum Gefangenensprecher ernannt. Wäre die Coronavirus-Pandemie nicht dazwischen gekommen, hätte er hinter Gittern geheiratet. Die Verlobte und seine Eltern verfolgen den Prozess am Landgericht im Zuschauerraum. „Es ist das erste Mal, dass ich verhaftet worden und ins Gefängnis gekommen bin“, sagt Martin M. „Das ist die schlimmste Erfahrung, die ich jemals gemacht habe.“

Mit Verkauf der Dopingmittel monatlich bis zu 2000 Euro dazuverdient

Er sei behütet aufgewachsen. Nach dem Abiturhabe er sich für anderthalb Jahre bei der Bundeswehr verpflichtet, sei im Kosovo-Einsatz gewesen, habe danach den gehobenen Dienst bei der Polizei angestrebt, sei aber wegen zu geringer Sehkraft an der Verbeamtung gescheitert. Er habe daraufhin eine Ausbildung zum Web- und Screendesigner absolviert, ein FH-Studium drangehängt, aber doch in seinem Lehrberuf gearbeitet und 2013 mit zwei Partnern mit einer Firma für Auto-Tuning die Selbstständigkeit gewagt. Der Herzinfarkt und ein schwerer Autounfall wenig später hätten ihn dauerhaft arbeitsunfähig gemacht. Er beziehe rund 1000 Euro netto Arbeitslosen- und Krankengeld. Mit dem Verkauf der Dopingmittel habe er monatlich bis zu 2000 Euro dazuverdient. Er habe die Anabolika „in kleineren und größeren Mengen“ immer nur in den Fitnessstudios, in denen er selbst trainiert hat, verkauft – ausschließlich an persönliche Bekannte, nie im Internet. „Ich bin nicht offensiv auf die Leute zugegangen“, sagt Martin M. „Ich bin nicht durch die Studios gezogen und habe verkauft. Das ergibt sich mit der Zeit.“

Drei Namen, drei Anschuldigungen

In seinem Geständnis nennt Martin M. auch drei Namen. Den seines Lieferanten, mit dem er Waren- und Zahlungsverkehr per Postpaket „Sendung International“ abgewickelt haben will. Den des Bekannten, der ihm fünf Kilo Drogen zur Aufbewahrung anvertraut haben soll. Und den des Mannes, von dem er behauptet, die in Leipzig abgefangene Sendung sei allein für ihn bestimmt gewesen – und der für seine Fitnessdienste mit „qualitativ hochwertiger Rundum-Betreuung“ wirbt. – Die Verhandlung wird am 6. August fortgesetzt.

Lesen Sie dazu auch:

Von Nadine Fabian