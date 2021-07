Potsdam

Mit einer eigenen Kampagne will die Stadt Potsdam ab sofort für die Corona-Impfung werben. Von Montag an sollen Informations-Flyer stadtweit an insgesamt 40.000 Haushalte verteilt werden – und zwar in den Sprachen arabisch, russisch, englisch und deutsch. „Die Flyer werden darüber informieren, warum Impfen wichtig ist und auch die Anlaufstellen benennen“, sagt Stadt-Sprecherin Juliane Güldner auf MAZ-Nachfrage. Mit gezielten Aktionen soll zudem der Zugang zum Impfen leichter und spontaner möglich sein.

Einen ersten Testlauf hatte die Stadt vor zwei Wochen gestartet – und offene Impftermine in der Impfstelle am Potsdamer Bergmann-Klinikum kurzfristig in den sozialen Netzwerken bekannt gegeben. Innerhalb weniger Stunden seien die Termine vergeben gewesen, erklärt Güldner. „Damit möglichst keine Impfdosen verfallen, werden wir bei offenen Impfterminen auch künftig kurzfristig über unsere Social-Media-Kanäle informieren.“

Impfstelle in der Heinrich-Heine-Klinik startet in der ersten Augusthälfte

Wie viele Potsdamerinnen und Potsdamer bereits geimpft sind, kann die Stadt derzeit nicht sagen. Und auch das Gesundheitsministerium des Landes konnte bisher keine Zahlen für die Kommunen im Land nennen. Die Stadt hofft allerdings, mit der Übernahme der Impforganisation zum 1. August „zukünftig konkretere Aussagen dazu treffen zu können“, so Güldner.

Insgesamt drei Impfstellen wird die Stadt ab August betreiben: in der Heinrich-Heine-Klinik im Norden, weiterhin im Bergmann-Klinikum in der Innenstadt sowie in der Metropolishalle in Babelsberg. Letztere übernimmt die Stadt zum 1. August vom Land, „das Personal wird, wie bisher auch, über das DRK organisiert“, so Güldner.

Die Impfstelle in der Heinrich-Heine-Klinik startet laut Stadt in der ersten Augustwoche, das Personal werde über die Klinik gestellt. Die Kosten für den Betrieb der drei Impfstellen „werden anteilig von Land und Bund bezahlt“, erklärt Güldner.

Mobile Impf-Teams des DRK im Einsatz in den Gemeinschaftsunterkünften

Konkrete Pläne für den flächendeckenden Einsatz von Impfbussen oder mobilen Impf-Teams, wie sie in anderen Städten im Einsatz sind, gibt es in Potsdam derzeit nicht. „Aktuell ist die wichtigste Aufgabe, die Impforganisation in kommunale Verantwortung zu überführen und dabei möglichst einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten“, betont Güldner. Dennoch entwickele man parallel weitere Ideen sowie standortnahe Impfangebote für die Potsdamerinnen und Potsdamer.

Schon seit Juni sind laut Güldner mobile Teams des DRK unterwegs, um den Obdachlosen in der Stadt ein Impfangebot zu machen. Auch in den Gemeinschaftsunterkünften seien mobile Impfteams im Einsatz, bis Ende Juli sollen die Bewohnerinnen und Bewohner die Möglichkeit gehabt haben, sich zwei Mal impfen zu lassen.

Von Anna Sprockhoff