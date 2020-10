Innenstadt

Die neue Bauphase am Leipziger Dreieck sorgt für immense Verwirrung. In der Friedrich-Engels-Straße kommen sich Autos, Busse, Radfahrer und Fußgänger in die Quere, weil bisherige Wegeverbindungen plötzlich am Bauzaun enden, Fahrbahnen verschwenkt werden, alte Markierungen noch nicht entfernt sind und neue noch fehlen. Was bei Licht und Sonnenschein schon zu Problemen führt, wird bei Dunkelheit und schlechtem Wetter zum Risiko.

Die MAZ hat mit Andreas Olm, dem Leiter der Baustellen- und Verkehrssteuerung, einen Rundgang über die Baustelle gemacht und über die drängendsten Probleme aus Sicht aller Verkehrsteilnehmer gesprochen.

Andreas Olm ist Leiter der Baustellen- und Verkehrssteuerung der Stadt. Quelle: Peter Degener

Die Radfahrer

Der Radweg in der Friedrich-Engels-Straße zum Leipziger Dreieck endet an rot-weißen Schranken. Ein gelbes Umleitungsschild führt die Radfahrer über die Ampel auf die Gegenfahrbahn. Dort dürfen sie im Gegenverkehr und gemeinsam mit Fußgängern weiterfahren, durch eine enge Kurve ist besondere Vorsicht nötig. Am Leipziger Dreieck angekommen stehen sie den über die Kreuzung entgegenkommenden Radlern im Weg. Wer das vermeiden will und es sich traut, darf sich auf der Autofahrbahn einreihen. „Für einen Fahrrad-Schutzstreifen auf der Fahrbahn ist leider kein Platz“, sagt Olm.

Die Radfahrer dürfen aufder „falschen Seite“ das letzte Stück bis zum Leipziger Dreieck fahren. Den Weg teilen sie sich mit Fußgängern und dem Gegenverkehr, der die Friedrich-Engels-Straße Richtung Babelsberg fährt. Quelle: Peter Degener

Platz ist das große Problem bei der Baustelle – die Lage von Leitungen wird oft erst deutlich, wenn der Boden aufgerissen ist. Daraus ergibt sich der Umfang der Absperrungen. „Die Baustelle lebt, wir diskutieren darüber mit den Baubetrieben“, sagt Olm. Womöglich kann der durchgehende Radweg bis zur Kreuzung im Dezember wieder geöffnet werden. Er könnte allerdings auch bis zum Sommer 2021 gesperrt bleiben.

Olm bietet eine Alternative an: „Die Radführung ist noch nicht komplett. Ab Montag wird der Verbindungsweg für Radfahrer und Fußgänger zum Brauhausberg geöffnet, dann können Radfahrer über die Heinrich-Mann-Allee das Leipziger Dreieck passieren.“

Diese Verbindung zur Heinrich-Mann-Allee und dem Brauhausberg soll ab Montag wieder freigegeben werden. Das könnte die Situation für Radfahrer und Fußgänger entlasten. Quelle: Peter Degener

Die Fußgänger

Fußgänger haben derzeit zwei Hürden zwischen Hauptbahnhof und Friedrich-Engels-Straße zu bewältigen. Der bisherige Weg entlang der Gleiskurve ist gesperrt. Die einzige Verbindung verläuft stattdessen über den Pausenparkplatz der Busse. Der Gehweg entlang eines Fernbus-Haltepunkts ist nur einen Meter breit. Man kommt kaum aneinander vorbei, schon gar nicht mit Gepäck oder Rollator, an Hygieneabstände ist nicht zu denken.

Die meisten Passanten laufen instinktiv auf der Fahrbahn, was den wartenden Busfahrern nicht gefällt. Olm nimmt den Hinweis auf: „Wir werden mit dem Verkehrsbetrieb sprechen, ob wir eine Gasse für Fußgänger markieren können.“

Der schmale Gehweg links ist die offizielle Verbindung von Hauptbahnhof und Friedrich-Engels-Straße. Weil das viel u schmal ist, weichen Fußgänger auf die Fahrbahn aus. Quelle: Peter Degener

Zweites Problem: Viele finden die Ersatzhaltestelle 10 nicht – die Beschilderung ist spärlich. Nur ein einziges Schild schickt die Passanten in die Richtung der wichtigen Haltestelle. Dort fahren immerhin 14 Buslinien ab, etwa nach Sanssouci, Eiche und Golm sowie nach Werder und Beelitz.

Während des Rundgangs wird Andreas Olm in seiner orangen Weste mehrfach von ratlosen Passanten angesprochen. Er muss auch einem Rollstuhlfahrer helfen, der in den gesperrten Gehwegbereich geraten ist. Fazit für den Chef der Baustellensteuerung: Er will mit dem Verkehrsbetrieb auch bei der Beschilderung nachbessern, damit Ortsunkundige sich zurecht finden. Zugleich vertraut er aber auch darauf, dass das Gros der Fahrgäste nach einigen Tagen Bescheid weiß.

Dieser Hinweis auf die Ersatzhaltestelle ist zwar deutlich – auf dem Weg dorthin verirren sich aber viele Passanten. Weitere Schilder gibt es nicht. Quelle: Peter Degener

Die Autofahrer

Wer im Auto sitzt und in der Friedrich-Engels-Straße auf das Leipziger Dreieck zufährt, wird neuerdings auf die Fahrbahn links der Mittelinsel verschwenkt. Unmittelbar vor den Gleisen scheren nun die Busse in die Autospur ein. Dafür gibt es zwar eine Ampel, Probleme machen aber jene Autofahrer, die erst hinter der Haltelinie zum Stehen kommen – denn dann können die Busfahrer nicht nach links auf die Fahrbahn einfahren.

Hupen und Kopfschütteln sind zu beobachten. Bis zum Montag hatte zudem das Bussignal nicht funktioniert, wodurch Autofahrer von Bussen „überrascht“ wurden. Immer wieder landen zudem Autofahrer im Busbereich, weil der Hinweis auf die Verschwenkung nach links weniger als 50 Meter vorher erfolgt.

Busse scheren direkt vor den Gleisen auf die lach links verschwenkte Autospur ein. Wenn Autos hinter der Linie halten, kommt es zu Konflikten. Quelle: Peter Degener

Kurz nach der Ampel über die Gleise fächert sich dann die Einzelspur in zahlreiche Abbiegespuren auf. Auf wenigen Metern müssen sich die Fahrer orientieren und richtig einordnen. Die gelben „Vorwegweiser“, die zeigen, welche Spur die richtige ist, sind teils oder durch die Verschwenkung weit rechts außerhalb des Blickfelds. Die rechte Spur ist zudem noch nicht freigegeben, weil die Markierungsarbeiten noch laufen.

Kurz vor der Kreuzung wird der Autoverkehr wieder nach rechts verschwenkt – und teilt sich auf vier Spuren auf. Innerhalb von gut 50 Metern muss man sich orientieren. Quelle: Varvara Smirnova

Könnte ein geringeres Tempo bei der Durchfahrt der gesamten Baustelle hilfreich sein? Ein Tempo-30-Schild sucht man trotz der Verschwenkung, der engen Fahrbahn und der generellen Unübersichtlichkeit allerdings vergeblich. „Wir haben dafür keine Erfordernis gesehen, weil der Verkehr hier sowieso langsam fließt“, sagt Olm. „Es ist unübersichtlich, aber im Baustellenbereich muss man vorsichtiger fahren.“

Die Busfahrer

Einen besonderen Konflikt gibt es mittlerweile auch direkt auf der Kreuzung zwischen Bussen und Radfahrern, die vom Brauhausberg und aus der Heinrich-Mann-Allee kommen. Bevor die Busse zum Hauptbahnhof einfahren können, müssen sie alle Radfahrer durchlassen, die hinauf zur Langen Brücke fahren. Solange stehen die Busse dem Autoverkehr im Weg.

Zwei Autofahrer haben die Verschwenkung verpasst und sind im Busbereich gelandet. Wenn die Busse auf ihrer Spezialampel das Signal für freie Fahrt bekommen, merken das die Autofahrer nicht und stehen im Weg. Quelle: Peter Degener

„Das liegt an der Sperrung der Leipziger Straße“ erklärt Olm. Normalerweise kommen die Busse von dort und fahren über die Friedrich-Engels-Straße als Linksabbieger in den Haltestellenbereich. Das geht gerade nicht. Sie werden über den Brauhausberg und die Heinrich-Mann-Allee geführt und sind nun Rechtsabbieger und müssen die Radfahrer durchlassen. Olm will nun manche Zäune wegräumen lassen, um die Radler besser sichtbar zu machen. Die Verkehre von Bussen und Radlern durch eine veränderte Ampelschaltung zu trennen, hält er nicht für sinnvoll. „Dann gibt es weniger Grün und längere Wartezeiten.“

