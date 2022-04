Potsdam

Der Psychiater lässt keinerlei Zweifel daran: Springt Andreas R. (59) erst einmal auf, steht dieser große Mann erst einmal direkt vor einem, kann das schon sehr bedrohlich sein. Zwar habe er ihn bisher nur vier mal gesehen, er habe Andreas R. aber dennoch in so unterschiedlicher Verfassung erlebt, dass er selbst überrascht gewesen sei: „Beim ersten Treffen wirkte er geradezu gebrechlich, schwach, ängstlich“, sagt Carsten Adam. „Am 17. August war es das krasse Gegenteil: Er war aufbrausend, teils schwer aggressiv, er schlug nach mir.“ Den Angriff habe er seither „ein bisschen verdrängt.“

Carsten Adam (45) ist der leitende Arzt des Sozialpsychiatrischen Dienstes in Potsdam. Er war dabei, als Kriminalpolizisten R. am 17. August 2021 aufs Revier brachten, weil er zwei Tage zuvor mit Benzin gefüllte und mit Wunderkerzen bestückte Marmeladengläser auf das Haus seines Bruders geworfen haben soll und schon seit Wochen immer wieder aufgefallen war. So hatte er Steine gegen den Landtag geworfen, die Havellandkaserne beschmiert, eine Ente an der Nuthe geschossen. Als er Andreas R. nach dem mutmaßlichen Brandanschlag trifft, habe er sich in einem akuten psychotischen Schub befunden, so der Facharzt: „Er war aufbrausend, hat Drohungen gegenüber dem Bruder ausgesprochen. Er hat die Brandsätze bagatellisiert. Dass die Situation für die Familie gefährlich war, wollte er nicht einsehen.“

Potsdamer hat schon mehrere Jahre in Psychiatrie verbracht

Andreas R. ist an einer paranoiden Schizophrenie erkrankt. Er hat bereits mehrere Jahre im Maßregelvollzug verbracht, befindet sich seit August 2021 wieder in der Psychiatrie. Die 3. Große Strafkammer am Landgericht Potsdam behandelt den Fall in einem Sicherungsverfahren.

Betreuerin sagt am Landgericht Potsdam zu Lebensumständen aus

Ein Mensch, dem Andreas R. offenbar immer angemessen begegnet ist, ist die Rechtsanwältin, unter deren Betreuung er – mit Unterbrechungen – seit 15 Jahren steht. „Mir gegenüber war Herr R. nie bedrohlich“, sagt sie, „wir konnten immer gut sprechen – auch dann, wenn es mit anderen nicht mehr so gut möglich war.“ Die Anwältin kennt R. und seine Lebensumstände gut. Auch die Diskrepanzen zum Bruder seien ihr bekannt. Das Verhältnis zum Vater, bei dem R. bisher lebte, halte sie ebenfalls für schwierig. „Eine Rückkehr in die Häuslichkeit wäre keine gute Idee, denn die Probleme mit dem Vater, mit dem Bruder sind seit Jahren ein Konfliktpotenzial.“ Sie habe Andreas R. immer mal wieder gefragt, ob er ausziehen wolle, er habe erklärt, zurecht zu kommen.

Beschuldigter Potsdamer müsste Heimplatz aus eigener Tasche zahlen

„Ich denke, das ist auch seiner Sparsamkeit geschuldet“, sagt die Betreuerin. Würde R. in ein Heim ziehen, müsste er monatlich etwa 1900 bis 2500 Euro selbst zahlen. „Er könnte sich das zwar über eine längere Zeit leisten“, so die Anwältin, „aber er möchte nicht.“ Auch auf die Frage des Vorsitzenden, ob er denn bereit sei, in ein Heim oder in eine andere betreute Wohnform zu ziehen, schüttelt Andreas R. den Kopf.

An Schizophrenie leidender Potsdamer hat keine Krankheitseinsicht

Einen Platz in einem inklusiven Arbeitsprojekt, der ihm Beschäftigung, Abwechslung, Tagesstruktur verschafft hätte, lehnt er ebenfalls ab, denn auch dort müsste er sich finanziell beteiligen. „Das ist für Herrn R. nicht stimmig, dass er arbeiten, aber gleichzeitig dafür bezahlen soll“, sagt die Anwältin. Sie meint, Andreas R. habe keine Krankheitseinsicht entwickelt. „Ich habe viele Menschen in Betreuung, die Ähnliches wie er haben: Es gibt nur wenige darunter, die, wenn sich etwas bei ihnen verändert, das reflektieren und sich in Behandlung begeben. – Das hat auch bei Herrn R. nicht funktioniert.“

Genau das sei ein Grund, weshalb sie ihm wieder und wieder ein betreutes Wohnen ans Herz lege: „Wenn es ihm gut geht, hört er auf, seine Medikamente zu nehmen. Er braucht einen gewissen Druck. Ohne Hilfe wird er es nicht schaffen und immer wieder in diese Situation geraten.“ Gegen seinen Willen aber könne sie einen Wohnplatz nicht organisieren.“ – Die Verhandlung wird am 11. Mai fortgesetzt.

