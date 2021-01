Potsdam

Die Corona-Ampel der Stadt Potsdam steht derzeit auf gelb. Damit das auch beim Auftreten der hochansteckenden neuen Corona-Mutationen so bleibt, gilt ab kommenden Montag ein neues Sicherheitskonzept in den Potsdamer Kitas und Tagespflegestellen. Sie sollen unter regelmäßiger Testung aber vorerst wieder für alle Kinder öffnen. Auch in Pflegeheimen gelten ab Montag verschärfte Regeln. Das städtische Klinikum wiederum bereitet sich darauf vor, dass früher oder später innerhalb des Hauses der Corona-Mutant B.1.1.7 auftauchen wird.

Am Donnerstagnachmittag stellten die Stadtspitze und die Klinikleitung die neuen Regeln und Maßnahmen vor. Das erklärte Ziel des Konzepts: „Öffnen, aber sicher. Frühzeitig erkennen, um zu handeln.“ „Wir müssen unsere Reaktionszeit bei Mutationen so gering wie möglich halten“, sagte Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD).

Spucktests für Kita-Erzieher

Ab Montag sind Erzieher in Kitas und Horten dazu verpflichtet, medizinische Masken zu tragen, sofern sie vorwiegend mit Kindern über drei Jahren arbeiten. Verpflichtend müssen die Erzieher zudem zwei Mal pro Woche einen sogenannten Spucktest durchführen. Diesen machen die Erzieher noch vor Arbeitsbeginn daheim, um erst nach einem negativen Ergebnis das Haus zu verlassen. Bei einem positiven Spucktest wird im Bergmann-Klinikum ein PCR-Test durchgeführt. Wenn dieser sich bestätigt, wird zudem das direkte Umfeld der Erzieher getestet und mithilfe der Sequenzierung festgestellt, ob es sich um einen hochansteckenden Mutanten handelt, erklärte die Bildungsbeigeordnete Noosha Aubel (parteilos). Je nach Häufung der Fälle muss eine Einrichtung deutlich strengere Regeln anwenden.

Am Freitag stehen 5000 Spucktests beim Bergmann-Klinikum zur Abholung durch die Träger bereit. Kommende Woche werden weitere 15.000 Tests erwartet – das reicht für etwa zehn Wochen. Über die Kosten hielt die Stadt sich auf Nachfrage bedeckt. Schubert sagte, er tue sich schwer damit, weil er sonst weiter steigende Preise fürchte.

Eine wichtige Änderung ergibt sich für die Notbetreuung, wenn die Kitas insgesamt oder einzelne Einrichtungen durch erhöhtes Infektionsgeschehen doch wieder schließen müssen. Die Quote für die Notbetreuung wird auf höchstens 50 Prozent der Kinder gedeckelt. „Es kann zu Situationen kommen, wo wir nicht alle Bedarfe befriedigen können und das Kontingent ausgeschöpft ist“, sagte Aubel. Dies sei aber selten. Eltern, die ihre Kinder zuhause betreuen können, werden zudem weiterhin darum gebeten, das auch zu tun. Sie müssen für diesen Zeitraum auch keine Elternbeiträge zahlen.

Die Entscheidung darüber, wer Anspruch auf Notbetreuung hat, treffen nicht die Träger, sondern die Stadt selbst. Dabei gelten die bislang ausgestellten Bescheide für die Notbetreuung weiter. Das heißt in der Praxis: Wer schon in die Notbetreuung aufgenommen wurde, hat Glück. Ausnahmen von der Deckelung würden bei einzelnen Einrichtungen wie der Kita „Bergmännchen“ am Klinikum gemacht. Dort sind überdurchschnittlich viele Eltern in strukturrelevanten Berufen und die Besuchsquote deshalb über 50 Prozent. Die Erzieher werden dort deshalb täglich getestet, „damit die Eltern ihrer wertvollen Aufgabe nachgehen können.“ Für Horte gilt weiterhin die aktuelle Lage: Sie bleiben bis auf die Notbetreuung geschlossen, solange das Land auch die Grundschulen nicht öffnet.

Strengere Regeln in Pflegeheimen

Die vulnerabelste Bevölkerungsgruppe lebt in den stationären Pflege- und Altenheimen und den ambulanten Wohnformen. „Die Infektionslage in den Pflegeheimen kann nach wie vor als dramatisch beschrieben werden“, sagt die Gesundheitsbeigeordnete Brigitte Meier (SPD). In der Landeshauptstadt stehen derzeit jede zweite Infektion und 70 Prozent der Potsdamer Corona-Toten der zweiten Welle in Zusammenhang mit einer Altenpflegeeinrichtung. Weil anders als in der ersten Welle derzeit kein generelles Besuchsverbot besteht, wird die Landeshauptstadt zum 1. Februar eine Allgemeinverfügung erlassen, die Besucher von Pflege- und Altenheimen und den ambulanten Wohnformen dazu verpflichtet, durchgängig eine FFP-2-Maske zu tragen und zudem einen negativen Corona-Test vorzulegen. PCR-Tests dürfen dabei nicht älter als 48 Stunden sein, Schnelltests sind möglich. Als Besucher gelten laut Brigitte Meier auch Dienstleister wie Ärzte, Physiotherapeuten und Fußpfleger. Die jeweilige Einrichtung muss sich die negativen Tests nicht nur vorlegen lassen, sondern auch dokumentieren.

Darüber hinaus empfiehlt die Landeshauptstadt den Einrichtungen, ein zentrales Besuchskonzept anzuwenden. Das heißt, dass Besuche nicht mehr in den privaten Zimmern der Bewohner stattfinden sollen, sondern in einem eigens dafür hergerichteten Besuchsraum – anordnen dürfe die Stadt das aber nicht. „Wir haben dieses Vorgehen mit den Trägern der stationären und ambulanten Pflege besprochen“, so Meier. „Das Feedback war ausgesprochen positiv.“ Die gleichen Maßnahmen gelten für die stationäre und teilstationäre Behindertenhilfe. Die Allgemeinverfügung gilt bis 28. Februar.

Bergmann-Klinikum rüstet sich für Mutanten

Im Bergmann-Klinikum rüstet man sich derzeit für die die in Großbritannien entdeckte Corona-Variante B.1.1.7, die weitaus ansteckender ist als Sars-CoV-2. „Wir sind gut vorbereitet“, sagt Geschäftsführer Hans-Ulrich Schmidt. Mit Blick auf die B.1.1.7-Infektionen im benachbarten Berlin, auf einen am Freitag bestätigten B.1.1.7-Fall im Landkreis Spree-Neiße und auf einen Verdachtsfall in Potsdam-Mittelmark sagte er: „So wie wir es erwartet haben, kommt die Mutation näher. Wir haben noch keinen Nachweis hier in Potsdam. Aber wir gehen davon aus, dass wir früher oder später den Nachweis führen werden.“

Tritt der Fall im Klinikum ein, werden die betroffenen Stationen und Bereiche mit einem sofortigen Aufnahme- und Verlegungsstopp belegt. Weil B.1.1.7 eine andere Form des bisher zirkulierenden Coronoavirus‘ ist, werde das Klinikum B.1.1.7-Patienten nicht mit anderen Covid-19-Patienten mischen, sondern eine spezielle B.1.1.7-Station eröffnen und ein Covid-B.1.1.7-Team bilden, das jeden Fall detailliert begleiten und konsequent sequenzieren wird.

Das Team soll interdisziplinär zusammengesetzt sein, dort sollen beispielsweise Mitarbeiter aus der Infektiologie, dem Labor und der Krankenhaushygiene mitwirken. „Es gibt nur wenige Krankenhäuser, die schon jetzt unser Niveau haben“, so Schmidt: „Wir sind sehr wachsam, wir sind sehr konzentriert, wir beobachten mit Sorge, was um uns herum passiert.“ Das Wichtigste sei, das Virus schnellstmöglich zu erkennen, schnell zu isolieren und so die Infektionsketten zu durchbrechen: „Dann ist auch dieses Virus beherrschbar.“

Von Nadine Fabian und Peter Degener