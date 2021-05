Inenstadt

In der Debatte um eine Erweiterung des Potsdam-Museums für die städtischen Kunstsammlungen mit einem Anbau oder einer Dependance im künftigen Kreativquartier an der Plantage hat die Stadt erstmals Zahlen vorgelegt.

Ein Anbau auf der Rückseite des Potsdam-Museums am Alten Markt würde nach einer soeben im Rathaus-Informationssystem veröffentlichten Machbarkeitsstudie des Architektenbüros Van Geisten.Marfels 13,7 Millionen Euro kosten.

Zweigeschosser hinter dem Alten Rathaus

Mit dem zweigeschossigen Gebäude würden mehr als 1400 Quadratmeter Nutzfläche zusätzlich entstehen.

Zum Vergleich: Aktuell verfügt das Potsdam-Museum im Alten Rathaus, dem Verbinder und dem Knobelsdorffhaus über rund 2300 Quadratmeter Nutzfläche. Davon sind 750 Quadratmeter für die ständige Ausstellung zur Stadtgeschichte und 550 Quadratmeter für Sonderausstellungen verfügbar.

Mit dem Anbau entstünden 512 Quadratmeter zusätzlich für die Dauerausstellung sowie 303 Quadratmeter für Sonderausstellungsflächen. Auf 122 Quadratmetern wäre Platz für ein Depot, 136 Quadratmeter wären für einen neuen Multifunktionssaal reserviert.

Lücken in der Kostenschätzung

Nicht enthalten sind in der Kostenschätzung mit der Erweiterung verbundene Umbaumaßnahmen im Altbau. Hinzu kämen laut Stadt einmalig 800.000 Euro für Museumsausstattung, zusätzliche Personalkosten von 198.000 Euro und zusätzliche Sachkosten jährlich.

Alternativ zum Neubau in städtischer Eigenregie liegt nunmehr ein Angebot der GW Kreativquartier GmbH und C. KG für den wiederaufgebauten Langen Stall an der Plantage vor. Verfügbar wäre laut Stadt eine Gesamtfläche von 1769 Quadratmetern.

933 Quadratmeter stünden als Ausstellungsfläche für die historische Kunstsammlung und zeitgenössische Kunst zur Verfügung. 100 Quadratmeter gäbe es für ein Zwischendepot, weitere 441 Quadratmeter für Büro- und Besprechungsräume.

Mietmodell mit Millionenaufwand

Die Miete beliefe sich im ersten Jahr auf 24 Euro pro Quadratmeter zuzüglich zehn Euro für Nebenkosten. Damit würden im ersten Jahr insgesamt 509.472 Euro für Miete und 212.280 Euro für Nebenkosten fällig.

Auf 30 Jahre gerechnet erwüchsen der Stadt für Miete und Nebenkosten im Kreativquartier rund 21,5 Millionen Euro – nicht eingerechnet ist die angesetzte jährliche Steigerung von Miete um zwei Prozent und der Nebenkosten um 1,5 Prozent.

Für die Ausstattung der Dependance wären laut Stadt einmalig 790.000 Euro notwendig, hinzu käme eine Erhöhung der Personalkosten um 290.000 Euro und der Sachkosten um 40.000 Euro jährlich.

Finanzierung ist noch völlig offen

Bislang gibt es für keine der beiden Varianten Geld: „Im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2022 ist eine Finanzierung der Anmietung nichtabbildbar“, schreibt die Kulturverwaltung in der Mitteilung zur Dependance im Kreativquartier. Mit Planung der Haushaltsjahre ab 2023/24 müsse „neu bewertet werden, ob finanzielle Mittel zur Verfügung stünden“.

Ähnlich die Analyse der finanziellen Lage beim Anbau: „In der mittelfristigen Finanzplanung … sind für weitere Planungen und den Erweiterungsbau keine Mittel vorgesehen.“ Eine Berücksichtigung in künftigen Haushaltsplänen der Stadt sei auch deshalb auf absehbare Zeit nicht absehbar“, weil es sich um eine „Umsetzung im freiwilligen Bereich“ handle.

Fehlende Flächen als Dauerthema

Fehlende Ausstellungsflächen für die stetig wachsende städtische Kunstsammlung mit ihren aktuell rund 13.000 Werken gelten als größtes Defizit des 2012 nach einer Gesamtinvestition von 8,9 Millionen Euro eröffneten „Potsdam-Museums - Forum für Kunst und Geschichte“ am Alten Markt.

„Auch für bildende Kunst ist eine Ständige Ausstellung mit wechselnder thematischer und künstlerischer Ausrichtung vorgesehen“, heißt es in der 2015 von den Stadtverordneten verabschiedeten Museums-Konzeption: „Besonders die Kunstsammlung vom ausgehenden 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart soll im Museum stärker präsent sein.“

Die Lösung: „Da der Galerieraum im Sockelgeschoss als Sonderausstellungsraum unverzichtbar ist, wäre eine dauerhafte Erweiterung anzustreben.“

Zusagen der Oberbürgermeisterkandidaten

Zum Thema wurde die Erweiterung für die städtischen Kunstsammlungen auch 2018 im jüngsten Oberbürgermeisterwahlkampf. In einer Rund-Anfrage des Museums-Fördervereins waren alle Kandidaten dafür.

Der heutige Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) plädierte „entweder“ für einen Erweiterungsbau „oder“ für Räumlichkeiten im künftigen Kreativquartier. Sein damaliger Finanzierungsvorschlag: Einwerbung von „Drittmitteln“.

Die Rahmenbedingungen für eine Erweiterung haben sich mit der Corona-Pandemie allerdings dramatisch verschlechtert.

Vor wenigen Tagen erst haben Schubert und sein Finanzbeigeordneter Burkhard Exner (SPD) nach Bekanntwerden weiterer Einbrüche bei Steuereinnahmen und Landeszuweisungen bekannt gegeben, dass für Potsdam auf absehbare Zeit weder zusätzliche Investitionsvorhaben noch zusätzliche freiwillige Leistungen finanzierbar sind.

Hinzu kommt, dass die Stadt mit dem Zentraldepot am Sacrow-Paretzer Kanal gerade ein weiteres, 30 Millionen Euro schweres Investitionsvorhaben anschiebt, das auch dem Potsdam-Museum zugute kommen soll.

Linke wollen rasche Umsetzung

Dennoch dringen Kommunalpolitiker auch in Sachen Kunst auf eine zügige Umsetzung: Die Linken haben für die nächste Stadtverordnetenversammlung einen Antrag auf die Tagesordnung gesetzt, nach dem die Stadt die „Ansiedlung des Potsdam-Museums im Kreativquartier weiter vorantreiben“ und mit den Haushalten 2023 und 2024 auch Mittel dafür bereitstellen soll.

Begründung: Projektentwickler Glockenweiß habe sich bereit erklärt, die Vermarktung der für das Potsdam-Museum denkbaren Flächen zurückzustellen, wenn es von den Stadtverordneten ein „eindeutiges Votum“ gibt.

Von Volker Oelschläger