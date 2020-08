Potsdam

Ungeachtet laufender Diskussionen über einen alternativen Standort beginnt die Stadt noch in diesem Jahr mit ersten Vorbereitungen für den Neubau eines Zentraldepots am Sacrow-Paretzer Kanals.

Um von der Möglichkeit eines verbilligten Erwerbs des Grundstücks zwischen der Bundesstraße 273 und der Schiffbau-Versuchsanstalt Gebrauch machen zu können, sei mit der Verkäuferin vereinbart worden, noch 2020 die „planerischen Rahmenbedingungen als Grundlage für den Erwerb zu qualifizieren“, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung, die am Mittwoch auf der Tagesordnung der Stadtverordnetenversammlung ist.

„Enge zeitliche Vorgaben der Bima“

Eigentümerin des 20.000 Quadratmeter großen Grundstücks ist die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima). Gefordert sind laut Mitteilung der Stadt ein Zeitplan, Vorplanungen zum Nutzungskonzept und zur Flächenbilanz: Für den „verbilligten Erwerb der Flächen“ seien „enge zeitliche Vorgaben der Bima für die Umsetzung des Vorhabens sowie eine zweckgemäße Nutzung der Flächen zu beachten“, so die Mitteilung, „da sonst die Nachzahlung der Verbilligung drohen kann“.

Wie berichtet, bemüht sich die Stadt bereits seit Jahren um die Errichtung eines Zentraldepots für die kommunalen Museen, die Bibliothek, das Stadtarchiv und die untere Denkmalschutzbehörde.

Der grundlegende Stadtverordnetenbeschluss, der zunächst auf das Potsdam-Museum sowie die Stadt- und Landesbibliothek fokussierte, ist bereits 2017 verabschiedet worden.

Irritationen im Doppelhaushalt

Für Irritationen sorgte in der Debatte des aktuellen Doppelhaushalts, dass erste Investionsmittel für das auf 30 Millionen Euro taxierte Projekt frühestens 2023 fließen sollten –vorausgesetzt, dass sie wegen Corona-bedingter finanzieller Ausfälle überhaupt verfügbar sind.

Da zudem nicht einmal klar war, an welchem Ort das Depot errichtet werden sollte, machten sich Grüne und Linke mit einem Antrag für eine kleine Lösung am Stadtkanal stark, in der das Potsdam-Museum und die Denkmalpflege Platz finden sollten.

Überraschung vor der Sommerpause

Bei der Diskussion dieses Antrags im letzten Kulturausschuss vor der Sommerpause hatte die Verwaltung überraschend weit vorangeschrittene Verhandlungen mit der Bima zum Erwerb des Grundstücks am Sacrow-Paretzer Kanal bekannt gegeben.

Der Antrag von Grünen und Linken steht am Mittwoch in einer auf SPD-Anregung modifizierten Fassung zur Abstimmung, nach der die Varianten Zentraldepot am Sacrow-Paretzer- und Museumsdepot am Stadtkanal verglichen werden sollen.

Nach aktuellem Planungsstand könnte das Zentraldepot 2032 komplett sein. Das Potsdam-Museum würde zwischen 2026 und 2028 einziehen.

Von Volker Oelschläger