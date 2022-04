Schlaatz

Der Schlaatz ist trotz des Labels „Plattenbaugebiet“ ein grüner Stadtteil voller Freiflächen. Mehr als 5500 Wohnungen wurden allein in den 1980er Jahren entlang der Nuthe errichtet. Mindestens 570 weitere Wohnungen sollen hinzukommen – so sieht es der Masterplan Schlaatz 2030 vor.

Schlaatzer dürfen beim Masterplan mitreden

Nach einem Wettbewerb von Landschafts- und Architekturbüros werden derzeit drei Siegerentwürfe mit den Bewohnern des Schlaatzes diskutiert. Am 9. April von 10 bis 14.30 Uhr findet die nächste für jedermann offene Dialogrunde im Bürgerhaus am Schlaatz statt. Dort sollen die Entwürfe mit den Schlaatzern verbessert werden. Es geht ums Einkaufen, um Freiräume – und ums Wohnen.

Schon vor ihrer Überarbeitung zeigt sich in den drei Gewinnerentwürfen, dass die Stadtplaner ein großes Potenzial für Aufstockungen und hohe Neubauten am Schlaatz sehen. Drei 16 Stockwerke hohe Punkthochhäuser stehen bislang am Schlaatz, der sonst fast nur aus WBS-70-Standardplattenbauten mit fünf Stockwerken besteht.

Das Büro AG Urban aus Berlin fügt in seinem Konzept noch einmal drei Hochhäuser hinzu – etwa am Magnus-Zeller-Platz und an den beiden Rewe-Standorten am Horstweg und im Zentrum des Stadtteils. Die Planer würden sogar die gesamten Kleingartenflächen zwischen Horstweg und An der Alten Zauche überbauen, wenn sie dürften. Die Jury sagt hier aber klar: „Die Überplanung der Schrebergarten-Anlage Horstweg ist nicht weiterzuverfolgen.“

Reihenhäuser und Aufstockung könnten dem Schlaatz 800 neue Wohnungen beschehren

Zurückhaltender ist die Idee des Octagon Architekturkollektivs aus Leipzig. Hier sind keine zusätzlichen Hochhäuser vorgesehen – dafür werden viele Lücken in den Wohnblocks und bisherige Freiflächen als Potenzial für Neubauten gesehen. Weil diese über die üblichen fünf Stockwerke hinausgehen, könnten so sogar rund 800 zusätzliche Wohnungen geschaffen werden. Eine Besonderheit dieses Entwurfs sind Reihenhäuser in rund der Hälfte der Plattenbau-Höfe.

Die geringste Verdichtung schlägt das Büro Bauchplan aus München vor, das nur vereinzelt Neubauten auf Freiflächen setzen würde, die auch kaum über die bestehenden Fünfgeschosser hinausreichen. Das für den Wettbewerb vorgesehen Mindestmaß von mindestens 570 zusätzlichen barrierefreien Wohnungen unterschreitet das Büro sogar. Welches Konzept am Ende weiterverfolgt wird, soll im Sommer nach den Dialogrunden mit den Schlaatzern feststehen.

Potsdamer Immobilienentwickler hofft auf Hochhäuser am Schlaatz

Die meisten Grundstücke am Schlaatz gehören der Pro Potsdam, sowie den drei Genossenschaften Karl Marx, PWG 1956 und der Potsdamer Wohnungsbaugenossenschaft. Doch manche Flächen sind auch in privater Hand: Der Wohnungskonzern Deutsche Wohnen hat rund 600 Wohnungen im Schlaatz in seinem Portfolio.

Und der aus Potsdam stammende Projektentwickler Michael Hoier hat dort ein besonderes Filetgrundstück ganz ohne Wohnungen in seinem Besitz – den Gewerbeflachbau im Zentrum des Schlaatzes mit Sparkasse, Awo-Schatztruhe und Apotheke. Seit 2007 hatte der 52-Jährige zunächst Wohngebäude in der Stadt erworben, darunter einige Denkmäler im Holländischen Viertel und der Zweiten Barocken Stadterweiterung. Mittlerweile gehören ihm nur noch Gewerbebauten, darunter einige DDR-Gebäude in den Plattenbauvierteln Zentrum Ost, Am Stern und auch am Schlaatz.

Der Flachbau mit Awo-Schatztruhe, Sparkasse und Apotheke wird langfristig durch einen höheren Neubau ersetzt – der Eigentümer würde gerne ein Hochhaus bauen. Quelle: Julius Frick

In Zentrum Ost will Michael Hoier auch einen Flachbau durch ein Hochhaus ersetzen

Er will, wie berichtet, beispielsweise in Zentrum Ost anstelle der DDR-Schülerspeisung ein Wohn-Hochhaus errichten. Ein solches Projekt kann Hoier sich auch für seine Immobilie am Schlaatz vorstellen. Dass Hoier hier künftig in die Höhe gehen darf, ist so gut wie ausgemacht, denn alle drei Gewinnerentwürfe für das Quartier sehen an dieser Stelle eine deutlich dichtere und höhere Bebauung vor.

„Es ist spannend, was am Schlaatz passiert, dort könnte massiv aufgestockt werden. Architekten analysieren das jetzt und es werden Gutachten erstellt, um herauszufinden, was verträglich ist“, sagt er. Seine eigene Meinung: „Ich bin kein Freund davon, Wälder in Bauland umzuwandeln, wenn es nicht nötig ist. Die Stadtgebiete geben es her, dort aufzustocken. Gerade dort, wo es Infrastruktur wie Tram und Straßen schon gibt. Das muss man alles nicht mehr neu bauen“, so Hoier.

Zum Zentrum des Schlaatzes sagt er: „Ich will da Hochhäuser bauen, wenn es machbar ist. Ich kann mir viel vorstellen.“ Man müsse zwar genau hinschauen, „aber wenn drumherum schon 16 Geschosse sind, kann es nicht das Problem sein, an diesen Standorten zu verdichten. Wir reden doch nicht von der Innenstadt. Da ist nicht das Welterbe. Das sind erschlossene Neubaugebiete“, sagt Hoier.

Nicht nur er selbst würde profitieren. Wenn die Stadt für Wohnungen zusätzliche Baurechte einräumt und dadurch die Grundstücke an Wert gewinnen, kommt das sogenannte Baulandmodell zum Tragen. Die Stadt kann dann Teile des Gewinns abschöpfen oder den Bauherrn zu Sozialwohnungen verpflichten. Dieses Potenzial ist am Schlaatz besonders groß.

Hochhauskonzept für Potsdam und Grundsatzentscheidung zum Aufstocken

Wie auch in Zentrum Ost wartet Michael Hoier er auf eine „Grundsatzentscheidung“ der Verwaltung und der Stadtpolitik. „Ist Potsdam bereit Aufstockungen zu genehmigen oder wie in der Vergangenheit klein und gemütlich zu bleiben?“, fragt er. Die Antwort darauf kommt vermutlich stückchenweise. Für den Schlaatz wird sie noch dieses Jahr erwartet. Für das gesamte Stadtgebiet soll die Verwaltung auf Antrag der Grünen ein „Stadtentwicklungskonzept Hochhäuser“ erarbeiten. Darin wird festgelegt, in welchen Zonen der Stadt Hochhäuser ein Tabu bleiben. Eigentlich war das Hochhauskonzept ebenfalls für dieses Jahr versprochen. Auf MAZ-Anfrage erklärt die Verwaltung allerdings: „Der Beginn der Erarbeitung wird erst in 2023 möglich sein.“

Von Peter Degener