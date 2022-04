Potsdam

Die Polizei fahndet weiter nach dem Unbekannten, der am 4. Januar 2022 versucht haben soll, in Potsdam West ein Mädchen in einen Transporter zu ziehen. Nachdem die Ermittler am Dienstag ein Phantombild des Verdächtigen veröffentlicht hatten, sind bis Mittwochnachmittag keine telefonischen Hinweise bei der Polizei zur Identität des Mannes eingegangen. Das teilte die Staatsanwaltschaft Potsdam auf Nachfrage mit.

Das Phantombild – von den Ermittlern subjektives Porträt genannt – hatten Spezialisten des Landeskriminalamtes erstellt. Staatsanwaltschaft und Amtsgericht haben jedoch erst jetzt verfügt, das Bild für die Öffentlichkeit freizugeben. Dass seit dem Vorfall inzwischen mehr als drei Monate verstrichen sind, ist jedoch nicht ungewöhnlich. Denn obwohl die Veröffentlichung zur Aufklärung einer Straftat beitragen soll, ist sie nicht ohne Weiteres möglich.

Staatsanwaltschaft Potsdam muss Persönlichkeitsrecht beachten

Unter welchen Voraussetzungen eine derartige Öffentlichkeitsfahndung in Gang gesetzt werden darf, regelt Paragraf 131 der Strafprozessordnung. „Unter anderem haben die Strafverfolgungsbehörden stets zu prüfen, ob der mit der Veröffentlichung einhergehende Eingriff in die Persönlichkeitsrechte im konkreten Einzelfall gerechtfertigt ist“, erklärt Staatsanwalt Sebastian Thiele. Man habe grundsätzlich zunächst gleich geeigneten und in gleichem Maße Erfolg versprechenden Ermittlungsansätzen nachzugehen – etwa Zeugenhinweisen. Hinzu kommt: Es genügt nicht nur ein Anfangsverdacht für die Begehung einer Straftat – diese Straftat müsse auch von erheblicher Bedeutung sein, betont Thiele. Darüber hinaus sei die Öffentlichkeitsfahndung nur zulässig, wenn sich die Identität eines unbekannten Täters auf andere Weise nicht oder nur sehr schwierig feststellen lassen würde.

Potsdamer Ermittler: „Jetzt weiß auch der Verdächtige davon“

Für die Veröffentlichung benötigt die Polizei die Anordnung des Gerichts, das wiederum auf Antrag der Staatsanwaltschaft tätig wird. Nur bei Gefahr im Verzug können laut Thiele die Staatsanwaltschaft und ihre Ermittlungspersonen – also Polizeibeamte – die Veröffentlichung selbst anordnen. Selbstverständlich lege man den Zeitpunkt der Maßnahme auch kriminaltaktisch fest: „Dieser muss beispielsweise so bestimmt werden, dass die Öffentlichkeitsfahndung andere Ermittlungsmaßnahmen nicht gefährdet“, sagt Thiele. Denn: „Wird das Bild veröffentlicht, weiß auch der Verdächtige davon.“

Dieser wird folgendermaßen beschrieben: 35 bis 45 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, dünne bis schlanke Statur, gelbe Zähne, roter, zu drei langen Zacken gestylter Irokesenschnitt, lockige schwarze Beinhaare, Schnurrbart. Bekleidet war der Mann mit einem zerrissenen T-Shirt mit weißem Wolf, mit einer schwarzen kurzen Hose und schwarzen Turnschuhen.

Wer kennt diesen Mann? Quelle: PD West

Unbekannter mit Iro soll Kind in Potsdam West bedrängt haben

Der bislang Unbekannte soll das Kind am 4. Januar gegen 9.30 Uhr in der Stormstraße angesprochen haben. Laut Polizei war das Mädchen zu Fuß zum Spielplatz unterwegs. Der Unbekannte hielt mit einem schwarzen Van und sprach es aus dem Fahrzeug heraus an, stieg dann aus und versuchte, das Kind in den Wagen zu ziehen. Ein Zeuge ging dazwischen. – Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zum Sachverhalt machen, insbesondere zum Beschuldigten als auch zum Zeugen?

Auch vor der Grundschule am Humboldtring soll es zu einem ähnlichen Vorfall gekommen sein. Quelle: Friedrich Bungert

Am 5. April soll es vor der Grundschule am Humboldtring zu einem ähnlichen Vorfall gekommen sein. Die Schulleitung hatte in einem Elternschreiben darüber informiert. Laut Staatsanwaltschaft biete die bisherige Erkenntnislage keinen Anlass zu der Annahme, dass ein Zusammenhang besteht: „Anhaltspunkten, die eine Veränderung dieser Bewertung rechtfertigen könnten, würden wir selbstverständlich umgehend nachgehen.“

Von Nadine Fabian