Die Trinkwasser-Krise in der Potsdamer Speicherstadt spitzt sich weiter zu. Nachdem Wasseranalysen der Bewohner bereits im Juli Grenzwertüberschreitungen der Blei-, Keim- und Eisenbelastungen ergeben haben, liegen nun auch Resultate weiterer Analysen im Auftrag der Hausverwaltung vor. Ergebnis: Auch die Grenzwerte für Legionellen, die Gesamtkeimzahl und Nickel lagen in einigen Proben zum Teil deutlich über dem Grenzwert. „Die Nerven liegen hier langsam echt blank“, sagt Sarah Young, „unser Trinkwasser ist nicht nur ständig braun, sondern offenbar auch belastet. Doch dem Gesundheitsamt ist das vollkommen egal.“

Ekel und Sorgen beim Duschen

Die 26 Jahre alte Bio-Chemikerin lebt seit Januar 2019 in einer Wohnung am Speicher 5 und trinkt das Wasser aus der Leitung seit Monaten nur noch abgekocht. „Seit Februar, März ist das mit dem braunen Wasser besonders schlimm“, sagt sie, „jedes Mal, wenn ich dusche oder mir einen Tee koche, mache ich mir Sorgen, was da wohl drin ist.“ In der Nachbarschaft sei das verschmutzte Trinkwasser inzwischen ein Dauerbrenner. „Einige berichten sogar von Haut-, Magen- und Darm-Beschwerden, die sie auf das Wasser zurückführen“, erzählt Young. Doch Nachfragen und Beschwerden bei Gesundheitsamt und Hausverwaltung liefen ins Leere. „Da schiebt der eine dem anderen den Schwarzen Peter zu“, sagt sie, „uns lässt man einfach im Stich.“

Die Häuser An der Kornmühle 5 und 6 in der Speicherstadt Foto:Bernd Gartenschläger Quelle: Bernd Gartenschläger

Tatsächlich läuft die Suche nach der Ursache für die Wasserverschmutzung in den Gebäuden der Speicherstadt bereits seit 2018 – allerdings bis heute vergeblich. Und offenbar nur schleppend. Die Energie und Wasser Potsdam (EWP) beharrt darauf, dass das Trinkwasser einwandfrei angeliefert wird und sieht das Problem in der Haustechnik. Das Gesundheitsamt betont, dass man die Hausverwaltung aufgefordert habe, eine Gefährdungsanalyse zum Trinkwasser zu erstellen. Dass die allerdings seit Monaten nicht vorliegt, bleibt offenbar ohne Konsequenzen. Dabei kann selbst das Gesundheitsamt nicht garantieren, dass die Bewohner das Wasser bedenkenlos trinken können. „Aktuell können hier noch keine weiteren Aussagen getroffen werden, da noch Probenergebnisse ausstehen“, hieß es im Juli. Die Frage stellt sich also nach wie vor: Können die Bewohner der betroffenen Gebäude das Leitungswasser gefahrlos trinken?

Grenzüberschreitungen in Proben aus vier Häusern

Die nun vorliegende „Vorabinformation Trinkwasser“ der Haustechnischen Planungsgesellschaft Ziegler aus Berlin – beauftragt von der Hausverwaltung – lässt zumindest Zweifel aufkommen. Die Unterlagen, die der MAZ vorliegen, belegen allein in vier Häusern Grenzwertüberschreitungen bei Nickel und der Gesamtkeimzahl. In einem Haus ist zudem eine Legionellenbelastung festgestellt worden. Diese sei laut Labor zwar aus einer Messstelle direkt vor dem Warmwasserspeicher entnommen worden – nach der Erwärmung im Warmwasserspeicher sei das Wasser in Ordnung gewesen. Dennoch bleibt bei den Betroffenen das ungute Gefühl. „Immerhin ist direkt neben uns das Blu“, sagt Sarah Young, „und dort gab es auch einen Legionellenbefall, den man ewig nicht in den Griff bekommen hat.“

Ob es da tatsächlich Zusammenhänge gibt? Was genau die Grenzwertüberschreitungen bedeuten? Wann endlich wieder sauberes Wasser aus der Leitung kommt? Fragen, die noch immer niemand endgültig beantworten kann. Das beauftragte Labor, heißt es in den Unterlagen, wird die „Ergebnisse der Trinkwasserbeprobung im Rahmen der Erstellung einer Gefährdungsanalyse“ auswerten. Wann das Ergebnis vorliegt, bleibt offen.

Bewohner in der Potsdamer Speicherstadt haben massive Probleme mit verschmutztem Trinkwasser. Die Ursache ist unklar. Quelle: privat

Das Gesundheitsamt verweist weiterhin auf die zu erwartende Gefährdungsanalyse. Ein Risiko für die Gesundheit der Bewohner sieht man dort aufgrund der Vorabinformation offenbar nicht. „Die Auswirkung von braunem Wasser auf die Gesundheit des Menschen ist sehr gering“, heißt es auf MAZ-Anfrage.

Linken-Politiker fordert schnelles Handeln

Zu den Grenzüberschreitungen erklärt die Stadt: „An einigen wenigen Stellen wurden in Zufallsstichproben Nickelüberschreitungen festgestellt.“ Die Ursachensuche laufe. Eine Legionellenbelastung, so das Gesundheitsamt, habe das Labor wiederum nur in einer von 41 Proben festgestellt – und zwar am Speicherzulauf des Kaltwassers in die Warmwasseraufbereitung. Das Warmwasser sei danach in Ordnung gewesen. Zur Gesamtkeimzahl, die laut Vorabinformation des Labors ebenfalls zu hoch war, äußert sich die Stadt in ihrer Antwort nicht.

Alles also weniger dramatisch als befürchtet? Glauben können das Sarah Young und ihre Nachbarn nicht. „Wir fühlen uns von den Behörden vor allem allein gelassen, bekommen keinerlei Informationen“, sagt die 26-Jährige. Linken-Politiker Sascha Krämer fordert deshalb, schnellstmöglich einen Vor-Ort-Termin mit Anwohnern, EWP, Eigentümern und Verwaltung, damit „,jedwede Gesundheitsgefährdung der Bewohner in der Vergangenheit und derzeit ausgeschlossen werden könne“.

