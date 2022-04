Potsdam

Essen, Waschmaschinen, Beratung – all das finden Geflüchtete aus der Ukraine demnächst in einem großen Zelt auf dem Bassinplatz. Wie die Stadtverwaltung am Donnerstagnachmittag mitteilte, wird der Versorgungspunkt dort nun aufgebaut und steht ab Ende April zur Verfügung.

300 Quadratmeter Zelt in Potsdams Mitte

Insgesamt ist 300 Quadratmeter große Zelt vor allem für die Versorgung der Geflüchteten gedacht, die kurzfristig privat oder in Hotels und Pensionen untergebracht sind. Neben Beratungen durch Mitarbeitende der Stadtverwaltung und Ehrenamtlicher wird es vor Ort auch eine Essensausgabe sowie Waschmaschinen und Trockner geben. Die Inbetriebnahme ist für Ende April geplant.

Bassinplatz Quelle: Peter Degener

„Die Geflüchteten brauchen einen zentralen Versorgungspunkt in der Innenstadt, das haben uns die Anlaufstellen und Bürgerhäuser gespiegelt“, sagte Beigeordnete Brigitte Meier (SPD), Leiterin des Verwaltungsstabs Ukraine, „mit dem Versorgungspunkt auf dem Bassinplatz schaffen wir eine zentrale Anlaufstelle, in der Menschen Wäsche waschen und mit Essen versorgt werden aber sich auch treffen und austauschen können.“ Meier dankt den ehrenamtlichen und hauptamtlichen Helferinnen und Helfer sowie Dolmetschenden, die diese Angebote erst ermöglichen.

Laut Bernd Richter, Werkleiter des Kommunalen Immobilien Service, werden am Donnerstagnachmittag die ersten Container angeliefert. „Neben dem Versorgungszelt sind für den Bassinplatz zwei Waschmaschinencontainer mit jeweils vier Waschmaschinen und drei Trocknern angeschafft worden“, erläutert er, „darüber hinaus gibt es jeweils einen Damen- und einen Herren-WC-Container.“

Beispiel für einen WC-Container. Quelle: Enrico Kugler

Informationen für Geflüchtete bietet die Stadtverwaltung – auch auf Ukrainisch – auf ihrer Internetseite an.

