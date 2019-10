Bornim

Bei einer Lärmmessung ist festgestellt worden, dass an Abschnitten der Potsdamer Straße und der Rückertstraße Richtwerte überschritten werden. Deshalb wird in der Rückertstraße und Potsdamer Straße ab Marquardter Chaussee bis zur Amundsenstraße zwischen 22 und sechs Uhr ein Tempolimit von 30 km/h für Lkw eingeführt. Das teilte die Stadt gestern mit. Die bestehende Regelung vor der Grundschule Bornim gilt weiter. Von der Amundsenstraße bis zum Schulplatz wird das 30er-Limit nachts auf den Gesamtverkehr ausgeweitet. Die Stadt will die Schilder bis zum Jahresende aufstellen.

