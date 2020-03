Bilderfund vom Muthesius-Bau an der Nuthe

Teltower Vorstadt

Spektakuläre Innenaufnahmen einer im Zweiten Weltkrieg zerstörten monumentalen Fabrikhalle auf dem Gelände der heutigen MAZ-Druckerei konnten vom Förderverein des Potsdam-Museums in einer Auktion ersteigert und an die städtische Fotosammlung übergeben werden.

„Durch Zufall entdeckte unser Vorstandmitglied Mathias Deinert auf einer Auktionsplattform im Internet die drei großformatigen, für ihr Alter außerordentlich gut erhaltenen Fotoabzüge des Berliner Fotografen Emil Leitner“, berichtet der Fördervereinsvorsitzende Markus Wicke.

Außenaufnahme vom Ende der 1920er Jahren, der Muthesius-Bau ist Sitz der Schallplattenfirma Elektrola. Quelle: Potsdam-Museum

Erste Recherchen hätten ergeben, dass die Aufnahmen kurz nach Fertigstellung des repräsentativen Neubaus für die Nowaweser Seidenfabrik Michels & Cie. entstanden sein müssen. Die drei Fotografien seien Teil einer umfangreicheren Fotodokumentation, aus der ähnliche Aufnahmen desselben Urhebers in zeitgenössischen Publikationen veröffentlicht wurden.

Der nach Entwürfen des Architekten Hermann Muthesius (1861-1927) errichtete üppig ausgestattete Bau der Seidenweberei erregte in Fachkreisen Aufmerksamkeit. So wird im Kunstgewerbeblatt von 1913/14 anerkennend von einer „Qualitätsfabrik“ gesprochen: „Sehr interessant und neuartig“ sei „besonders im Inneren die Verbindung von Repräsentation und Arbeitsstätte gelöst.“

Beschrieben wird ein „prächtiges mit grauem und roten Marmor verkleidetes Vestibül“. Nach dem ersten Treppenaufgang biete sich ein „ein überraschender und unvergesslicher Anblick dar: die breite obere Repräsentationshalle“ werde auf der Rückseite „nur durch eine riesige Glaswand abgeschlossen, und lässt das Auge mit einem Mal den 2850 Quadratmeter großen Webereisaal umfassen.“

Repräsentationshalle der Seidenweberei Michels & Cie, Blick in die Webehalle, um 1913. Quelle: Potsdam-Museum/Emil Leitner

Das Berliner Traditionsunternehmen Michels & Cie hatte 1912 seine neue Produktionsstätte an der Eisenbahnstrecke Berlin-Potsdam errichten lassen. Michels & Cie zählten zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu den führenden Produzenten hochwertiger Seiden- Samt- und Spitzenartikel. In Berlin firmierte ihr gleichnamiges renommiertes Seidenhaus, eines der bekanntesten Textilkaufhäuser.

Der neue Fabrikstandort der Seidenfabrik in der Nowaweser Kaiser-Wilhelm-Straße 1, heute Sitz der Märkischen Verlags- und Druck-Gesellschaft in der Friedrich-Engels-Straße, ist älteren Potsdamern vor allem als ehemalige Produktionsstätte der Schallplatten- und Musikinstrumentenfirma Elektrola bekannt, die dort seit 1926 produzierte und weitere Gebäude auf dem Gelände errichtete. Aus dieser Zeit gibt es bereits Bildpostkarten im Bestand des Potsdam-Museums.

Repräsentationshalle der Seidenweberei Michels & Cie, Treppenaufgang, um 1913. Quelle: Potsdam-Museum/Emil Leitner

Zehn Jahre später übernahmen die Arado Flugzeugwerke das Areal. Das unter Michels & Cie entstandene Fabrikgebäude wurde 1945 durch einen Bombenangriff zerstört, lediglich Nebengebäude blieben stehen.

Die nun angekauften Fotografien stammen aus einem Repräsentationsalbum einer Berliner Steinmetzfirma, die wohl die abgelichtete hochwertige Marmorausstattung der Repräsentationshalle ausführte.

Über den Urheber der Aufnahmen – laut Prägestempel handelt es sich um den Berliner Fotografen Emil Leitner – ist nach Recherchen des Museums-Fördervereins bisher nur sehr wenig bekannt: Von circa 1908 bis 1945 sei der wohl auf Architektur und Industrie spezialisierte Fotograf in Berlin tätig gewesen. Seine Aufnahmen seien heute in der Landesbildstelle Berlin und in zahlreichen Architektennachlässen verstreut.

Im Kunstgewerbeblatt Heft 7, April 1914, veröffentlichte Außenaufnahme des Muthesius-Baus. Quelle: Kunstgewerbeblatt 1914

„Wir sind wirklich sehr glücklich über diesen Ankauf der Fotografien durch unseren Förderverein“, sagt Judith Granzow, die Betreuerin der Fotografischen Sammlung, „gibt es doch leider bisher in unserem Bildarchiv nur sehr wenige Abbildungen der ehemals zahlreichen Industriestandorte in Neuendorf, wo insbesondere die Textilfabrikation eine lange Tradition innehatte.“

Zudem seien die Aufnahmen „großartige fotografische Zeugnisse einer vergangenen und in Vergessenheit geratenen modernen Architektur“.

