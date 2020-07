Schlaatz

Im Sommer spielt sich das Leben im Schlaatz draußen ab – dank einer neuen mobilen Küche ab sofort auch mit leckerem Essen. Als Gemeinschaftsprojekt des Bürgerhauses im Schlaatz und der Werkstatt im Erlenhof 32 entstand der innovative Wagen mit Kochmöglichkeit als erster seiner Art in Potsdam.

Ausgestattet mit einem Herd und Gasversorgung, einer Spüle mitsamt Wasser, nachhaltigem Besteck und Geschirr sowie einem strahlend gelben Sonnenschirm bietet die mobile Küche alles, was man für ein geselliges Kochen im Freien braucht. „Mein Traum ist es, dass man im Innenhof mit Nachbarn zusammensitzt und sich über Essen ein bisschen näherkommen kann“, sagt Tim Spotowitz, pädagogischer Leiter des Bürgerhauses. Denn er ist überzeugt: „Nachbarschaft geht durch den Magen.“ Wer den Schlaatz kennt, wisse, „dass die Küchen hier nicht gerade einladen, um 15 Leute zu Besuch zu haben“.

Einweihung der mobilen Küche am Schlaatz (v.l.n.r.): Wilfried Schreiber, Verantwortlicher für die Küche und Bauer, Nathalie Wachotsch, Quartierskoordinatorin der ProPotsdam und Tim Spotowitz, Hausleiter Bürgerhaus. Quelle: Varvara Smirnova

Deswegen kann die Küche ab sofort von Interessierten im Bürgerhaus ausgeliehen werden, ist sie gerade nicht irgendwo im Schlaatz unterwegs will das Bürgerhaus sie für Touren im Viertel nutzen.

Inspiriert von einem Projekt in Leipzig

Auf die „wüste Idee“ zu dem Projekt gebracht hat Spotowitz ein ähnliches Projekt des Kollektiv Plus X in Leipzig. Dieses Projekt wurde sogar mit dem Social Design Award ausgezeichnet, welcher laut seiner Website nach den „besten Vorschläge für ein besseres Miteinander in unserer Gesellschaft“ sucht. Dank nachbarschaftlicher Hilfe anderer Organisationen im Schlaatz wurde aus der Idee nach nur etwa einem dreiviertel Jahr nun auch in Potsdam Wirklichkeit.

Gebaut hat das „Schlaatzer Unikat,“ wie der Hausleiter die mobile Küche nennt, Wilfried Schreiber mit zwei langzeitarbeitslosen Helfern in der Werkstatt im Erlenhof 32. Spotowitz erinnert sich: „Ich habe ihnen einfach die Bilder des Wagens in Leipzig geschickt und gesagt, so etwas in der Art wäre doch toll.“

Mit dem Bau der Achse fing alles an

Den Rest hätte das kleine Team um Schreiber selbst ausgetüftelt. Schreiber erinnert sich: „Ich habe einfach so zwei Räder gekauft.“ Ohne einem konkreten Plan ging es zunächst darum, eine Achse zu basteln. „Danach dachten wir, es wäre doch schön, eine Tür einzubauen. Und dann vielleicht noch eine Spüle. Und einen Herd. Und so weiter,“ erzählt Schreiber. Die Küche sei zwar ein bisschen schwer geworden, doch mobil ist sie allemal noch. „Es ist ein Prototyp, und es gibt sicher noch die eine oder andere Macke,“ meint Schreiber. Eine hätten sie heute schon gefunden: die Griffe würden sie demnächst noch etwas verlängern.

Ausgeführt und finanziert haben das Projekt in Zusammenarbeit das Bürgerhaus Schlaatz, der Erlenhof 32 und die ProPotsdam. Die Stadt Potsdam beteiligte sich mit 500 Euro an der Idee.

Möhren-Ingwer-Suppe zur Einweihung

Bislang zeigte sich die Küche als Erfolg: „Das Ding stand kaum zwei Minuten draußen, da haben wir schon die erste Anfrage bekommen“, freut sich Spotowitz. Auch, dass man damit prima kochen kann, hat sich schon bestätigt: Bei der feierlichen Einweihung am Montag kochte „Suppenspezialistin“ Margit Walch eine köstliche Möhren-Ingwer-Suppe für alle, die für die Eröffnung vorbeigekommen waren. Neben Essen gab es bei der Feier, die als Teil des Sommer-Kulturprogramms des Bürgerhauses angesetzt war, auch Musik, gespielt und gesungen von der Potsdamer Pianistin Caroline Wegener. Eine echte Potsdamer Angelegenheit also. Wie es auch auf dem Flyer für die mobile Küche steht, der an die Anwohner ausgeteilt wurde: „aus dem Schlaatz – für den Schlaatz“.

Ansprechpartner und Adresse Ab sofort steht die mobile Küche im Bürgerhaus im Schlaatz bereit. Interessierte können sie sich per Telefon unter 0331-817190 oder per E-Mail an info@buergerhaus-schlaatz.de ausleihen. Anwohner können sich dort auch ein Lastenfahrrad, wiederverwendbares Partygeschirr und anderes ausleihen. Das Bürgerhaus im Schlaatz ist am Schilfhof 28 in 14478 Potsdam.

Von Linus Höller