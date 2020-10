Sanssouci

Potsdam ist nun München. Und der Park Sanssouci der Englische Garten. So wird es zumindest den Zuschauern vorgegaukelt, wenn sie irgendwann die neue Thriller-Serie über das Münchener Abkommen von 1938 auf Netflix sehen werden. Am Donnerstag fanden in Sanssouci nahe der Meierei an den Römischen Bädern umfangreiche Dreharbeiten statt, die diesen Schluss zumindest nahelegen.

Der scharlachrote Buchstabe „N“ stand auf den Ausweisen der Filmcrew

Offiziell bestätigen wollte niemand etwas, doch einerseits war das markante Netflix-“N“ auf den Ausweisen der Leute am Set deutlich sichtbar – und unter der Hand war von München als Ort der Szenerie die Rede, sowie dem historischen Abkommen Adolf Hitlers mit den Westmächten im Jahr 1938 , die dem Führer des Dritten Reiches das Sudetenland in der Tschechoslowakei überließen, um einen Krieg zu verhindern.

Dazu passt, dass die in Potsdam ansässige Produktionsfirma Ufa sich Ende 2017 die Filmrechte an dem damals gerade erschienen Geschichtsthriller „ München“ von Robert Harris („Vaterland“) gesichert hatte. Zudem arbeitet die Ufa mittlerweile intensiv mit Netflix zusammen, hat etwa den Spielfilm „Betonrausch“ für die Streamingplattform gedreht.

Die Brücke über den Schafgraben an der Meierei war dekoriert – ein Detail für Filmaufnahmen. Quelle: Varvara Smirnova

Weiteres Indiz: Die Berliner Agentur Filmcontact war offizieller Ansprechpartner für die Presse. Filmcontact verweigerte zwar Antworten auf jegliche Anfragen und vertröstete auf die Zukunft – ein Blick auf das Portfolio der Agentur passt aber ins Bild: Dort gibt es große Erfahrung mit Presse-und PR-Kampagnen für historische Stoffe. Filmcontact hat mitgewirkt bei den Serien „ Charite“ und „Lotte am Bauhaus“ für die ARD, sowie bei „ Deutschland 83“ und „Ku‘Damm 53“ für Amazon Prime, sowie für zahlreiche Spielfilme, in denen die Geschichte historischer Persönlichkeiten erzählt wird.

Robert Harris schrieb einen Thriller über die Vorgänge in München

Wenn also Robert Harris Thriller „ München“ in Potsdam verfilmt wird, dann treffen hier zumindest für die Leinwand Regierungschefs wie Hitler, Chamberlain, Mussolini zusammen.

Zur Story der Buchvorlage schrieb der Verlag: „Der Weltfrieden hängt am seidenen Faden. Im Gefolge des britischen Premierministers Chamberlain befindet sich Hugh Legat aus dem Außenministerium, der ihm als Privatsekretär zugeordnet ist. Auf der deutschen Seite gehört Paul von Hartmann aus dem Auswärtigen Amt in Berlin zum Kreis der Anwesenden. Er ist Mitglied einer Widerstandszelle gegen Hitler. Legat und von Hartmann verbindet eine Freundschaft, seit sie in Oxford gemeinsam studiert haben. Nun kreuzen sich ihre Wege wieder. Wie weit müssen sie gehen, wenn sie den drohenden Krieg verhindern wollen?“

Die gespielte Party ist vorbei. Quelle: Varvara Smirnova

An der Meierei erinnerte beim Dreh nichts an einen drohenden Krieg. Auf dem Rasen standen weiße Tische und Stühle, dazu Sektkühler und leere Flaschen, ein hölzernes Ruderboot am Ufer. Entlang eines Parkwegs waren in Reihe weiße Banner gespannt, ein großes Festzelt war aufgebaut.

Bis in die Dunkelheit hinein wurde gedreht. Große Scheinwerfer waren selbst von außerhalb des Parks sichtbar. Augenscheinlich wurde in der am Donnerstag gedrehten Szene ein Fest inszeniert.

Weiße Banner entlang der Parkwege, dazu ein großes Festzelt, gehörten zur Inszenierung des Parks Sanssouci als „Englischer Garten“ Quelle: Varvara Smirnova

Spoiler Alert: Hitler beginnt trotz des Abkommens den Krieg

Was es zu feiern gab? Im Nachhinein muss man sagen: nicht viel. Zwar konnte im September 1938 in München ein Abkommen geschlossen werden, mit dem man durch Zugeständnisse an Nazi-Deutschland einen Krieg in Europa zu verhindern hoffte. Doch weniger als ein Jahr später überfiel Hitler dennoch Polen und stürzte den Kontinent in den Weltkrieg.

Sechs Jahre später folgte auf München dann das Potsdamer Abkommen, das tatsächlich in einem hiesigen Park geschlossen wurde. Ein Spielfilm darüber steht allerdings noch aus.

Von Peter Degener