Potsdam

Manchmal fühlt es sich ziemlich gut an, gerade kein neues Ziel vor Augen zu haben. So geht es Denis Hanke in diesen Tagen. Um seine Ziele zu erreichen, muss der 38-Jährige, der durch einen Sauerstoffmangel bei der Geburt körperlich behindert ist, immer mehr investieren als Menschen ohne Handicap. Mehr Kraft. Mehr Geld. Mehr Geduld. Allzu oft geht es auch um die Würde.

Im Herbst 2019 offenbarte sich Denis Hanke die Chance, nach längerer Arbeitslosigkeit auf den ersten Arbeitsmarkt zurückzukehren. Die Oberlin-Werkstätten auf Hermannswerder wollten den gelernten Informatikkaufmann einstellen und zum hauseigenen Datenschutzkoordinator aufbauen – ein Traumjob, wie Denis Hanke sagt. Doch die Förderungen, auf die er zwingend angewiesen ist, schlossen sich aufgrund einer Gesetzeslücke aus. Monatelang schoben sich die zuständigen Ämter die Verantwortung zu und verhinderten so den Neustart, den man Denis Hanke zunächst zugesagt hatte. Mit dem Entgegenkommen der Werkstätten und auf eigene Tasche hoffte er, die Zeit bis zur positiven Klärung seines Falls überbrücken zu können. Doch die Ämter ließen sich Zeit – auf dem Höhepunkt der Coronavirus-Pandemie blieb Denis Hanke nichts anderes übrig, als zu kündigen.

Assistenz und Fahrdienst werden bezahlt

Der gordische Amtsknoten ist nun zerschlagen! Seit dem 15. Mai ist Denis Hanke wieder eingestellt. Seit diesem Tag läuft die Förderung für seinen Arbeitsplatz – seither übernehmen die Behörden auch die Kosten für all jene Leistungen, ohne die Denis Hanke nicht arbeiten könnte und auf die er gesetzlich Anspruch hat. „Das funktioniert auch pünktlich und problemlos“, sagt Denis Hanke. „Eine Assistenz für 15 Stunden je Woche wird finanziert. Das reicht momentan aus.“ Auch die Kosten für den Fahrdienst sind gesichert: „Vorübergehend sogar erhöhte Kosten, da ich mit Rollstuhl transportiert werde.“

Der Grund: Denis Hanke hat sich vor einigen Wochen die Hüfte gebrochen. „So etwas zieht sich bei Spastikern hin“, sagt er. „Ich laufe momentan noch hinter meinem Rollstuhl, um Sicherheit zu haben. Kleinere Wege geh ich aber schon ohne Rollstuhl.“ Seine Fortbildung bei der IHK Potsdam habe er zum Glück beenden können.

„Erstmal durchatmen. Neue Kämpfe kommen sicher“

Auch wenn die Hüfte schmerzt: Es gehe ihm sehr gut. „Ich habe zwar noch immer viele Schulden, die vor Gericht erstritten werden müssen, aber zumindest kommen keine neuen hinzu.“ Nein, er hat gerade keine neuen Ziele vor Augen. „Ich will meinen Job in Ruhe machen und erstmal durchatmen. Neue Kämpfe kommen sicher. Dafür benötige ich dann wieder Kraft.“

„Viele Menschen mit Behinderung gehen den Weg nicht so konsequent“

Würde er anderen Menschen mit Behinderung empfehlen, ihre Ziele so konsequent zu verfolgen wie er es getan hat? „Wenn man ein selbstbestimmtes Leben führt, ist das unglaublich toll. Dafür lohnt sich jeder Kampf!“, sagt Denis Hanke. „Natürlich würde ich allen dazu raten. Das Problem ist nur, dass man halber Jurist sein muss, um gegen die Ämter auch nur ansatzweise bestehen zu können.“ Er selbst wenig bis keine Beratung von öffentlichen Stellen erhalten. „Alle haben sich weggeduckt. Erst als ich das scharfe Schwert der Presse und der Kündigung zog – als es also peinlich für alle Entscheidungsträger wurde – tat sich etwas. Darüber sollt man dringend noch mal nachdenken. Denn viele Menschen mit Behinderung gehen den Weg nicht so konsequent, nicht so kraftvoll, haben auch gar nicht die Mittel, um mal 11 000 Euro auszulegen. Diese gehen dann unter und sind als Arbeitskraft verloren. – Ich denke, dass sich dies die Gesellschaft nicht mehr lange leisten kann.“

Von Nadine Fabian