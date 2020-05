Abschied von Plänen für Zentraldepot?

Innenstadt

Der seit Jahren geforderte Neubau eines Zentraldepots für die Museen, die Bibliothek, das Stadtarchiv und die Denkmalpflege ist auf unbestimmte Zeit verschoben. Nach der bislang letzten Mitteilung des Rathauses sollten 2020 Flächen erworben und mit der Ausschreibung begonnen werden. Das komplette Projekt sollte im Jahr 2032 fertig sein.

Der im Oktober 2019 auf Anfrage von Sascha Krämer (Linke) präsentierte Zeitplan stand unter dem Vorbehalt, dass die Mittel dafür im Haushalt 2020/2021 und bei den weiteren Planungen berücksichtigt sind.

Anzeige

Lesen Sie auch: Zeitplan für Zentraldepot

Weitere MAZ+ Artikel

Tatsächlich sind im Wirtschaftsplan des Kommunalen Immobilienservice (Kis) erstmals zwei Millionen Euro für ein Zentraldepot eingestellt. Die Gesamtkosten des Projekts liegen laut früherer Mitteilung aus dem Rathaus bei 26 Millionen Euro.

Kommen soll die erste Rate im Jahr 2023. Finanziert werden sollen „Planungen“, so der Vorbericht zu Kis-Wirtschaftsplan. Ob die Mittel tatsächlich zur Verfügung stehen, ist offen.

Bei der Vorstellung des Zahlenwerks vor zwei Wochen sagte Kis-Werksleiter Bernd Richter, das Zentraldepot und weitere Projekte seien „natürlich davon abhängig, wie weit die Stadt ihre Investitionszuschüsse zahlen“ könne.

Lesen Sie auch: Kämmerer legt Rekord-Haushalt vor

Hintergrund ist der für Herbst angekündigte Nachtragsaushalt für 2020/21, in dem die gravierenden finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise berücksichtigt werden sollen.

Gegenüber MAZ hatte der Finanzbeigeordnete Burkhard Exner ( SPD) bereits angekündigt, dass die Stadt zur Bewältigung der Krise auf beträchtliche Rücklagen zurück greifen könnte, die eigentlich für die Absicherung des ehrgeizigen Investitionsprogramms mit den Schwerpunkten Kitas, Schulen und Verkehr genutzt werden sollten.

Lesen Sie auch: Potsdam braucht einen Corona-Rettungsschirm

Mit Blick auf weitere Projekte wie das Zentraldepot sagte Richter: „Mit dem Nachtragshaushalt oder noch später werden wir sehen, ob wir die geplanten Projekte tatsächlich schon in den Jahren durchführen können oder ob noch einmal eine Verschiebung stattfinden muss.“

Noch ist nicht einmal klar, wo das Zentraldepot gebaut werden soll. Auf Anfrage von Krämer nannte die Verwaltung 2019 das Sago-Gelände an der Michendorfer Chaussee, Fahrland-West, die Kulturbodendeponie an der Wetzlarer Straße und ein Grundstück an der Schiffbauversuchsanstalt in Bornim.

Lesen Sie auch: Potsdams Stadtarchiv zieht an den Stadtrand

Eine Alternative präsentiert jetzt der Vorsitzende des Bauvereins Potsdamer Stadtkanal. Willo Göpel, der die historische Kellertorwache an der nördlichen Einfahrt des Stadtkanals originalgetreu wieder aufgebaut hat, empfiehlt den Wiederaufbau des im Zweiten Weltkrieg zerstörten Körnermagazins am gegenüberliegenden Ufer.

Willo Göpel vor der Kellertorwache. Links das Grundstück des des ehemaligen Körnermagazins. Quelle: Archiv

Der sechsgeschossige Stahlbeton- und Klinkerbau hatte laut Göpel 5600 Quadratmeter Bruttogeschossfläche: „Durch kleine Seitenflügel mit Treppenhäusern und Lastenaufzügen ließe sich für Depotzwecke eine effiziente Netto-Nutzfläche von fast 5000 Quadratmeter erzielen.“ Möglich seien zudem ein Schaudepot und ein Projektraum zum Stadtkanal als Ort für die vom Oberbürgermeister forcierte Debatte zur Rekonstruktion des Wasserlaufs.

Rathaussprecherin Christine Homann bestätigte auf MAZ-Anfrage, dass die Stadt das Projekt kennt: „Dem Potsdam-Museum liegt der Vorschlag seit Anfang des Jahres vor“, sagte sie: „Mit einer Brutto-Nutzfläche von etwa 5600 Quadratmetern ist das frühere Körnermagazin allerdings zu klein für das Zentraldepot.“

Wirtschaftsplan und Nachtragshaushalt Der Doppelhaushalt 2020/21 für die Landeshauptstadt und der Wirtschaftsplan 2020 des Kommunalen Immobilienservices (Kis) sollen am Mittwoch von den Stadtverordneten verabschiedet werden. Bestandteil beider Planwerke ist eine Planung für die nachfolgenden Jahre. Mit dem zum Herbst erwarteten Nachtragsaushalt werden im Zusammenhang mit der Corona-Krise gravierende Korrekturen auch zur Investitionsplanung erwartet. Der aktuelle Planungsstand zum Zentraldepot steht am Dienstag auf der Tagesordnung des Kulturausschusses. Dessen Sitzung im Treffpunkt Freizeit beginnt um 17.30 Uhr.

Geprüft werde derzeit hingegen, „ob der Standort für eine anderweitige Nutzung in Frage kommen kann“. Die Stadt rechnet beim Zentraldepot mit einem Bedarf von 10.500 Quadratmetern Bruttogeschossfläche, davon wären 3100 Quadratmeter für das Potsdam-Museum, 1900 Quadratmeter für das Naturkundemuseum.

Der Vorsitzende des Museums-Fördervereins Markus Wicke sprach sich am Montag gegenüber MAZ für eine Rückbesinnung auf die ursprünglichen Pläne aus. Vor der vom Rathaus angestoßenen Debatte um ein Zentraldepot stand die Forderung nach einer fachgerechten Depotlösung für das Potsdam-Museum.

Lesen Sie auch: Rathaus plant Zentraldepot für alle

„Die abzusehende künftige Haushaltslage und unsere Außensicht auf den schwierigen Abstimmungsprozess der verschiedenen Partner lassen uns an einer gemeinsam Depot-Lösung zweifeln“, sagt Wicke: „Wir favorisieren daher eine private Lösung des Depot-Baus und eine Vermietung an das Museum allein.“

Das Filmmuseum zeige mit dem Depot-Neubau in der Babelsberger Medienstadt, „wie so etwas gehen kann“. Der Standort am Kanal, so Wicke, sei für das Potsdam-Museum „ideal“.

Lesen Sie auch

Von Volker Oelschläger