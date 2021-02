Innenstadt

Die Neu-Interpretation der Wetterfahne der Garnisonkirche durch die Kunsthistorikerin und Kommunalpolitikerin Saskia Hüneke (Grüne) ruft heftigen Widerspruch hervor. Carsten Linke vom Verein zur Förderung antimilitaristischer Traditionen in der Stadt Potsdam zeigte sich „entsetzt“ über die Aussagen Hünekes in einem neuen Aufsatz über den Turmschmuck der Kirche und einem MAZ-Interview.

Hüneke sieht im zur Sonne auffliegenden Adler keine preußische Machtgeste gegen Frankreich, sondern als Unterwerfung des Königs Friedrich Wilhelm I. unter die christliche Ethik.

„Warum jetzt der krampfhafte Versuch der Umdeutung?“

Linke erinnert an die bisherigen Deutungen – auch von Befürwortern des Wiederaufbaus. So erklärte der theologische Vorstand der Stiftung Garnisonkirche, Martin Vogel, in der Vergangenheit: „Das alte Kreuz spielt mir kriegerischer Symbolik. Der preußische Adler greift die französische Sonne an. Wir wollen zeigen, dass ein Neuanfang möglich ist.“ Die Sonne der Wetterfahne sei über Jahrhunderte gleich interpretiert worden. „Warum dann jetzt der krampfhafte Versuch der Umdeutung?“, fragt Linke und antwortet selbst: „Weil diese Wetterfahne die neue Stadtkrone sein könnte. Weil um das Areal Garnisonkirche-Rechenzentrum aktuell diskutiert wird. Daraus ergeben sich neue gesellschaftliche Fragen“.

Staatsmotto „Nec soli cedit“ war gegen Frankreich gerichtet

Er wirft Hüneke vor, „die falschen Fragen“ zu stellen. Sie komme „somit zu falschen Antworten.“ Er fragt „Was trieb Friedrich Wilhelm an? Was wollte er erreichen und was hat er erreicht?“. Für Linke liegt die Antwort im damaligen preußischen Staatsmotto „Nec soli cedit“ („Nicht einmal der Sonne weicht er“), das klar antifranzösisch und gegen den französischen Sonnenkönig gerichtet war und vom preußischen Soldatenkönig von seinem Vorgänger Friedrich I. übernommen worden war. „Das Motto wurde allen Regimentsfahnen aufgestickt. Als Wappen wurde ein Adler dargestellt, der sich zur Sonne emporschwingt“, sagt Linke.

Der Kasten mit der Wetterfahne vor dem Kreativhaus Rechenzentrum. Quelle: Julius Frick

Auch Hüneke hat sich in ihrem Aufsatz mit dem lateinischen Spruch auseinandergesetzt. Sie gesteht ein, dass sich der Soldatenkönig bei seinem Regierungsantritt 1713 „zunächst“ die antifranzösische Lesart des Spruchs fortgeschrieben habe. Schon wenige Jahre später aber stellte Frankreich „keine Bedrohung dar, es gab zu dieser Zeit keine ausdrückliche Gegnerschaft und erst recht keinen Sieg.“ Für sie sei es daher „denkbar“, dass der alternde Soldatenkönig dem Adler eine andere christliche Bedeutung gegeben habe.

Von Peter Degener