Eine Gedenktafel für Maimi von Mirbach hat Potsdams Kulturbeigeordnete Noosha Aubel (parteilos) in der Alleestraße 10 enthüllt. Die Sandsteintafel gehört zu einer Serie von Gedenktafeln in der Landeshauptstadt, die an Menschen erinnern, die sich während des Nationalsozialismus unter Einsatz ihres Lebens für ihre jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger einsetzten und als „Gerechte unter den Völkern“ geehrt werden.

Fehler in der Inschrift korrigiert

Bereits 1994 wurde die Gedenktafel für Maimi von Mirbach an ihrem Wohnhaus in der Alleestraße 10 angebracht, aber im Zuge von Bauarbeiten an der Hausfassade abgenommen und schließlich gänzlich neu angefertigt, um Inschriftenfehler zu beheben. Nun erinnert eine neue Tafel wieder an die mutige Potsdamerin.

„Auch den weniger bekannten Menschen, die sich couragiert für verfolgte Mitmenschen im Nationalsozialismus einsetzten, gilt unsere dauerhafte Erinnerung“, so Noosha Aubel. Entsprechend hat die Landeshauptstadt Potsdam auf ihrer Webseite weitere Informationen über die Gerechten unter den Völkern aus Potsdam aufbereitet. Eine Karte informiert über die genauen Standorte der Gedenktafeln in der Stadt.

Juden versteckt und zur Flucht verholfen

Maimi von Mirbach wurde 1899 in Antwerpen geboren und lebte seit 1914 in der Alleestraße 10 in Potsdam. Als Mitglied der bekennenden Kirche versteckte sie jüdische Mitmenschen in ihrem Haus und verhalf ihrem jüdischen Freund, dem Juristen und Vorsitzenden Richter am Potsdamer Arbeitsgericht, Fritz Hirschfeld, 1939 zur Flucht in die Niederlande – von dort aus wurde er in verschiedene KZs deportiert; er starb in Auschwitz. 1956 zog Maimi von Mirbach von Potsdam nach West-Berlin. Sie berichtete von ihren Erfahrungen aus der NS-Zeit an Jugendeinrichtungen und Schulen. Am 2. April 1981 wurde ihr von der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem der Titel „Gerechte unter den Völkern“ verliehen. Am 8. Oktober 1984 verstarb sie mit 85 Jahren in Berlin.

Einer von rund 27.000 Namen in Yad Vashem

Den Ehrentitel „Gerechte unter den Völkern“ vergibt die Gedenkstätte Yad Vashem in Israel an Nichtjuden, die im Nationalsozialismus jüdische Mitmenschen gerettet und dabei ihr eigenes Leben riskiert haben. Ihre Namen sind in der Gedenkstätte im Garten der Gerechten unter den Völkern zusammen mit Helferinnen und Helfern anderer Nationen auf Gedenkplatten verewigt. Insgesamt wurden bislang rund 27.000 Menschen, zumeist posthum, mit dem Ehrentitel ausgezeichnet.

