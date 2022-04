Potsdam

Der Entertainer und TV-Moderator Frank Elstner (79) erhält am Mittwoch in Potsdam den „Muhammad-Ali-Gedächtnispreis“ der Deutschen Parkinson-Hilfe.

Die Stiftung verleiht den Preis gemeinsam mit dem Klinikum „Ernst von Bergmann“ an Elstner, der selbst an Parkinson erkrankt ist. „Sie zeichnet damit seinen offenen und ehrlichen Umgang mit seiner Erkrankung und sein besonderes Engagement aus, mit dem er Betroffenen Mut macht, ihr Leben aktiv zu gestalten“, heißt es in einer Ankündigung der Preisverleihung anlässlich des Welt-Parkinson-Tages.

Den Preis übergibt der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Parkinson-Hilfe, der Potsdamer Stephan Goericke gemeinsam mit Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD), der die Laudatio auf Frank Elstner halten wird, in der Villa Bergmann.

Von MAZonline