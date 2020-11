Potsdam

Die Filmproduktion „ München“, die vergangene Woche im Park Sanssouci zu Gast war und teils in Babelsberg gedreht wird, machte ein großes Geheimnis um sich. Jetzt hat das Streamingportal Netflix erste Details veröffentlicht. Demnach handelt es sich bei der Verfilmung des Bestsellers „ München“ von Robert Harris nicht um eine Serie, sondern um einen Spielfilm. In einer Hauptrolle ist Oscar-Preisträger Jeremy Irons („Watchmen“, „Nachtzug nach Lissabon“) zu sehen – als britischer Premierminister Neville Chamberlain.

Martin Wuttke spielt Hitler – zum zweiten Mal

Sein Gegenspieler in dem Politthriller rund um das Münchener Abkommen von 1938 ist Adolf Hitler, der von Martin Wuttke gespielt wird. Wuttke hat bereits Erfahrung mit der Rolle – er verkörperte den Reichskanzler und Führer der Nazi-Partei bereits im Hollywood-Blockbuster „Inglorious Basterds“ von Quentin Tarantino.

Zu dem deutsch-britischen Schauspielteam gehören auch Sandra Hüller („ Toni Erdmann“), Liv Lisa Fries („Babylon Berlin“), August Diehl („Ein verborgenes Leben“) und George MacKay („1917“). Die Regie bei „ München“ hat der deutsche Regisseur Christian Schwochow übernommen.

Voraussichtlich 2022 wird der Film veröffentlicht

Laut einem Tweet von Netflix wird der Film 2022 auf dem Streamingportal zu sehen sein. Über die im Park Sanssouci entstandenen Szenen hüllt Netflix sich weiter in Schweigen und lässt offen, ob Hollywood-Star Jeremy Irons womöglich auch in Potsdam am Set war. Das wird vermutlich erst klar, wenn der Film tatsächlich zu sehen ist.

Mittlerweile sollen die Dreharbeiten zumindest im Raum Brandenburg abgeschlossen sein. Anders als ursprünglich vermutet, wird die Netflix-Produktion nicht von der Potsdamer Ufa umgesetzt, stattdessen steht die britische Firma Turbine Studios dahinter.

