Potsdam

Das Team des Potsdamer Schwimmbades Blu arbeitet weiter an einer Lösung des technischen Problems, das zu einer Schließung des Bades geführt hat. „Nach derzeitigem Kenntnis- und Arbeitsstand von heute 14.30 Uhr kann die Öffnung des blu voraussichtlich ab Mittwoch früh erfolgen“, teilt Stadtwerke-Sprecher Stefan Klotz in einer Pressemitteilung mit.

Zu den Hintergründen des Problems erklärt Klotz: „Bei Beprobung des Teils des Kaltwassernetzes im Sport- und Freizeitbad blu, der die Reinigungsduschen und Handwaschbecken in den Sanitärbereichen versorgt, wurden Legionellen nachgewiesen.“ Die Bäderlandschaft Potsdam (BLP) habe deshalb das Gesundheitsamt informiert und Sofortmaßnahmen eingeleitet. „Die Sanitärbereiche im 1. OG (Bereich Sauna) und die Gruppenduschen wurden gesperrt und an allen Handwaschbecken und Duschen in den Sanitärbereichen des EG entsprechende Spezialfilter eingebaut.“ Damit sei eine unbedenkliche Nutzung gewährleistet worden. „Das Gesundheitsamt ist über die eingeleiteten Maßnahmen informiert.“

Ursachenforschung läuft

Das Problem: Die Filter an den Duschen, die normalerweise vier Wochen halten sollen, fielen nach rund acht Stunden aus, sodass am Samstag ab frühem Abend nicht genug Wasser fließen konnte. „Deshalb mussten wir das blu ab Sonntag früh komplett schließen“, so Klotz.

Die Filter konnten laut Klotz erst am Montag nachbestellt werden. „Zusätzlich muss geklärt werden, warum die Filter der Duschen bereits nach acht Stunden ausgefallen sind.“ Diese Arbeiten und weitere technische Maßnahmen würden seit Donnerstag letzter Woche fortlaufend durch die technischen Mitarbeiter im blu durchgeführt.

Klotz versichert: „An der Klärung und Beseitigung der Ursachen des Legionellenfunds wird mit einem externen Gutachter gearbeitet. Alle Beteiligten arbeiten an einer Lösung, um das blu so schnell wie möglich wieder öffnen zu können. Jedoch geht hier die Sicherheit der Besucher vor.“ Sobald das Bad wieder geöffnet werden kann, werden die Betreiber darüber informieren.

