Alte Potsdam-Bilder gibt es viele, doch in einem Punkt stechen die Fotos aus dem Atelier Eichgrün immer wieder hervor: Sie zeigen zahllose Menschen aller Schichten, meist ungestellt und immer mitten im Leben.

Von den Mädchen in weißen Schürzen aus der Hauswirtschaftsschule bis zur Kronprinzessin mit dem kaiserlichen Nachwuchs auf dem Arm, von den Knaben in kurzen Hosen, die der Pferdebahn hinterherlaufen, bis zum marschierenden Garderegiment in Paradeuniform reichen die Potsdamer, die Ernst und Walter Eichgrün zwischen 1890 und 1952 auf Glasplatten und Film gebannt haben.

So nah an die kaiserliche Familie kam kaum ein Fotograf. Ernst Eichgrün durfte 1906 Kronprinzessin Cecilie mit Prinz Wilhelm Friedrich als Baby ablichten. Quelle: Potsdam-Museum / Sammlung Eichgrün

Förderverein will 12.000 Euro sammeln

Der Nachlass befindet sich im Potsdam-Museum, doch von den tausenden Fotos ist nur ein Bruchteil je veröffentlicht worden. Mehr als zehn Jahre nach der ersten Edition der „Spaziergänge durch Potsdam“ plant der Förderverein des Potsdam-Museums nun einen zweiten Bildband. Doch für „Unterwegs in Potsdam und Umgebung“ benötigt der Verein Geld und sammelt per „Crowdfunding“ nun 12.000 Euro.

„Ein Buch ist immer ein Risiko und daher ist es für uns als gemeinnütziger Verein wichtig, das Interesse abzuschätzen“, sagt Vereinschef Markus Wicke. Über die Seite www.potsdam-crowd.de kann man bis zum 1. Mai ein Unterstützer des Buches werden – und sich zum Beispiel für 30 Euro ein Exemplar sichern. Potsdam-Fans dürfte diese Spenden-Entscheidung leicht fallen, denn der spätere Verkaufspreis soll höher liegen.

Wie ein Dschungel wirkt der Park Sanssouci in dieser Aufnahme: Die „schlafende Ariadne“ aus Zinkguss liegt heute allerdings nicht mehr am Felsentor. Quelle: Potsdam-Museum / Sammlung Eichgrün

Wer mit einem kleineren Betrag das Projekt unterstützen will, bekommt ein Postkartenpaket als Dank, bei größeren Summen sind auch limitierte Drucke verschiedener Eichgrün-Motive als „Prämie“ möglich. Wenn die Sammlung gelingt, soll das Buch bereits im Sommer erscheinen.

Über 1700 Glasplattennegative wurden gescannt

Dahinter steckt neben dem Förderverein das Potsdam-Museum selbst, das damit einen großen Schatz weiter hebt. Seit der Wiederentdeckung Eichgrüns in einer Ausstellung und dem ersten Bildband sind die rund 1700 Glasplattennegative sowie spätere Aufnahmen auf Film allesamt gescannt worden.

Die Hüterin der Fotosammlung, Judith Granzow, hat gemeinsam mit Markus Wicke und dem Grafikdesigner Peter Rogge die Auswahl für das neue Buch getroffen. Granzow wählte einen Rundblick auf die Stadt vom Turm der Garnisonkirche. Rogge war verzaubert von Bildern aus dem Park Sanssouci. „Da gibt es Situationen, wie sie heute gar nicht mehr zu sehen sind. Die schlafende Ariadne ist mein absolutes Lieblingsbild“, sagt Rogge.

Markisen am Schloss Sanssouci im 19. Jahrhundert. Und davor kleine Metallskulpturen, die vermutlich Friedrich Wilhelm IV. dort aufstellen ließ. Quelle: Potsdam-Museum / Sammlung Eichgrün

Die Fotos aus verschiedenen Zeitschichten in der Innenstadt halten die drei für besonders faszinierend. „Eigentlich Vertrautes begegnet einem plötzlich so unvertraut“, findet Rogge, wenn er das Schloss Sanssouci betrachtet, das sich auf einer der Aufnahmen mit Markisen über den bodentiefen Fenstern und einer Reihe heute verschwundener Skulpturen auf der obersten Terrasse zeigt.

Auch der heutige Platz der Einheit zeigt sich immer wieder anders. Vater Ernst Eichgrün fotografiert dort Kaiser und Kronprinzen. Dann gibt es einen Naziaufmarsch an gleicher Stelle und schließlich das zerstörte Potsdam um diesen Bereich – vom Sohn Walter Eichgrün dokumentiert. Wicke nennt völlig verschwundene Orte als Highlights im Buch: „Zum Beispiel die Tram, die den Brauhausberg hinaufführt. Das existiert überhaupt nicht mehr, aber man sieht, dass die Stadt mit einer Tram ins Umland teils moderner war als heute.“

Walter Eichgrün (2.v.l.) mit seiner Ehefrau Albertine und zwei Lehrlingen des Ateliers um 1956. Quelle: Potsdam-Museum / Sammlung Eichgrün

Das Projekt wurde immer wieder verschoben – bis zur Corona-Pandemie

2009 erschien der erste Band der Spaziergänge, ein Nachfolge-Band war schon damals vorgesehen. Doch seitdem kamen immer wieder Projekte dazwischen. Mit Beginn der Corona-Pandemie, als auch der Förderverein des Museums nicht mehr mit Veranstaltungen für seine Ziele werben und seine Kenntnisse teilen konnte, rückte der Eichgrün-Nachlass wieder ins Bewusstsein.

„Wir können als Verein gerade sehr wenig machen. Wenn das Museum geschlossen ist, ist dieses Buchprojekt eine gute Alternative“, sagt Wicke. Bis zum 1. Mai können Bürger den Verein und das Museum bei dem Projekt unterstützen.

Von Peter Degener