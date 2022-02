Waldstadt

Während einer Streifenfahrt fiel Polizeibeamten in der Nacht zum Freitag gegen 2.07 Uhr in der Drewitzer Straße ein VW auf, der mehrere Unfallschäden aufwies. Bei der Kontrolle des Fahrers gab dieser dann auch an, zuvor einen Verkehrsunfall gehabt zu haben. So sei er mit seinem Fahrzeug auf der L 79 unterwegs gewesen und dann von der Fahrbahn abgekommen.

Das Auto sei mit der Leitplanke kollidiert. Anschließend hatte der Mann, der unverletzt blieb, seine Fahrt fortgesetzt, ohne den Unfall zu melden. Der entstandene Schaden liegt bei etwa 20 000 Euro. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Fahrer in einen Sekundenschlaf gefallen ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem hat die Polizei eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs in Verbindung mit Unfallflucht aufgenommen.

Von MAZonline