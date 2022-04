Kiewitt

Anlässlich des Tags des Baumes haben der Umweltbeigeordnete Bernd Rubelt und der Gartendirektor der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten, Michael Rohde, am Montag im Kiewitt Rotbuchen – ein Großbaum und drei kleine – gepflanzt.

Lesen Sie auch Bäume in Potsdams Innenstadt: Grüne widersprechen Chef des Umweltamts

Die Rotbuche ist von der Silvius Wodarz Stiftung zum Baum des Jahres 2022 gekürt worden – ein Novum, da diese Auszeichnung dem einzigen heimischen Vertreter der Gattung „Fagus“ bereits im Jahre 1990 zuteil wurde. Der Grund für die erneute Auszeichnung liegt in den Herausforderungen, die die Rotbuche zu meistern hat – auch in Potsdam. Sie leidet unter einer Komplexkrankheit, die bei alten Exemplaren oft zum kompletten Absterben des Baumes führt. Das ist an vielen Stadt- und Straßenbäumen, aber auch in den Parks der Schlösserstiftung zu beobachten.

Neupflanzungen am Kiewitt: Lars Schmäh (l-r), Fachbereichsleiter Klima, Umwelt und Grünflächen der Stadt, Bernd Rubelt, Potsdamer Beigeordneter für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt, sowie Michael Rohde, Gartendirektor der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG), gießen am „Tag des Baumes“ die vier frisch gepflanzte Rotbuchen. Quelle: Soeren Stache/ dpa

Lesen Sie auch Klimawandel: Potsdams Bäume leiden unter Trockenstress

Sonnenbrand an der Rinde

Als Ursprung dieser Krankheit werden die zunehmend steigenden Temperaturen und das häufige Ausbleiben ergiebiger Niederschläge gesehen. Werden Rotbuchen nach langjähriger Beschattung, zum Beispiel durch umgebende Bäume, plötzlich nach Sturm- oder Trockenheitsausfall voller Sonneneinstrahlung ausgesetzt, leiden sie unter Sonnenbrand an der Rinde. Die wärmebedingte Fruchtbildung, die sogenannte Mast, tritt immer häufiger ein und schwächt den Baum ebenfalls. Auch der mit dem Wassermangel verbundene Trockenstress verschlechtert die Widerstandsfähigkeit, weshalb Schwächepilze leichtes Spiel haben und den Baum weiter schädigen, mitunter bis zum Absterben.

Lesen Sie auch Trockenheit und Altersschwäche: Potsdam kann Baumverluste nicht ausgleichen

Jungbäume haben guten Chancen

Für die Buchen wurde eine Grünfläche nahe der Havel und der Straße Auf dem Kiewitt als Standort gewählt. Hier soll der stadttypische Hitzestau vermieden und eine ausreichende Wasserversorgung sichergestellt werden. Die kleinen Buchen sind „echte Potsdamer“ und stammen aus den Parks der Schlösserstiftung. „Diese Jungbäume, die bereits mit den Potsdamer Klima- und Bodenverhältnissen aufgewachsen sind, haben daher besonders gute Chancen, sich zu stattlichen Großbäumen im Potsdamer Klima zu entwickeln“, so Gartendirektor Rohde.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Jahr 2021 mussten im gesamten Stadtgebiet 383 Bäume gefällt werden, während im selben Zeitraum 461 neue Bäume in den Straßen und städtischen Parks Potsdams gepflanzt wurden. Diese Pflanzanzahl wird in diesem Jahr weit übertroffen, da bereits im Frühjahr 373 Bäume gepflanzt werden. Dazu kommen in der Herbstpflanzperiode mindestens 400 Bäume.

Von MAZonline