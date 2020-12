Innenstadt

Der Förderverein des Potsdam-Museums dringt auf zügige Klärung der Depotfrage und eine rasche Lösung zur dauerhaften Präsentation der Kunstsammlung des Hauses.

„Leider haben wir am Ende dieses Jahres nicht gerade den Eindruck gewonnen, dass die Interessen des Museums in dieser Frage bei den Entscheidern in der Verwaltung angemessen Gehör finden“, erklärte der Vereinsvorsitzende Markus Wicke am Dienstag in einem Rückblick auf das Museumsjahr.

Umso mehr freue sich der Verein „über das breite und überparteiliche Engagement unserer Stadtverordneten – sowohl in der Depotfrage als auch in der Frage nach dringend notwendigen Erweiterungsflächen für die ständig wachsende Kunstsammlung“.

Kunstsammlung soll ins Kreativquartier

Neben der Möglichkeit eines Anbaus sehe der Verein auch die „attraktive Möglichkeit, mit einem weiteren Museumsstandort der städtischen Sammlung das neu entstehende Kreativquartier an der Plantage aufzuwerten“.

Gespräche über eine dauerhafte Präsentation der städtischen Kunstsammlung im künftigen Kreativquartier an der Plantage wurden erstmals im Mai im nichtöffentlichen Teil des Kulturausschusses bekannt gegeben und später auf MAZ-Nachfrage von Christopher Weiß als Projektentwickler des Kreativquartiers bestätigt.

Der Verein erhoffe sich beim Depot ebenso wie bei der Klärung der Kunstpräsentation 2021 „Nägel mit Köpfen“, so Wicke, der an ein Versprechen von Mike Schubert (SPD) im OB-Wahlkampf erinnerte: Als Oberbürgermeister wollte Schubert demnach „darauf dringen, dass sämtliche Möglichkeiten zur Drittmitteleinwerbung genutzt werden, um das Vorhaben einer Erweiterung der Museumsräumlichkeiten zu realisieren“.

Erfolgreichste Schau im neuen Haus

Der Förderverein habe 2020 mit mehr als 41.000 Euro Einnahmen und wertvollen Neuerwerbungen „trotz negativer Rahmenbedingungen ein sehr gutes Ergebnis erzielt“, so der Vorsitzende.

Werbung für die Hagemeister-Schau über dem Eingang des Potsdam-Museums. Quelle: Varvara Smirnova

Höhepunkt sei die Förderung der Sonderausstellung zu Leben und Werk von Karl Hagemeister gewesen, die trotz Pandemie-bedingter Unterbrechung mit über 19.000 Gästen als erfolgreichste Schau des Potsdam Museums seit dem Umzug ins Alte Rathaus gelten könne.

Der Förderverein des Potsdam Museums habe diese Ausstellung seit 2016 mit über 40.000 Euro unterstützt, die durch Spenden, Mitgliedsbeiträge und Museumsshop-Einnahmen finanziert wurden.

Das Geld sei unter anderem für die Restaurierung und Neurahmung von Gemälden, Pastellen und Zeichnungen sowie für eine audiovisuelle Performance des Künstlerkollektivs Xenorama verwendet worden.

Spektakulärer Ankauf

Spektakulärster Ankauf sei das Gemälde mit der Potsdamer Kellertorbrücke von Max Koch aus dem Jahr 1917 gewesen, das Ende Januar in der ZDF-Sendung „Bares für Rares“ an den Wiesbadener Händler David Suppes verkauft und dann mit Hilfe von 41 Spendern für das Potsdam Museum gesichert werden konnte.

Die prominenteste Spenderin sei die schwedische Urenkelin des Künstlers Max Koch, Anna Öhman.

Seltene Manöverpläne

Jüngste Neuerwerbung seien zwei seltene Manöverpläne aus der Zeit Friedrichs II. Die dargestellten Großmanöver fanden am 26. September 1765 im Potsdamer Umland statt. Der Löwenanteil der Spenden sei von Mitgliedern des Arbeitskreises Militärgeschichte erbracht worden.

Stadtschlossfragment in einer Aufnahme von 1960, der Fotograf ist unbekannt. Quelle: FVPM

Drittes Highlight sei der Ankauf von 113 Farbdias, die um 1960 in Potsdam entstanden sind; der Fotograf sei unbekannt. Diese Dias seien erst kürzlich digitalisiert und bisher noch nicht der Öffentlichkeit vorgestellt worden.

Für das Jahr 2021 plant der Förderverein unter anderem die finanzielle Unterstützung einer Sonderausstellung des Potsdam-Museums mit Werken des bekannten deutschen Malers Bernhard Heisig (1925-2011), der zuletzt im brandenburgischen Strodehne lebte und arbeitete. Elf seiner Arbeiten kamen 2015 als Dauerleihgabe in den Bestand des Potsdam-Museums.

Von Volker Oelschläger