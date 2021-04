Potsdam/Babelsberg

Das Extavium hat eine jahrelange Hängepartie hinter sich – doch während die Corona-Pandemie überall für Verunsicherung sorgt, herrscht in den Ausstellungsräumen in der Straße Am Kanal trotz aller geltenden Einschränkungen derzeit großer Optimismus.

„Der Raum begrenzt uns hier, aber Corona wird uns nicht ewig begrenzen. Wir suchen ein neues Gebäude mit mehr Fläche für größere Exponate aus Technik und Wissenschaft“, sagt Gerald Siegert, Geschäftsführer des Babelsberger Bildungsträgers Kinderwelt gGmbH. Genau ein Jahr ist es her, dass die Kinderwelt gGmbH das Mitmachmuseum übernahm und damit die akute Insolvenz abgewandt werden konnte.

Neubau in der Medienstadt Babelsberg

Mittlerweile hat Gerald Siegert zukunftsträchtige Pläne für die Wissenschaftseinrichtung entwickelt: „Wir streben einen Neubau in der Medienstadt Babelsberg an und rechnen 2024/2025 mit der Eröffnung“, kündigt er gegenüber der MAZ an. Dort hat auch die Kinderwelt gGmbh ihren Sitz. Er sei in Gesprächen mit möglichen Projektpartnern. „Erfolgversprechend“ seien die Ideen beispielsweise mit der KW Development besprochen worden, sagt Siegert.

Der Berliner Projektentwickler KW Development hat schon einige Gewerbebauten in der Medienstadt realisiert. KW-Geschäftsführer Jan Kretzschmar hält große Stücke auf das Potenzial des Mitmachmuseums: „Das Extavium wäre ideal an dem Standort. Dort könnte man Wissenschaft, Wirtschaft und Jugend vernetzen. Die Firmen und Institutionen der Medienstadt könnten Exponate ausstellen, um Kinder für Forschung und ihre Arbeit zu begeistern und zu zu zeigen, was es außer BLW und Jura gibt. Das passt nicht nur in die Ecke. Es würde auch dazu beitragen, die Zukunft der Medienstadt zu sichern.

Noch unter dem Namen „Exploratorium“ hatte das Mitmachmuseum seinen Sitz früher schon einmal an der Wetzlarer Straße.

Siegert will vor allem verkehrsgünstig liegen. Im Umfeld des Bahnhofs Medienstadt wäre man erreichbar mit Bus und über die Schiene. Er wünscht sich eine Verdopplung der Ausstellungsfläche auf mindestens 1000 Quadratmeter, damit auch größere Exponate gezeigt werden können. Dazu kommen Labore und Werkstätten, in denen ganze Schulklassen arbeiten sollen. Auch Angebote zur Aus- und Weiterbildung für Pädagogen sollen ihren Platz bekommen. Neben der Darstellung natürlicher Phänomene und dem Schwerpunkt Klimawandel sehen die Pädagogen vor allem die Themen Künstliche Intelligenz und Digitalisierung als Weg, um eine zeitgemäße Ausstellung zu schaffen.

Die Zwangspause durch die Corona-Pandemie nutzt vor allem Axel Werner, der Chef des Extaviums, für die Konzeption der neuen Ausstellung und für alternative Angebote die jetzt schon eingesetzt werden: „Es sind in diesem Jahr so viele Ideen entstanden, die wir in Projekten trotz Corona gemacht haben. Wir müssen vieles digital machen und ins Wohnzimmer der Kinder und Schüler kommen, um noch eine Wirkung zu haben“, sagt Extaviums-Chef Axel Werner. Für den Youtube-Kanal wurden mehr als dreißig kindgerechte Wissenschaftsvideos produziert, darunter auch viele Experimente, die man in der Wohnung selbst nachbauen kann. Das wurde vor allem durch ein Sponsoring der Energie und Wasser Potsdam (EWP) möglich. Auch die Pro Potsdam als Vermieter der Räume Am Kanal habe durch einen Mieterlass die Kontinuität der Arbeit ermöglicht. „.Die Unternehmen sehen, was wir tun“, sagt Siegert.

Trotz weitgehender Schließung der Räume sei man in Kontakt mit Schülern geblieben, habe etwa Besuche vor Ort gemacht. Ein großer Erfolg waren zudem die „Forscherkisten“ für Kindertagesstätten, die mit Unterstützung des Bildungsministeriums entstanden. „Darin finden die Kinder Experimente aus unserem Repertoire zum Thema Luft und Wasser. Wenn sie die Kiste öffnen können sie durch Foto-Experimentieranleitungen ganz ohne Erwachsene damit arbeiten“, erklärt die Pädagogin Anna Leetz. Rund 500 Kitas aus dem ganzen Land fragten die Forscherkisten an. Um den Bedarf zu decken, sei man derzeit in weiteren Gesprächen mit dem Ministerium.

Es gibt aber nicht nur gute Nachrichten: „ Wir ahnten nicht, dass Corona so hart zuschlägt, als wir übernommen hatten. Es sind leider nicht mehr alle an Bord“, sagt Gerald Siegert. Nur acht von elf Angestellten sind geblieben, alle in Kurzarbeit. Über die von der Stadt erhoffte Förderung ist durch die Pandemie und zahlreiche offene Fragen noch nicht abschließend entschieden worden. Für die aktuell laufenden Angebote für Schulen sei man darauf angewiesen, sagt Siegert. „Wir haben den Förderantrag jetzt im April konkretisiert und dabei auf rund 100. 000 Euro reduziert“; sagt er. Das entspricht nur noch der Hälfte der früheren Antragssummen. Zugleich läuft noch immer ein Verfahren über die mögliche Zweckentfremdung städtischer Mittel, die nicht für Bildungsinhalte, sondern andere Kosten des Extaviums verwendet worden sein könnten. „Das Verfahren läuft noch und die Stadt fordert zurück, die Höhe ist noch nicht klar“, sagt Werner.

