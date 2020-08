Berlin

Läuft ein nackter Mann hinter einer Wildsau her: Was sich anhört wie ein gut abgehangener Herrenwitz, hat sich am Donnerstag am Teufelssee im Grunewald wirklich so abgespielt. Fotografisch dokumentiert und auf ihrem Facebook-Profil veröffentlicht hat das die Berlinerin Adele Landauer.

Seitdem wurde der Eintrag knapp 2000-mal kommentiert und mehr als 9000-mal geteilt.

Anzeige

Ende gut, alles gut

Landauer schreibt dazu: „Die Natur schlägt zurück! Wildschweinjagd am Teufelssee! In der gelben Tüte ist der Laptop des Mannes, deshalb gab er selbst im Adamskostüm alles.“

Weitere MAZ+ Artikel

Zu dem Herrenwitz gibt es eine schöne Schlusspointe: Nachdem der Mann sich die Tüte – mit Inhalt – von der diebischen Wildsau zurückgeholt hat, zeigt Landauer ihm die Aufnahmen. Der sportive Nackte beweist Sinn für Humor, so Landauer: Er habe schallend gelacht und ihr erlaubt, die Schnappschüsse öffentlich zu machen. Danke dafür!

Lesen Sie auch

Von MAZonline