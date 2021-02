Potsdam

Neue Details in der Affäre um den fristlos gekündigten Chef des Deutschen Geoforschungszentrums (GFZ) in Potsdam, Reinhard Hüttl: Wie die MAZ erfuhr, ist im Bundesforschungsministerium bereits im August 2020 ein Brief mit entscheidenden Hinweisen über Hüttls mögliche Vergehen eingegangen – aber erst im September geöffnet worden. Der renommierte Spitzenforscher soll gegen Compliance-Regeln im Umgang mit Finanzmitteln verstoßen haben. Die Staatsanwaltschaft Neuruppin ermittelt wegen des Verdachts der Untreue und der Vorteilsannahme.

Grundlage der Informationen ist ein Antwortschreiben des Bundesforschungsministeriums auf eine Anfrage des grünen Bundestagsabgeordneten Kai Gehring vom 29. Januar 2021. Der Politiker aus Essen hatte sich erkundigt, wann das Ministerium Hinweise im Fall Hüttl erhalten hat und was unternommen wurde. Die Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs, Michael Meister, liegt der MAZ vor.

Anonyme Hinweise gingen auch direkt an das GFZ in Potsdam

Danach habe das Ministerium im August 2020 ein von einer nicht genannten Hinweisperson als „persönlich“ an die Kuratoriumsvorsitzende und Ministerialdirigentin Oda Keppler adressiertes Schreiben mit Vorwürfen gegen erhalten, urlaubsbedingt sei das Schreiben aber erst im September geöffnet – und dann an den administrativen Vorstand GFZ weitergeleitet worden. Im GFZ waren unterdessen ebenfalls „eine Vielzahl weiterer Schreiben seitens der Hinweisperson“ eingegangen. Vor kurzen seien zudem „weitere Tatsachen bekannt, die Pflichtverletzungen seitens Herrn Prof. Hüttl belegen“.

Zum Hintergrund: Das Bundesforschungsministerium ist durch Ministerialdirigentin Oda Keppler im Kuratorium des GFZ vertreten. Das Kuratorium wiederum überwacht nach eigenen Angaben „die Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Führung der Stiftungsgeschäfte“ des GFZ.

Durchsuchungen in zwölf Objekten

Offen bleibt indes nach wie vor, was Hüttl ganz konkret vorgeworfen wird – und was das Ministerium in seinem Schreiben als „weitere Tatsachen“ bezeichnet. Gehring fragt sich zudem, ob das „Ministerium seine Aufsichtspflicht in den letzten Jahren ausreichend wahrgenommen“ hat, als Abgeordneter erwarte er „weitere Aufklärung“. Die Staatsanwaltschaft Neuruppin selbst macht keine Angaben zu möglichen konkreten Vergehen Hüttls. Sie bestätigte auf MAZ-Anfrage lediglich, dass inzwischen zwölf Objekte auf Beweismittel durchsucht wurden. Unter diesen ist das ehemalige Büro Hüttls im GFZ sowie nach MAZ-Informationen auch ein Büro der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften (acatech) in München.

Hüttl gehört dem Präsidium der Wissenschaftsorganisation an, die die Politik in wichtigen technischen Fragen berät. Hüttl, der seit 2011 auch Mitglied der von Bundeskanzlerin Angela Merkel eingesetzten Ethikkommission für eine sichere Energieversorgung ist, war am Abend für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Von Rüdiger Braun