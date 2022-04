Potsdam

Er hat im Tagesrhythmus Straftaten begangen, blieb von Gefährderansprachen und Festnahmen unbeeindruckt: Nun hat der 31-jährige Potsdamer, der im Februar 2018 einen Döner-Imbiss in der City überfallen hat, viel Zeit, an sich und an seiner Einstellung zum Gesetz zu arbeiten. Die 1. Große Strafkammer des Landgerichts Potsdams verurteilte Ahmad H. zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von sechs Jahren. Er hat die Kosten des Verfahrens und der Nebenkläger zu tragen. Das Gericht ordnete zudem an, die beim Überfall auf den Döner-Imbiss erbeuteten 350 Euro einzuziehen. Weitere Maßregeln verhängte die Kammer nicht. In Rede standen die Unterbringung in einer Entzugsklinik und die Sicherungsverwahrung.

Ahmad H. – genannt „Pablo“ – und sein Verteidiger hatten die Unterbringung nach Paragraf 64 des Strafgesetzbuches angestrebt. „Die Kammer hat nicht verkannt, dass Drogen in ihrem Leben schon immer eine Rolle spielen“, sagte der Vorsitzende Richter Bodo Wermelskirchen. Es sei aber zweifelhaft, ob gegenwärtig – und das sei für die Unterbringung entscheidend – ein Hang feststellbar ist, Rauschmittel im Übermaß zu konsumieren. „Das mag in der Vergangenheit so gewesen sein“, so der Vorsitzende. „Sie haben in der Vergangenheit aber auch Abstinenzphasen gehabt. Sie waren in der Lage, auf Drogen zu verzichten oder den Konsum aufzuschieben.“ Letztlich befinde sich H. seit über zwei Jahren in Strafhaft, also in geschützter Umgebung. Bis auf eine positive Urinprobe im Jahr 2020 sei er nicht weiter aufgefallen.

Potsdamer Intensivtäter leidet unter asozialer Persönlichkeitsstörung

Darüber hinaus komme die Unterbringung nicht in Betracht, weil die von ihm zu erwartenden Straftaten auf den Drogenkonsum zurückzuführen sein müssten. Der psychiatrische Gutachter, der den Prozess begleitet hatte, kam aber zu der Einschätzung, dass Ahmad H. Straftaten aufgrund seiner antisozialen-dissozialen Persönlichkeitsstörung begeht – und der Drogenkonsum eine Folge eben dieser Störung ist. Daher würde eine Entzugsbehandlung keine ausreichende Aussicht auf Erfolg versprechen. „Denn ohne Behandlung der dissozialen Persönlichkeitsstörung werden Sie in Zukunft immer wieder auf Drogen zurückgreifen.“ Kurzum: Ahmad H. habe in der Entzugsklinik nichts verloren. Die Behandlung seiner Persönlichkeitsstörung soll nun im Strafvollzug stattfinden.

Paragraf 64 wird von Angeklagten mit Suchterfahrung oft angestrebt, weil dieser eine sogenannte Halbstrafenaussetzung ermöglicht. „Bei Ihrem Gutachten können Sie aber nicht davon ausgehen, dass man Ihre Strafe vorzeitig zur Bewährung aussetzt“, so der Richter.

Landgericht Potsdam hat Sicherungsverwahrung geprüft

Eine entscheidende Frage war für die Kammer, ob eine Sicherungsverwahrung anzuordnen ist. „Das war das, was Sie hier stark bewegt hat, Herr H. – und das auch vollkommen zu Recht.“ Zweck einer Sicherungsverwahrung ist der Schutz der Allgemeinheit vor besonders gefährlichen Straftätern; sie kann bis zum Lebensende andauern.

Potsdamer taucht in mehr als 100 Ermittlungsverfahren auf

Im Fall H. schlägt eine Vielzahl von Vorstrafen zu Buche: Das Bundeszentralregister weist 25 Eintragungen auf. Die Potsdamer Polizei führte H. als Intensivtäter, darüber hinaus wird er mit mehr als 100 Ermittlungsverfahren in Verbindung gebracht. „Sie bringen die formellen Voraussetzungen für eine Sicherungsverwahrung inzwischen mit“, so Wermelskirchen. Auch die Prognose des Psychiaters sei „ausgesprochen kritisch“ Nicht nur H.s Rückfallgeschwindigkeit sei „sehr, sehr hoch“ gewesen. Seine Straftaten decken nahezu alle Facetten ab: „Es gibt keinen Lebensbereich, in dem Sie nicht straffällig geworden sind. Und das lässt befürchten, dass Sie auch in Zukunft ohne Behandlung Ihrer antisozialen Persönlichkeitsanteile straffällig werden.“

Diesen Imbiss in der Friedrich-Ebert-Straße in der Potsdamer City hat Ahmad H. mit gezogener Waffe überfallen. Quelle: Julius Frick

Obwohl man die Sicherungsverwahrung vertreten könne, sah die Kammer davon ab: Zum einen sei H. noch recht jung, zum anderen sei die Haft relativ lang, so dass man hoffe, dass sie tatsächlich eine Verhaltensänderung bewirkt. „Letztlich gehören Sie auch nicht zum Kreis der schweren und schwersten Gewalt- und Sexualstraftäter, für die die Sicherungsverwahrung vorgesehen ist“, so Wermelskirchen. „Wenn Sie allerdings noch einmal strafrückfällig werden sollten, können Sie von einer unbefristeten Maßregel ausgehen. Das sollten Sie jetzt ernstnehmen. Das ist Ihre letzte Chance.“

Ahmad H. hatte die ihm vorgeworfenen Straftaten nach und nach eingeräumt. Er wurde nun wegen schwerer räuberischer Erpressung, wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Tateinheit mit dem unerlaubten Besitz einer verbotenen Waffe, wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln, wegen gefährlicher Körperverletzung, wegen vorsätzlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Nötigung, wegen Bedrohung sowie wegen versuchter Nötigung verurteilt.

Überfall auf Döner-Imbiss in Potsdamer City ist schwerste Tat

Mit der Strafe bewegt sich die Kammer am untersten Rand des eröffneten Strafrahmens, betonte der Vorsitzende. „Eine noch mildere Strafe wäre hier nicht mehr vertretbar gewesen.“ Die schwersten Tat – der Überfall auf den Döner-Imbiss und der Drogenhandel hat „Pablo“ laut Gericht jeweils im Zustand uneingeschränkter Steuerungsfähigkeit begangen. Für die Übergriffe auf eine junge Frau und einen Bekannten billigt ihm das Gericht indes eine eingeschränkte Steuerungsfähigkeit zu: H. habe zur Tatzeit unter Drogen gestanden. – Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

