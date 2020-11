Innenstadt

Der Musiker Robert Bernier hat genug vom Lockdown. Er geht wieder raus. Am Sonntagabend will er nach genau 14 Tagen seine selbstgewählte kreative Auszeit in seinem Studio im Kreativhaus Rechenzentrum beenden und die Kameras, die ihn seit dem 1. November ununterbrochen gefilmt haben, abschalten. „NeverEndingRobi“, so der Titel des Youtube-Projekts, geht zu ende.

Sein digitaler Wunschzettel ist nun leer: „Wunschlos glücklich“

Unzählige Fensterkonzerte für Passanten hat Bernier aus dem ersten Stock des Kreativhauses gegeben – und dafür sehr viel zurückbekommen. Einerseits war er auf Lebensmittelspenden angewiesen, aber seit der Berichterstattung in der MAZ bestens versorgt. „Ich hab viel Hausmannskost bekommen, Leute haben beim Kochen immer an mich gedacht“, erzählt er. Jeden Tag kamen zudem Kita- und Hortgruppen vorbei, um auf der Straße zu seiner Musik zu tanzen.

Robert Bernier hat eine „Konzertcouch“ für sein Publikum aufgestellt. Normalerweise singt er vom Fenster herab, aber als die Bank gerade in Position gebracht wird, kommen die Kinder eines nahegelegenen Hortes. Sie haben Bernier seitdem jeden Tag besucht. Quelle: Peter Degener

Sein digitaler Wunschzettel auf seinem Youtube-Kanal war sein Fenster zur Welt. Toastbrot, Zahnbürste, Döner und selbst ein „Männermagazin“ wurden ihm in den Korb gelegt, den er vor seinem Fenster mit einem Seil herabgelassen hatte. „Wunschlos glücklich“ steht mittlerweile auf dem Zettel.

„Das ist eine ganz einmalige Erfahrung in meinem Leben“

„Ich habe so Nachrichten bekommen. Die Leute bedanken sich für die Konzerte, schwärmen von der Idee“, sagt Robert Bernier. In nächtlichen Gesprächsrunden hat er online sehr persönliche Diskussionen mit seinen Zuschauern geführt. Sein Resümee: „Es lohnt sich immer die Begeisterung aufzubringen, eine Idee auch umzusetzen. Die Zweifel sollten nicht überwiegen. Ich konnte nur gewinnen. Das ist eine ganz einmalige Erfahrung in meinem Leben und eine Erinnerung, die bleiben wird.“

Robert Bernier hat einen persönlichen Lockdown im Kreativhaus Rechenzentrum in Potsdam verbracht. Quelle: Peter Degener

Viele Momente und ein Gefühl der Erfüllung täuschen allerdings nicht darüber hinweg, dass „NeverEndingRobi“ auch eine große Anstrengung für Robert Bernier gewesen ist. „Ich freue mich darauf, mal eine Tür hinter mir zuzumachen kann und abzuschalten. Die Kameras in meinem Studio haben dafür gesorgt dass ich 24 Stunden mental im Dauereinsatz gewesen bin“, sagt er. Eine besondere Vorfreude hat er auch: „ Auf meine Badewanne – das ist das zentrale Ziel schon seit dem dritten Tag“, lacht er.

Das gilt noch bis Sonntagabend. Wer klingelt, holt Robert Bernier ans Fenster. Quelle: Peter Degener

Finale am Samstagabend

Das große Finale kommt jetzt. Bernier wird die Tradition der großen Samstagabend-TV-Show aufgreifen und alle noch offenen Aufgaben dort umsetzen. Aus leeren Pfefferminz-Likörflaschen hat er ein Instrument gebaut. Aus vollen Pfeffi-Flaschen soll und will er Songs gurgeln, die die Zuschauer erkennen sollen . Im Stil der TV-Serie „ X-Factor“ will er unglaubliche Geschichten vortragen, bei denen jeder raten kann, ob sie tatsächlich so passiert sind.

Die Langeweile, auf die Robert Bernier gehofft hatte, um vielleicht einen kreativen Geistesblitz bei einem lange brach liegenden Projekt zu haben, kam nie auf. Die Playstation wurde nie ausgepackt, selbst eine Serie hat sich Bernier in den zwei Wochen des Projekts „NeverEndingRobi“nicht angeschaut. Als letzten Programmpunkt hat er sich für Sonntagabend deshalb fest vorgenommen, einen Film zu schauen: „Die unendliche Geschichte.“

Von Peter Degener