In Potsdam bietet die Beratungsstelle des Vereins Opferhilfe allen von Straftaten Betroffenen Unterstützung an. Das Team besteht aus Psychologinnen und Sozialarbeiterinnen. Das Angebot ist kostenlos, vertraulich, auf Wunsch anonym und von einer Anzeige unabhängig. Dolmetscher werden eingesetzt. Opfer von Straftaten erhalten dort auch eine psycho-soziale Prozessbegleitung. An die Beratungsstelle eine Traumaambulanz für schnelle Hilfe bei akuter Traumatisierung angeschlossen. Kontakt: Jägerstraße 36, 0331/2 80 27 25.

Für Opfer von Vergewaltigungen bietet die Opferberatung zudem gemeinsam mit dem Bergmann-Klinikum medizinische Soforthilfe und vertrauliche Spurensicherung an. Das Verfahren wird von Anfang an diskret behandelt. Wer es in Anspruch nehmen möchte, hat 72 Stunden Zeit, sich in der Rettungsstelle zu melden. Mädchen und Frauen sagen dort den Schlüsselsatz „Ich brauche dringend ein Gespräch mit einer Gynäkologin“; Jungen und Männer, die Opfer einer Vergewaltigung geworden sind, sagen „Ich brauche dringend ein Gespräch mit einem Urologen“ – so soll den Hilfesuchenden längere Erklärungen und Wartezeit erspart bleiben. nf