Gute Nachrichten für die Einwohner von Fahrland und im Umkreis des Sterncenters: Die Deutsche Post will noch in diesem Jahr neue Filialen öffnen und die zuletzt äußerst schlechte Abdeckung des Filialnetzes verbessern. Das kündigte Bettina Brandes-Herlemann, die regionale Politikbeauftragte der Deutschen Post, am Mittwoch im Hauptausschuss an.

Nahkauf in Fahrland bekommt eigene Filiale und Packstation

Für Fahrland ist die Einrichtung einer neuen Partner-Filiale ab Mitte Oktober beim Nahkauf-Discounter in der Von-Stechow-Straße vorgesehen. Dort soll zugleich auch eine Packstation aufgestellt werden. Wie berichtet, hatte die langjährige Partner-Filiale in der Ketziner Straße schließen müssen, weil die Inhaberin aus privaten Gründen das Geschäft aufgegeben hat.

Die Filiale in Fahrland wurde Ende Mai geschlossen. Quelle: Fabian Lamster

Knapp 9000 Menschen waren im Einzugsgebiet von der Schließung im Mai betroffen. Brandes-Herlemann dankte ausdrücklich der Wirtschaftsförderung der Stadt, die bei der Vermittlung des neuen Partners geholfen hatte.

Eigene Immobilie für volles Post-Angebot direkt am Stern-Center

Auch am Sterncenter gibt es laut der Post-Sprecherin Brandes-Herlemann eine Verbesserung. Dort war Mitte 2019 die Partner-Filiale geschlossen worden und kein Nachfolger innerhalb des Centers gefunden worden. Es konnte später immerhin eine Notlösung im Möbelhaus Porta nebenan realisiert werden.

Nun hat die Deutsche Post eine eigene Immobilie in der Gerlachstraße direkt am Sterncenter angemietet und baut diese gerade aus. „Wir werden sie an einen Partner, der schon mehrere Filialen betreibt weiter vermieten“, erklärte Brandes-Herlemann. Voraussichtlich zum Beginn des starken Paketaufkommens zu Weihnachten im November soll eröffnet werden. Einen konkreten Termin gebe es noch nicht. Die Lösung mit der weitervermieteten Immobilie sei ungewöhnlich, betonte sie. Falls aber der Partner irgendwann abspringen sollte, könne man leichter einen Nachfolger finden.

Bettina Brandes-Herlemann ist regionale Politikbeauftragte der Deutschen Post. Sie war am Mittwoch im Potsdamer Hauptausschuss zu Gast. Quelle: Peter Degener

„Sie weichen von ihrer Grundregel ab, um eine stabile Lösung zu schaffen. Ich denke, das ist gerechtfertigt, denn da gibt einen großen Andrang“, sagte Hans-Jürgen Scharfenberg (Linke), der sich schon für die Ersatzlösung im Möbelhaus stark gemacht hatte. Rund 30.000 Menschen leben im Einzugsbereich dieser Filiale. Auf seine Nachfrage bestätigte die Post-Vertreterin, dass es das „volle postalische Angebot“, aber keine Bankdienstleistungen geben werde.

Post hat Problem mit zwei kleineren Filialen in Bornim und der Berliner Vorstadt

Bettina Brandes-Herlemann sprach von sich zwei weitere Filialen an, die für die Deutsche Post „problematisch“ seien. Es handelt sich um einen kaum bekannten Standort in der Rückertstraße 11 in Bornim und einen weiteren in der Behlertstraße 3a. Es handle sich um „Interimsstandorte“, die zwar bereits seit 2007 und 2008 bestehen - aber nur deshalb, um die gesetzliche vorgeschriebene Abdeckung zu gewährleisten.

Sie haben daher äußerst eingeschränkte Öffnungszeiten. So ist die Bornimer Filiale von Montags bis Samstags jeweils nur eine Stunde von neun bis zehn Uhr geöffnet. Die Filiale in der Berliner Vorstadt hat von Montag bis Freitag nur von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr und am Samstag von 9.30 bis 11.30 Uhr geöffnet.

Brandes-Herlemann warb bei der Verwaltung und den Stadtverordneten dafür, Standorte für weitere Packstationen zu nennen. Das Netz aus bislang 31 Standorten wolle man deutlich ausweiten. Insgesamt hat die Post in Potsdam derzeit 21 Filialen und 13 Paketshops.

