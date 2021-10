Potsdam

Das Ringen um die Elternbeiträge für die Kita- und Hortbetreuung in Potsdam geht in die finale Runde: Am Donnerstag will sich der Jugendhilfeausschuss für einen Weg zur künftigen Beitragsberechnung aussprechen. Möglichst schon in der Dezembersitzung sollen dann die Stadtverordneten eine endgültige Entscheidung treffen – diesen Zeitplan bezeichnet die zuständige Beigeordnete Noosha Aubel (parteilos) allerdings als „sehr ambitioniert“, eine Verzögerung ist nicht unwahrscheinlich.

Worum geht es?

Derzeit hängen die Beiträge vom Einkommen der Eltern und von den individuellen Betriebskosten der Träger ab. Der große Knackpunkt sind die Kosten für die Gebäude, in denen die Kinder betreut werden, und die Grundstücke, auf denen die Gebäude stehen. Denn manche Kitas haben Mietverträge aus den frühen 1990er Jahren mit Mieten, die weit unter den heute üblichen Preisen liegen. Andere Kitas stehen auf extra angekauften Grundstücken und sind neu gebaute Häuser. Letztlich ist die Frage, ob genau diese Grundstücks- und Gebäudekosten auf die Eltern umgelegt werden können – und wenn ja, wie.

Was will die Verwaltung?

Noosha Aubel und das Jugendamt präferieren eine Lösung, in der die niedrigsten Betriebskosten unter den Trägern ermittelt und dann auf alle angewandt werden. So würde garantiert, dass kein Elternteil mehr zahlt, als sein Träger braucht. Den Fehlbetrag der Kita- und Hort-Träger muss die Stadt aufbringen. Die Vorteile aus Verwaltungssicht: Diese Lösung sei rechtssicher, sie entspricht dem erklärten Willen des Brandenburger Bildungsministeriums. Außerdem sieht die Verwaltung hier eine sozial gerechte Variante für die Elternbeiträge – nur Familien mit überdurchschnittlichen Einkommen würden stärker belastet. Zudem wäre das Ziel der einheitlichen Beitragstabellen für unterschiedliche Kitas erreicht und der städtische Haushalt würde nicht stärker belastet als bisher.

Was wollen die Eltern?

Der Kita-Elternbeirat findet die Lösung der Verwaltung nicht optimal, sondern präferiert stattdessen eine eigene Beitragstabelle pro Träger – und zwar ohne die Grundstücks- und Gebäudekosten. „Diese Kosten sorgen für die derzeit großen Unterschiede von bis zu 250 Euro pro Betreuungsplatz“, erklärt Robert Witzsche vom Elternbeirat. „Und aus unserer Sicht sind diese Kosten ganz klar nicht umlegbar.“ Die Elternvertreter wollen, dass die Stadt die Verantwortung übernimmt. „Einmal mehr wird ein Streit um die Rechtslage auf dem Rücken der Familien ausgetragen“, sagt Witzsche.

Wie ist die Rechtslage?

Dazu existieren unterschiedliche Auffassungen. Die Stadtverwaltung argumentiert mit einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg (OVG), das besagt, die Betriebskosten seien inklusive der Gebäudekosten umzulegen. Dies sei auch die Rechtsauffassung des Bildungsministeriums, betont die zuständige Beigeordnete Noosha Aubel. Doch das stimme so nicht, hält der Kita-Elternbeirat dagegen.

Zum einen sei das OVG-Urteil auf Potsdam nicht so einfach anwendbar, weil es in der Landeshauptstadt ausschließlich private Träger gebe und das Verwaltungsrecht daher nicht greife. „Außerdem ist der Gesetzestext klar, die Kosten für Grundstück und Gebäude werden den Trägern schon durch die Stadt erstattet und dürfen deshalb nicht auf die Eltern übertragen werden“, sagt Robert Witzsche.

Der Fall erinnert an den einige Jahre zurückliegenden Streit um Personalkosten der Träger, die ebenfalls doppelt umgelegt wurden: eine rechtswidrige Praxis, die letztendlich zu Rückzahlungen von Elternbeiträgen durch die Stadt Potsdam in Millionenhöhe geführt hatte. Eine solche Entwicklung sei „nach derzeitigem Stand auszuschließen“, heißt es aus der Verwaltung. Jugendamtschef Robert Pfeiffer sagt: „Wir als Stadt verdienen nichts an den Elternbeiträgen, sondern wir finanzieren ergänzend zu den Elternbeiträgen, bis der Gesamtaufwand für den Betrieb der Einrichtungen gedeckt ist.“ Eine doppelte Umlage geschehe eben nicht.

Was will die Politik?

Grundsätzlich wollen alle Beteiligten, auch die Stadtpolitik, dasselbe erreichen: Kita-Beiträge, die möglichst einheitlich und dabei absolut rechtssicher sind. Die angespannte kommunale Haushaltslage spielt allerdings auch eine Rolle. Der frisch wiedergewählte Kämmerer warnt vor einer Senkung der Kita-Gebühren, weil die Stadtkasse jeden Fehlbetrag decken muss. Da das von der Stadtverwaltung präferierte Beitrags-Modell den Berechnungen zufolge eher für ein Plus im Haushalt sorgen soll als jenes, das die Elternvertreter sich wünschen, werden die Fraktionen im Zweifel eher der Verwaltung folgen. Die politische Willensbildung erfolgt nun im ersten Schritt im Jugendhilfeausschuss.

Von Saskia Kirf