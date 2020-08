Potsdam

Für seine Kunstsammlung hat das Potsdam-Museum zwei neue Gemälde von seinem Förderverein erhalten. Vereinsvorsitzender Markus Wicke übergab die frisch restaurierten Werke am Montag an Museumsdirektorin Jutta Götzmann.

Es handelt sich um „ Kellertorbrücke im Herbst“ von Max Koch (r., 1917, Öl auf Sperrholzplatte) und zum anderen um „ Glienicke bei Kladow“ von Paul Lehmann-Brauns (Öl/Harzmalerei auf Leinwand). Beide Gemälde wurden im Auftrag des Fördervereins von der Potsdamerin Regina Klug restauriert.

Die „ Kellertorbrücke“ wurde Ende Januar in der ZDF-Sendung „ Bares für Rares“ an den Wiesbadener Händler David Suppes verkauft. Der Verein nahm, unterstützt von 41 privaten Spendern, sofort Kaufverhandlungen auf und erhielt den Zuschlag.

„Nach sofortigen Hinweisen aufmerksamer Zuschauer an uns und einer schnellen Verhandlung mit dem Händler, der noch weitere Interessenten aus Potsdam hatte, konnten wir das Bild für das Potsdam Museum sichern und mit Hilfe von 41 privaten Spenden ankaufen und restaurieren lassen“, schildert Markus Wicke den Weg des Bildes nach Potsdam. Die prominenteste Spenderin ist die schwedische Urenkelin des Künstlers Max Koch, Anna Öhman.

Max Koch malte Motive rund um die Potsdamer Stadthavel

„Mit der ‚ Kellertorbrücke im Herbst´ erweitert sich unser Kunstbestand auf insgesamt acht Gemälde von Max Koch, der besonders das Areal um die Alte und Neue Fahrt in Potsdam bildkünstlerisch verarbeitet hat“, sagte Direktorin Götzmann zur Übergabe.

Der Schöpfer des Gemäldes, Max Koch (1859 – 1930), verbrachte seine letzte Lebens- und Schaffensphase in Potsdam. Dieses Stück des Potsdamer Stadtkanals mit der Kellertorbrücke malte Max Koch in den 1910er Jahren in verschiedenen Varianten und Ansichten. In dieser Version aus dem Jahr 1917 interessierte ihn das im Sonnenuntergang feuerrot leuchtende Herbstlaub, das sich im stadteinwärts fließenden Stadtkanal spiegelt.

Ein anderes Mal faszinierten ihn die schneebedeckten Bäume am Kanal oder die Schwäne am jüngst wieder aufgebauten Kellertorhaus. Fast immer malte er Potsdam vom Wasser aus. Dies gelang ihm nur durch sein Hausboot, das Max Koch selbst „Malkasten“ nannte, wie der Berliner Max-Koch-Spezialist Heinz Werner Lawo in seinen jahrelangen Recherchen zu Leben und Werk herausfand.

Das zweite Gemälde des Berliner Impressionisten Paul Lehmann-Brauns (1885-1970) aus dem Jahr 1930 trägt den Titel „ Glienicke bei Kladow“ und zeigt das ehemalige Gut des heutigen Potsdamer Ortsteils Groß Glienicke am Ufer des gleichnamigen Sees. Bisher ist Paul Lehmann-Brauns noch nicht in der Sammlung des Potsdam-Museums mit einem Ölbild vertreten, obwohl er auch persönliche Bezüge zur Stadt hatte.

Sein Sohn Gerhard war nach einer Ausbildung als Chirurg 1937 nach Potsdam gezogen. Der Enkelsohn des Malers – der bekannte Berliner Jurist und Politiker Uwe Lehmann-Brauns – wurde 1938 ebenfalls in Potsdam geboren. Dessen in Berlin lebende Tochter Anna Lehmann-Brauns ist als zeitgenössische Fotografin bekannt.

Als Geschenk für das Potsdam-Museum hat sein Förderverein ein Gemälde des Berliner Impressionisten Paul Lehmann-Brauns (1885-1970) erworben. Quelle: Potsdam-Museum

Paul Lehmann-Brauns malte von den 1920er bis 1960er Jahren vorwiegend norddeutsche Landschaften, wie die der Inseln Föhr, Sylt und Rügen. Dazu kamen etliche Stadt- und Industrielandschaften, aber auch Landschaftsmotive aus dem Berliner Umland, wozu das nun erworbene Ölgemälde zählt. „Das Motiv ist auch zeithistorisch interessant; zeigt es doch das heute nicht mehr in seiner Gesamtheit existierende Gut Groß Glienicke vor seiner Teilung nach dem Zweiten Weltkrieg“, so Markus Wicke. Besonders gut ist auf dem Gemälde der Turm des 1945 abgebrannten Herrenhauses aus dem 19. Jahrhundert (später überformt) zu erkennen sowie einige der ehemaligen Wirtschaftsgebäude des Gutes.

Von MAZonline/axe