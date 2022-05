Potsdam

Der Winter ist vorbei, der Frühling endlich da und Corona kaum noch ein Thema – und das feierten die Potsdamer am ersten Mai-Wochenende, was das Zeug hielt. Es war aber auch eine Menge los! Sportliche Höchstleistungen erbringen konnten die Potsdamer etwa beim Muko-Freundschaftslauf im Lustgarten oder beim Tanz in den Mai vor dem Alex in der Innenstadt. Das Tierheim lud Interessierte zum Tag der offenen Tür, und die Theaterklause feierte ihr fünfjähriges Bestehen.

So viel war schon lange nicht mehr los in Potsdam: Bei frühlingshaftem Wetter zog es viele Potsdamerinnen und Potsdamer nach draußen, denn dort gab es viel zu erleben.

Doch damit nicht genug: Die Potsdamer Wasserwacht startete in die Saison, ebenso wie die Strandbäder und der Fanfarenzug der Stadt. Und darüber hinaus wurde in der Brandenburger Vorstadt gehandelt, gefeilscht und gekauft beim großen Flohmarkt. Eindrücke von diesen Veranstaltungen hat MAZ-Fotograf Bernd Gartenschläger festgehalten.

