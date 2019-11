Große Hagemeister-Retrospektive 2020 in Potsdam

Potsdam

Im kommenden Jahr werden noch mehr Menschen die beliebten Werke des Werderaner Landschaftsmalers Karl Hagemeister kennenlernen. Das Potsdam-Museum bereitet eine Hagemeister-Sonderausstellung 2020 vor, die auch im Georg-Schäfer-Schweinfurt und im Kunstmuseum Ahrenshoop gastieren wird. Um die große Schau mitzufinanzieren, hat der Förderverein einen Hagemeister-Kunstkalender mit einer limitierten Auflage von 700 Stück produziert. Restaurationen, aber auch der Transport und die Einrichtung der national relevanten Präsentation sollen damit unterstützt werden, informierte Fördervereinschef Markus Wicke am Donnerstag.

Zur Galerie Das Potsdam Museum widmet dem Freiluftmaler aus Werder/Havel vom 8. Februar bis 5. Juli 2020 eine große Sonderausstellung. „Karl Hagemeister ’...das Licht, das ewig wechselt’ Landschaftsmalerei des deutschen Impressionismus“ wandert anschließend auch nach Schweinsfurt und Ahrenshoop.

„Die letzte Hagemeister-Ausstellung hatten wir 2008“, sagte Museumsdirektorin Jutta Götzmann. „Erst wenn ein neuer wissenschaftlicher Stand und ein größerer Kontext sichtbar werden, wollten wir wieder eine Ausstellung planen. Dieser Punkt ist jetzt erreicht.“ Maßgeblich ist dies der Kunsthistorikerin Hendrikje Warmt zu verdanken, die in den vergangenen Jahren tief zu Hagemeister geforscht und ein erstes Werkverzeichnis erstellt hat. Was „ganz naiv“ mit ihrer Magisterarbeit und einer Dissertation begann, hat sich für die 44-Jährige zur Lebensaufgabe entwickelt.

Ein bedeutender deutscher Impressionist

Denn nun werde sichtbar, dass Hagemeister über die Berlin-Brandenburgische Kulturregion hinaus als bedeutender deutscher Impressionist bezeichnet werden kann. „Bei meinen Recherchen in wertvollen Privatsammlungen fanden sich neben Hagemeister oft auch Liebermann und Corinth“, berichtete Warmt. Der Einfluss der französischen Malerei auf seine Maltechnik, beispielsweise Van Goghs dickflüssiger Farbauftrag, seien bei seinen Bildern ab 1884 erkennbar. „Die Farbpalette wird heller“, analysierte die Expertin das als Vorgeschmack gezeigte Bild „Uferlandschaft“ (1900) aus dem Bestand des Potsdam-Museums. Es wurde für die Ausstellung frisch restauriert und neu gerahmt. Direktorin Götzmann ergänzte, dass ihr Haus nach dem Berliner Bröhan-Museum die zweitgrößte Sammlung von Hagemeister, darunter 14 Gemälde, fünf Pastelle und 76 Zeichnungen, besitzt.

Doch auch die Ausstellungspartner im Süden und Norden Deutschlands knüpfen an Lebensstationen des Malers an. In München vermarktete die Galerie Heinemann über 20 Jahre ein größeres Konvolut, während Hagemeister selbst in seiner Spätphase bevorzugt Wellenbilder an der Ostsee anfertigte. „Als Freilichtmaler fand Hagemeister einen eigenen Rhythmus, um eine Vibration der Landschaft entstehen zu lassen“, erklärt Hendrikje Warmt, „wenn ihm der Pinsel zu fein war, trug er die Farbe auch mit der Hand oder einer Hasenpfote auf.“ Seine lebendigen Darstellungen, in denen grün und blau dominieren, seien zunehmend nachgefragt, was zu steigenden Preisen führe. Mit dem Rückzug in die Natur, den Baumeister vorlebte, könnten sich heutzutage auch viele jüngere Menschen identifizieren.

Verschollene Werke tauchten in Werder wieder auf

Nach der Publikation ihres Werkverzeichnisses 2015 hätten sich einige Leute aus Werder gemeldet und „verschollene“ sowie unbekannte Bilder vorgestellt. So wuchs die Bestandsaufnahme von 590 auf 625. Allerdings hat Warmts Forschung auch Fälschungen zutage gebracht. „ Hagemeister behielt viele Werke in seinem Haus und signierte sie erst bei Herausgabe.“ Zeitweise übergab er auch ein Bild gegen drei Monate Brot oder andere Naturalien. So tauchten Kunstwerke zum Teil falsch gelagert, aber auch über die Zeit beschädigt, in Werder wieder auf. Solche Schätze gilt es nun zu restaurieren. Besonders prekär ist die Situation bei empfindlichen Zeichnungen und Pastellen.

Die vom 8. Februar bis zum 5. Juli 2020 dauernde Ausstellung wird den Untertitel „...das Licht, das ewig wechselt.“ tragen. Sie soll Hagemeister nicht nur als überregional bekannten märkischen Maler und deutschen Impressionisten zeigen, sondern auch auf seine expressionistischen Elemente verweisen. Neben bedeutenden Leihgaben aus der Berliner Nationalgalerie, dem Bröhan-Museum, und dem Georg-Schäfer-Museum, wird eine Anzahl der privaten Stücke nur in Potsdam zu sehen sein.

Karl Hagemeister-Kalender 2020 Der Kunstkalender mit zwölf Hagemeister-Werken wurde vom Potsdamer Peter Rogge gestaltet und in der Brandenburgischen Universitätsdruckerei produziert. Zum Preis von 24,90 Euro ist er im Potsdam Museum, auf Ebay, in den Tourismusinformationen von Potsdam und Werder/ Havel, den Buchhandlungen „Internationales Buch“ und „script“ in Potsdam sowie Bücherbogen am Berliner Savignyplatz erhältlich. Alle Erlöse aus dem Verkauf fließen in die kommende Ausstellung.

Von Gabriele Spiller