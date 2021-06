Krampnitz

Die Planungen für das neue Stadtquartier in Krampnitz wurden am Freitag von der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) mit dem Nachhaltigkeitszertifikat für Quartiere ausgezeichnet: Eine entsprechende Urkunde wurde durch das DGNB-Präsidiumsmitglied Alexander Rudolphi an den Potsdamer Baubeigeordneten Bernd Rubelt (parteilos) sowie den Geschäftsführer des Entwicklungsträgers Potsdam, Bert Nicke, übergeben. Der Entwicklungsträger ist eine Tochter der städtischen Immobilienholding Pro Potsdam.

Vorzertifikat in Platin

Im Rahmen einer DGNB-Vorzertifizierung wurden die Pläne für das Quartier in Krampnitz, darunter sowohl der städtebauliche Entwurf als auch das Energie- und Mobilitätskonzept, zuvor in einem mehrmonatigen durch Buro Happold begleiteten Prüfverfahren hinsichtlich ihrer ökologischen, ökonomischen, technischen, soziokulturellen und funktionalen Qualität sowie ihrer Prozessqualität beurteilt.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Ergebnis dieser Überprüfung entspricht der Planungsstand für Krampnitz in nahezu allen Prüfkriterien den strengen DGNB-Anforderungen für nachhaltige Stadtquartiere und erhält damit ein Vorzertifikat in Platin, der höchsten Bewertungsstufe des DGNB-Zertifizierungssystems.

Beigeordneter ist zufrieden mit Auszeichnung

„Nach der Fertigstellung des Masterplans für Krampnitz haben wir uns im vergangenen Jahr dazu entschlossen, unsere Planungen vor dem Hintergrund der selbst gesetzten Ziele, in Krampnitz ein innovatives, nachhaltiges und umweltverträgliches Quartier zu entwickeln, durch externe Fachleute überprüfen zu lassen.

Die Bewertung dieser Pläne durch die DGNB hat gezeigt, dass wir mit der Entwicklungsmaßnahme auf dem richtigen Weg sind, um diese Ziele auch zu erreichen“, sagt Bernd Rubelt. Die DGNB bewertete beispielsweise die technische Qualität der Planungen für das neue Quartier, bei denen es unter anderem um die Infrastruktur für Mobilität und Energie geht, als sehr hoch.

Verkehrskonzept und Konversion überzeugen

So überzeugten die Planungen zur zentralen Unterbringung von Fahrzeugen in Quartiersgaragen sowie der die ÖPNV-Nutzung fördernde Stellplatzschlüssel von 0,5 Stellplätzen je Wohneinheit. Auch die ökologische Qualität der Planungen wurde als sehr gut eingeschätzt, beispielsweise mit Blick auf die Flächeninanspruchnahme im Rahmen der Konversionsmaßnahme, da die Entwicklung von Krampnitz zu großen Teilen auf versiegelten Flächen und Brachflächen stattfindet. Der Umgang mit geschützten Tierarten wurde bei der Betrachtung der Biodiversität ebenfalls positiv hervorgehoben.

Pro Potsdam Geschäftsführer Bert Nicke (links) und Baudezernent Bernd Rubelt in Krampnitz. Quelle: Bernd Gartenschläger

2007 gegründet, ist die DGNB heute mit mehr als 1300 Mitgliedsorganisationen Europas größtes Netzwerk für nachhaltiges Bauen.

Kritik von Umweltverbänden

In Kontrast zu der Prüfung steht die Kritik von Umweltverbänden. Jüngst erst hatte Fridays for Future dem Projekt vorgeworfen, zu wenig für den Klimaschutz zu bringen. Tatsächlich wird Krampnitz zwar CO2 -neutral, nicht aber klimaneutral, erklärten Pro Potsdam und die Stadtwerke. Der BUND will gegen die Krampnitz-Pläne sogar vor Gericht ziehen. Die Landesplanung hatte in dieser Woche erst mitgeteilt, dass die überarbeiteten Pläne für ein Krampnitz mit 5000 Einwohnern jetzt mit den Vorgaben der Raumordnung übereinstimmen – damit geht es in die verbindliche Planung.

Von MAZonline